Povestea de dragoste interzisă de lege între un tânăr de 22 de ani şi o fată de 14 ani rămasă însărcinată. Familiile îi susţin, dar Poliţia a deschis dosar penal

Tinerii îşi doresc să rămână împreună şi să se căsătorească, iar familiile lor îi susţin, după ce adolescenta a anunţat că a rămas însărcinată. Fata este elevă în clasa VII-a la Liceul Tehnologic Roşia de Amaradia şi are note foarte bune.

„Este o elevă liniştită, care are rezultate foarte bune şi vrea să meargă în continuare la liceu, după absolvirea clasei a VIII-a. Am rămas surprinsă la aflarea veştii. Din câte ne-a spus are o relaţie de prietenie de peste un an cu băiatul. Este bine că familiile sunt alături de ei. Familiile celor doi sunt în relaţie de prietenie şi sunt de acord cu relaţia lor. A venit şi tatăl băiatului la şcoală, care e prieten cu tatăl fetei “,

a precizat Ilona Tiţa.

„Eu nu sunt de acord ca problema să ajungă la Tribunal“

Tatăl adolescentei are o firmă de construcţii, iar iubitul fiicei sale este angajatul său, la fel ca şi tatăl acestuia. „Ce să facem acum, băiatul este din sat de la noi, lucrează cu mine la firma mea. Nu e caz de dosar penal că ei se înţeleg. Băiatul are 22 de ani iar fata a împlinit 14 ani pe 10 aprilie. Da, noi am informat şcoala că fata este gravidă, că o vom susţine, dar nu e caz de dosar penal. Eu nu sunt de acord ca problema să ajungă la Tribunal. Noi ne cunoaştem, îi susţinem şi vom face tot posibilul ca situaţia să nu ajungă la instanţă”, a declarat pentru publicaţia Gorjeanul tatăl copilei.Poliţia Roşia de Amaradia s-a autosesizat totuşi şi îi va întocmi viitorului tată dosar penal pentru act sexual cu un minor.