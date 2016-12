AUDIO Sorin Grindeanu, întrebat acum o săptămână dacă i s-a propus să fie premier: „Cred că a fost mai mult o glumă de sfârşit de an”

Luni, 12 decembrie, imediat după alegerile parlamentare câştigate de PSD, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Sorin Grindeanu, propus pentru funcţia de premier, s-a întâlnit la Timişoara cu Victor Ponta şi cu Ioan Mocioalcă, unul dintre „greii PSD”. Surse din Consiliul Judeţean au declarat încă de atunci pentru „Adevărul” că Ponta şi Mocioalcă au venit la Timişoara pentru a-i propune lui Grindeanu să fie premier.

Informaţia nu a fost, însă, confirmată. Grindeanu negând că s-a întâlnit cu Ponta pe această temă. „Era în trecere spre Belgrad”, a spus Grindeanu referindu-se la întâlnirea cu Victor Ponta. Ulterior, informaţia potrivit căreia Grindeanu ar fi propus premier a fost făcută publică. La ultima şedinţă de Consiliu Judeţean, de joia trecută, la finalul şedinţei, consilierul PNL Tiberiu Lelescu l-a întrebat pe preşedintele CJT dacă i s-a propus sau nu să fie premier. Grindeanu a evitat un răspuns, făcând acelaşi lucru şi când a fost întrebat de jurnalişti dacă i s-a propus sau nu să fie premier.

„Nu o să răspund. Eu v-am învăţat lucrul acesta şi mă ţin de el. Aici facem administraţia judeţului Timiş şi o să răspund la întrebări legate de administraţia judeţeană a noastră. Chestiunea a fost aşa, de sfârşit de an, mai mult o glumă a domnului Lelescu. Eu îi fac treaba aici şi nu amestec lucrurile. Fiind o chestiune politică, nu dau răspunsuri la întrebări politice”, a declarat Grindeanu, la sfârşitul şedinţei.





Potrivit debanat.ro, Grindeanu a declarat în urmă cu o săptămână că habar nu are cum a intrat în chestiunea cu premierul, dar nu va pleca de la Consiliul Judeţean. „Eu am o declaraţia când am devenit preşedinte al CJ Timiş, am repetat-o şi insist. Nu voi pleca într-un post de ministru. Am văzut ca sunt iarăşi plimbat prin diverse posturi de ministru, dar nu voi pleca”, a declarat Grindeanu, citat de debanat.ro.

Potrivit aceleiaşi surse, după alegerile din iunie, Gridneanu declara că nu îi va lăsa pe timişenii cărora le-a cerut votul. „Sunt om serios, am cerut votul timişenilor pentru patru ani, nu pentru jumătate de an. Cum credeţi că ar fi să merg la iarnă şi să le spun «Vă mulţumesc că m-aţi votat şi mi-aţi acordat încrederea voastră, dar ştiţi, nu prea-mi place şi mă duc la Bucureşti»? Dacă voi fi ales ca preşedinte al CJ, voi sta patru ani. Vreau să duc la bun sfârşit acest mandat, nu să spun că voi reprezenta mai bine Timişul ca parlamentar sau, poate, ca membru în viitorul guvern”, declara Grindeanu, potrivit debanat.ro.