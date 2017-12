Ce s-a ales de vechiul atelier de service pentru maşinile Ford din Timişoara interbelică

În anul 1936, a fost inaugurat la Bucureşti fabrica de maşini Ford România S.A.R. „Timp de patru ani, între 1936-1940, de pe liniile de montaj au ieşit maşini şi camioane cu motoare cu patru cilindri în linie şi opt în V destinate pieţelor româneşti, iugoslave şi bulgare. Toate autoturismele erau în versiune de caroserie limuzină cu patru uşi, versiuni de echipare Standard şi De Luxe”, a spus Vlad Capotescu, în cartea “Automobileel în Timişoara interbelică”.



A urmat o perioadă în care cele mai căutate maşini ale românilor era Fordul autohton. Reprezentanţa Ford din Timişoara a fost Banat Motor, cu sediul pe actualul Bulevard Republicii. Reprezentanţa avea însă şi un garaj, adică un service oficial, pe strada Odobescu nr.18.



A urmat o perioadă în care cele mai căutate maşini ale românilor era Fordul autohton. Reprezentanţa Ford din Timişoara a fost Banat Motor, cu sediul pe actualul Bulevard Republicii. Reprezentanţa avea însă şi un garaj, adică un service oficial, pe strada Odobescu nr.18.

Serviceul Ford, trecut şi prezent. FOTO V.Capotescu



“Atelierul de Service al Reprezentantei autorizate a fabricii Ford România S.A.R., firma Banat Motor, care a funcţionat pâna în anul 1941. Din 1941 a fost preluat de noua firma Mechano-Banat, care a funcţionat până in 1946”, a explicat Capotescu.







Vlad Capotescu a descoperit locul unde s-a aflat vechiul service Ford.

“Am trecut pe strada Odobescu. De mult îmi doream să caut casa cu nr. 18, acolo unde în urmă cu 82 de ani funcţiona Atelierul de Intretinere şi Reparaţii. Am vizitat şi imobilul invecitat şi astfel am putut vedea în curtea fostului Atelier. Poarta fiind închisă nu am putut intra. Nu pare să mai locuiască nimeni acolo. Ma bucur că am identificat încă o locaţie pentru colecţia de amintiri – ieri şi azi – a oraşului nostru, Timişoara”, a spus Vlad Capotescu.