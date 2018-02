AUDIO Vorbe grele la o întâlnire a oamenilor de cultură: „Femeia asta ne ţine de proşti pe toţi. E varză în capul ei”

Nemulţumirile legate de activitatea Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii 2021, spuse pe la colţuri sau în diferite cercuri culturale din oraş, au fost puse pe masă cu ocazia unei întâlniri organizate luni seara de primarul Timişoarei Nicolae Robu. Oamenii de cultură au avut astfel ocazia să îşi exprime nemulţumirile, iar directorul Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii, Simona Neumann, a avut posibilitatea să răspundă criticilor.

Unul dintre cei mai vehemenţi contestatari ai Simonei Neumann a fost profesorul universitar Vasile Popovici, diplomat de carieră, fost ambasador al României în Maroc şi Portugalia. „Până când am câştigat în jurul asociaţiei, în jurul oraşului s-au reunit toate forţele culturale ale oraşului. După câştigare au început să plece oamenii. Pe unii îi ştiţi, pe alţii nu îi ştiţi. Asociaţia are un for de conducere care se numeşte Consiliul Director. Din Consiliul Director ăsta, care ar fi trebuit să se întrunească anul trecut de patru ori şi s-a întrunit de două ori, au dispărut oameni şi au fost cooptaţi alţi oameni. (...) Dintre oamenii care au venit este, dacă vă surprinde cumva, domnul Victor Neumann (n.r. soţul directoarei executive a Asociaţiei Timişoara 2021). Prin urmare, doamna Neumann decide şi domnul Neumann o controlează. Asta nu este conform regulilor şi nu poate dura aşa ceva. Este absolut inadmisibil”, a spus Vasile Popovici, care a avut şi alte reproşuri la adresa Asociaţiei conduse de Simona Neumann, una dintre critici fiind angajarea directorului artistic, suedezul Chris Torch, fără un concurs.





Răspunsul Simonei Neumann la acuzele de incompatibilitate referitoare la prezenţa în boardul Asociaţiei Timişoara 2021 a soţului său a venit imediat. „Suntem în plin proces de restructurare a Asociaţiei, prin urmare şi a boardului. Membrii boardului actual o să îşi dea demisia până în aprilie când vom avea un nou board dacă doresc să o facă. Nu există nicio incompatibilitate între prezenţa lui Victor Neumann în board şi prezenţa mea în asociaţie pentru că nu avem nicio relaţie contractuală, nu aprobă nimic legat de mine personal. Componenţa acestui board a făcut parte din concurs şi juriul (n.r. din partea Comisiei Europene) a putut vedea cine face parte din board”, a fost răspunsul Simonei Neumann la acuzaţiile de incompatibilitate.





La rândul său, Victor Neumann, a spus că „a fost ales de Adunarea Generală”. „Nu m-am propus. Am fost votat. Am participat la board la fel ca ceilalţi membri. Nu există nicio incompatibilitate.. Eu am contribuit foarte mult la dezvoltarea asociaţiei, la scrierea proiectului fără să solicit din partea nimănui absolut nimic, cu atât mai puţin din partea doamnei Neumann”, a declarat directorul Muzeului de Artă din Timişoara, Victor Neumann.





Cu o voce gravă, primarul Nicolae Robu a spus în cadrul întâlnirii cu oamenii de cultură din oraş că prezenţa lui Victor Neumann în boardul asociaţiei conduse de soţia sa nu face bine proiectului Timişoara Capitală Europeană a Culturii. „Am o relaţie veche, pot spune de prietenie cu Victor Neumann, dar consider că nu face bine proiectului, cu toată anvergura lui, recunoscută de intelectual de marcă şi de istoric serios, performant, nu face bine prezenţa în board în condiţiile în care soţia este director executiv. Mie îmi place să fiu deschis să spun lucrurilor pe nume. Nu contravine niciunei legi, dar situaţii de acest gen trebuie evitate pentru binele proiectelor. Loc de implicare, de dăruire a ceea ce poate aduce există şi din afara board-ului sau poate mai ales din afara lui”, a declarat Robu.





Reproşurile la adresa Simonei Neumann şi a Asociaţiei pe care o conduce au continuat din partea regizorului Florin Iepan, a jurnalistei Brânduşei Armanca, a profesorului Marcel Tolcea sau a lui Ovidiu Şandor, antreprenor şi organizator al Art Encounters.



În timpul discuţiilor spiritele s-au încins, iar fostul diplomat Vasile Popovoci a răbufnit la adresa Simonei Neumann. „Femeia asta ne ţine pe toţi de proşti. E varză în capul ei”, a răbufnit Popovici, determinând o reacţie a Simonei Neumann: „Vă rog să nu mă tutuiţi şi nu îmi spuneţi că am varză în cap. Eu nu v-am jignit. Vă rog foarte mult domnule Popovici. Aţi fost diplomat”, s-a apărat Simona Neumann. În discuţie a intervenit primarul Nicolae Robu care, pentru a face linişte, a bătut cu pixul într-un pahar de sticlă de pe masă.





„Ne-am despărţit la fel de surzi”

La finalul celor patru ore de dezbateri, directorul Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii a spus că întâlnirea a fost una „foarte bună”, dar a criticat jignirile aduse de Vasile Popovici. „Mie îmi place să fiu în mijlocul timişorenilor, Am fost în nenumărate alte întâlnori şi de fiecare dată au fost idei bune din tot amalganul de idei care s-au vehiculat. Cu atât mai mult cu cât a fost o întâlnire cu sectorul cultural, mă aştept ca pe viitor să nu fie exprimări care aduc atingere demnităţii unui om”, a declarat Simona Neumann.

Contactat de „Adevărul” pentru a spune ce l-a determinat să fie atât de vehement la adresa Simonei Neumann, fostul ambasador Vasile Popovici a declarat că la aproape 24 de ore de la dezbatere este încă uluit de cum au decurs discuţiile. „Lumea s-a adunat pentru că este îngrijorată şi există nişte reproşuri. Nu am reuşit o secundă să purtăm o discuţie pe aceste chestiuni foarte precise raportate la documentele de funcţionare ale asociaţiei. Un om care fuge, cum a făcut doamna Neumann de orice discuţie concretă este un om care îşi bate joc de oamenii care o ascultă. Un astfel de om îşi bate joc. Asta era şi sunt încă uluit. Nu am văzut ceva mai alunecos ca această doamnă. Să nu răspunzi o singură dată când este pusă o problemă, când se revine şi să treci mereu la prostii nenumărate. Nu poţi purta discuţii în aceste condiţii. Şi aceasta tactică este intenţionat aleasă, iar lucrurile nu vor rămâne aici pentru că acest proiect nu poate fi monopolizat”, a declarat Vasile Popovici.

Fostul diplomat a mai spus că dacă directorul artistic al Asociaţiei Timişoara Capitală Europeană a Culturii nu pleacă de pe funcţie în 10 zile, personal va scrie scrisori în care va arăta că Torch a fost angajat fără concurs. „Nu am mai avut în viaţa mea de-a face cu aşa ceva. Oameni surzi la argumente, surzi complet la un mesaj. Timişoara culturală se reduce la familia Neumann? Cineva îşi bate joc de noi. Am plecat după patru ore cu sentimentul că doamna aceasta nu înţelege despre ce este vorba şi nu a vrut să înţeleagă nimic. Surdă şi imună la orice argument. Nu am văzut aşa ceva. Să am o sală care să îmi tragă nişte semnale de alarmă şi eu să fiu impasibilă mi se pare.....Nu ştiu ce caracter trebuie să ai să rămâi de marmură la astfel de lucruri. Ne-am despărţit la fel de surzi precum am intrat acolo”, a declarat Vasile Popovici pentru „Adevărul”.