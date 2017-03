Salarii de lux la Primăria Motru: 20 de funcţionari încasează lefuri mai mari decât salariul primarului

Din cauza salariilor mari şi a numărului mare de angajaţi, Primăria Motru a ajuns în situaţia de a nu mai avea bani pentru alte cheltuieli. Astfel, banii încasaţi la buget din taxe şi impozite locale ajung doar pentru plata salariilor, cheltuielile cu iluminatul public, telefonie, internet etc fiind în aer. Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu (PNL), spune că, fără un ajutor financiar de la guvern sau alte sume primite de la Consiliul Judeţean, primăria nu va putea funcţiona:

„După cum am făcut estimările, bugetul ar ajunge doar pentru acordarea drepturilor salariale. Am făcut tot felul de solicitări. Să vedem ce mai primim de la Consiliul Judeţean şi, apoi, ne facem calculele. O să punem cheltuielile stricte de funcţionare, rate la credit şi alte cheltuieli, după care, suma care va rămâne o să asigure fondul de salarii. Nu poţi lăsa oraşul în beznă, fără utilităţi sau fără gunoaie ridicate şi ce tot ce înseamnă cheltuielile de funcţionare ale unei unităţi administrativ-teritoriale. Nu putem să supravieţuim în acest an fără un ajutor guvernamental“.





Funcţionarii, invitaţi să-şi câştige sporurile în instanţă

Primarul municipiului Motru, Gigel Jianu (PNL), a precizat cum s-a ajuns în această situaţie: „Aşa e legea făcută. S-au dat trepte de salarizare şi s-au pus salariaţii pe anumite gradaţii, în funcţie de lege. Mai sunt situaţii în care unii au sărit peste trepte, au păşit câte două-trei trepte. (...) La Primăria Motru, salariaţii erau invitaţi să mai câştige un spor: «Haideţi să mai câştigaţi un spor. Mergeţi la instanţă şi luaţi-vă sporul». Fiind hotărâri judecătoreşti, nici Curtea de Conturi nu poate stabilească altceva. Mai sunt unele sporuri băgate în salariul de bază şi pe urmă s-au adăugat alte sporuri, astfel că s-a ajuns să se acorde spor la un alt spor. Funcţionăm cu exact acelaşi număr de salariaţi şi după aceeaşi organigramă din momentul în care am preluat mandatul. Nu am schimbat nimic. Am moştenit această situaţie. A trebuit, conform legii să acordăm creşterile salariale conform legii, o dată în august anul trecut şi acum, de la 1 februarie. (...) Guvernanţii au mai crescut şi salariul minim pe economie. (...) Statul îşi ajută proprii angajaţi. Cum îi ajută pe cei care produc?“.

Primarul oraşului Motru a precizat că încasează un salariu brut de 6.000 de lei, iar cel net este de 4.000 de lei, dar că sunt 20 de funcţionari care încasează salarii mai mari decât el.

„Şefii de servicii primesc salarii mai mari decât mine. Şi eu îmi doresc un salariu mai mare, dar nu am făcut vreun demers ilegal să obţin ceva sporuri, din moment ce legea spune că primarul sau viceprimarul primeşte o indemnizaţie şi atât, fără vreun alt spor. Aşa este legea. Nu mă deranjează că cel de lângă mine câştigă mai mult“,

a spus primarul Gigel Jianu.

Edilul-şef a precizat că Primăria Motru a introdus anumite sporuri în salariul de bază: „La solicitarea mea, Asociaţia Municipiilor a întocmit o situaţie din care a reieşit că din 42 de primării de municipiu, doar şapte introduseseră anumite sporuri în salariul de bază, iar Motru se numără printre acestea“. Gigel Jianu a precizat că se lucrează la o nouă organigramă: „Nu înseamnă că legea te obligă să-ţi dimensionezi organigrama pentru a le asigura salariile care sunt. Aici avem de lucru şi voi lucra“.