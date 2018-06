Tânăra din România care a refuzat Oxfordul. „Ceea ce rămâne în timp nu este o diplomă sau o medalie“

Anda Tenie, o olimpică naţională din Târgu-Mureş, a reuşit performanţa de a fi admisă la cinci universităţi din Statele Unite ale Americii şi Marea Britanie, printre care şi faimoasa Oxford. Pasiunea pentru cifre i-a adus mai multe ori medalii de argint şi bronz la Olimpiada Naţională de Matematică. „Premiul cel mai important pentru mine este cel obţinut anul trecut, la olimpiada naţională, pentru cea mai frumoasă soluţie a unei probleme din cadrul competiţiei, premiu oferit de Universitatea de Vest din Timişoara“, spune tânăra.

Îi place să citească, să facă sport şi să se uite la filme. „Pe viitor îmi doresc să găsesc un echilibru între viaţa personală şi cea profesională. Să am parte de fericire pe ambele planuri. Pe plan profesional, aş vrea să am un job care să mă ajute să evoluez, să pot avea un impact pozitiv în lume, şi care să îmi satisfacă curiozitatea“, mărturiseşte Anda.

Lumea cifrelor, o provocare de nerefuzat

Mai are puţin şi va absolvi Colegiul Naţional „Al. Papiu Ilarian“ din Târgu-Mureş, profilul Matematică-Informatică Bilingv Engleză. Încă din gimnaziu, i-au plăcut ştiinţele exacte, matematica, chimia şi fizica. „Am început să particip la concursuri încă din clasele primare pentru că îmi plăcea să rezolv problemele la matematică. Le consideram o provocare“, mărturiseşte tânăra.

Primele persoane au încurajat-o să descopere lumea cifrelor au fost mama ei şi învăţătoarea Irina Năsăudean. O altă dăscăliţă, Otilia Stan, i-a arătat că matematica nu înseamnă doar cifre şi calcule, ci are un farmec aparte, de neînţeles pentru unii. Anda a început să meargă la concursuri, să câştige premii, experienţă şi prieteni. „De-a lungul celor opt ani de gimnaziu şi liceu am participat anual la Olimpiada Naţională de Matematică şi o dată la fazele naţionale de la Fizică şi Chimie“, afirmă Anda. Perseverenţa şi pasiunea sa s-au concretizat în patru medalii de argint şi una de bronz la Matematică, respectiv o medalie de bronz la Fizică.

Era în clasa a VIII-a când a luat prima ei medalie. Tot atunci a reuşit să intre în lotul lărgit pentru Balcaniada de Matematică (n. r.‒ denumirea olimpiadei internaţionale pentru elevii din gimnaziu). În ultimii doi ani, a participat la probele de baraj pentru Olimpiada Internaţională de Matematică. Două puncte i-au lipsit ca să meargă mai departe, în lotul lărgit.

„În urma atâtor ani de concursuri pot spune că am întâlnit oameni minunaţi, am învăţat să am aspiraţii înalte şi mi-am descoperit pasiunea pentru matematică. Şi cred că ceea ce rămâne în timp nu e o diplomă sau o medalie, ci mai degrabă amintirile frumoase, cunoştinţele acumulate şi prieteniile formate în cadrul acestor competiţii“, consideră Anda.

Anda Tenie FOTO: arhivă personală

Admitere în ultimul an de liceu

Visul de a fi studentă la Oxford apăruse la începutul liceului. A văzut că mai mulţi prieteni aleg acest drum. S-a gândit să încerce. A descoperit că, în Marea Britanie, procesul de admitere a fost unul destul de rapid. Trei probe a avut de parcurs: un eseu, un test la matematică şi un interviu. La ultimul a mers în decembrie 2017. La eseu a trebuit să spună câteva lucruri despre ea, despre motivele pentru care vrea să studieze acolo, de ce consideră că acea universitate e cea potrivită pentru ea, de unde pasiunea pentru o anumită materie.

Admiterea nu a fost aşa grea, cum estima: „Procesul a decurs poate chiar mai bine decât mă aşteptam. După interviu eram încrezătoare că voi fi acceptată. Interviul a fost partea preferată din aplicaţia în Marea Britanie, în care am avut ocazia să cunosc profesorii de la universitate, să fiu provocată cu probleme interesante de matematică şi să vizitez oraşul“.

Tot după interviu a ajuns la concluzia că Oxfordul caută să atragă tineri foarte pasionaţi, nu neapărat minţi extrem de inteligente. „Impresia mea, în urma acestui interviu a fost că cei de acolo nu caută neapărat persoane cu cunoştinţe avansate în matematică, ci oameni pasionaţi de acest domeniu, care studiază din plăcere“, mărturiseşte ea.

Însă, deşi a intrat la universităţile Oxford, Warwick, Durham, Imperial College Londra (Marea Britanie) şi Columbia din New York (SUA), Anda s-a gândit bine şi a optat pentru varianta din State.

Ideea de a studia în SUA a apărut după o discuţie cu tatăl unui tânăr ce învaţă în State. O sfătuise să ia în considerare şi America ca opţiune şi să se intereseze de oportunităţile pe care le-ar avea acolo. „În Târgu-Mureş nu mai auzisem de alţi elevi care să fi aplicat. Nu ştiam cum sunt studiile acolo. După ce am căutat mai multe detalii pe Internet şi am vorbit cu alţi doi prieteni care aplicau am hotărât să încerc şi eu. Decizia a fost luată oarecum în ultimul moment, cu o lună înainte de a susţine primul examen“, adaugă tânăra.

Admitere la o facultate din State spune că i s-a părut epuizantă pentru că nu a avut foarte mult timp la dispoziţie. A trebuit să dea BAC-ul american (n. r. ‒ se numeşte SAT) la matematică, fizică şi engleză. „Ultima este dificilă chiar şi pentru cei ce locuiesc acolo“, explică tânăra. A susţinut un examen de limba engleză (TOEFL). „Apoi au urmat zile întregi de scris eseuri despre ce mă pasionează, de ce am ales acea universitate etc“, adaugă tânăra din Târgu-Mureş.

BAC-ul american l-a susţinut la Baia Mare şi Bucureşti, anul trecut, în lunile iunie, octombrie şi decembrie. A avut şi doi colegi care au susţinut aceleaşi probe.

Anda Tenie FOTO: arhivă personală

Viaţa în „Big Apple“

Unul dintre motivele pentru care a ales Universitatea Columbia este că, pe lângă matematică, vrea să studieze şi alte domenii. Mărturiseşte că îi place foarte mult flexibilitatea de acolo şi faptul că poate alege orice cursuri doreşte pe lângă cele obligatorii . „Acolo, facultatea e un mod de a explora mai multe domenii şi a alege apoi ce îţi place“, afirmă ea.

Nu visează la un job anume, ci, adaugă ea, va avea grijă să fie deschisă oportunităţilor care i se vor ivi pe parcursul studiilor în New York. Va decide dacă va reveni în ţară abia după ce va gusta din savoarea „Big Apple/Marelui Măr“, cum mai e cunoscut New York-ul:

„Să rămân în străinătate sau să mă întorc în ţară după terminarea studiilor nu e ceva ce aş putea hotărâ acum, ci mai degrabă atunci când voi ajunge să cunosc ambele «lumi»“.

