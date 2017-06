Fiul de miner care a ajuns să conducă o afacere de milioane de euro în domeniul roboticii industriale. Salariul minim în compania lui este de 800 de euro

Mihai este la origine băcăuan, dar trăieşte în judeţul Gorj de la vârsta de cinci ani. Părinţii lui au venit în Gorj, pentru a lucra în sectorul minier şi au rămas să trăiască în continuare în acest loc. A copilărit şi a urmat şcoala în oraşul Rovinari, unde a absolvit şi liceul. A urmat, apoi, mai mult la rugăminţile părinţilor, Facultatea de Drept din cadrul Universităţii „Constantin Brâncuşi“ din Târgu Jiu şi, în acelaşi timp, s-a angajat la o firmă din Rovinari, unde a aflat primele noţiuni despre robotică industrială şi s-a iniţiat în acest domeniu:



„Am lucrat în cadrul firmei Inova de la Rovinari. Proprietarul firmei respective a fost ca un al doilea părinte pentru mine şi am un respect deosebit faţă de el. Mergeam în teren, în diferite ţări, şi puneam în funcţiune utilaje sau coordonam şantiere. Suntem concurenţi acum, dar fiecare este cu clienţii lui. La un moment dat am zis: «Dacă pot alţii, de ce nu aş putea şi eu?». Am plecat de acolo şi m-am relocat în Timişoara, unde a lucrat o perioadă la mai multe firme. Mă ocupam de proiectare în domeniul automatizării. Am lucrat cam doi ani de zile. Nu m-am putut adapta la sistemul românesc de muncă şi am zis să fac ceea ce făceam în trecut. Între timp, am făcut cursuri de software în străinătate. Astfel, am pornit o mică afacere. Firma a fost deschisă în Gorj prin anul 2006. Am activat o perioadă în Timişoara, după care am revenit în Târgu Jiu“.



Mihai a reuşit să urmeze, între timp, şi studii în domeniul în care îşi desfăşoară activitatea şi a absolvit un master în inginerie tot la Universitatea „Constantin Brâncuşi“.

Firma a avut, la început, patru angajaţi

Prima activitate a desfăşurat-o împreună cu un fost coleg de la firma din Rovinari, dar, după un timp, Mihai a ales să pornească pe propriul său drum. „Am pornit uşor, uşor mici proiecte. Mi-am căutat foşti colegi care plecaseră în altă parte, pentru a lucra împreună. Am pornit, la început, cu patru persoane. Am început activitatea în Timişoara, dar acolo există o problemă. Sunt foarte multe firme, pentru că majoritatea companiilor mari care vor să vină în România se opresc în primele oraşe după graniţă. Chiar dacă toată lumea pleacă la Timişoara, tot sunt puţini oameni, pentru că sunt foarte multe firme, iar personalul nu este stabil. Lucrând cu clienţi din afară, eu nu îmi permiteam să vin mereu cu o altă imagine. Atunci, am avut nevoie de o imagine curată şi profesionistă“, ne spune omul de afaceri.

Mihai ne explică modul în care firma sa a crescut şi în ce sectoare îşi desfăşoară activitatea: „Încet-încet, am reuşit să ne facem un palmaresc, pentru că e ca în construcţii: faci o lucrare bună pentru cineva, te mai caută, apoi, şi alţi clienţi. Ne-am axat foarte mult în ultima perioadă pe următoarele sectoare de activitate: farmaceutică, ţigări, industrie alimentară, automotive şi packaging“, ne explică Mihai Cârcei.

99% din activităţile desfăşurate de firma lui Mihai sunt prestate în afara ţării. A avut contracte în toată lumea, inclusiv în India, Arabia Saudită, Iran sau SUA. „Noi lucrăm pentru producătorii de maşini automate. Nu facem mentenanţă. Punem în funcţiune utilaje noi care sunt produse în ţări precum Germania sau Italia şi sunt duse apoi în alte ţări unde trebuie să funcţioneze“, spune omul de afaceri. În România, firma de roboţi industriali din Târgu Jiu a lucrat pentru fabrica de automobile Dacia de la Mioveni.

Cifră de afaceri de două milioane de euro

Firma fiului de miner a ajuns acum la o cifră de afaceri de două milioane de euro şi la 50 de angajaţi. Mihai Cârcei ne mărturiseşte că vrea să ajungă la 120 de angajaţi:

„Am reuşit să creştem fără datorii la bănci. În schimb, suntem o firmă care ţinem banii în bănci. Suntem curtaţi de toate băncile. Am ajuns la o cifră de afaceri de două milioane de euro, dar ne dorim mult mai mult pentru că avea capacitate de lucru pentru cel puţin 80 de persoane. Ţinta noastră este undeva la 120 de persoane, dar problema este că nu găsim forţă de muncă specializată. Ne dorim să plătim foarte bine, dar să avem oameni calificaţi. Cred că mai bine de 40% din angajaţii noştri au vârsta de sub 31 de ani.

„Prin seriozitate am ajuns unde sunt“

Mihai crede că prin seriozitatea a reuşit să se impună în afacerea pe care o desfăşoară, acest aspect fiind cel mai important: „Cred că în viaţă nu trebuie să fii un foarte bun tehnician, ci trebuie să ai un caracter bun. Eu cred că prin seriozitate am ajuns unde sunt. Îmi plac business-urile de familie şi de tradiţie. Îmi place ceea ce fac. Eu plec de drag de acasă la serviciu. Când ajung acasă vorbesc tot de serviciu“.

Firma din Târgu Jiu a atras atenţia, ca urmare a serviciilor prestate, uneia dintre cele mai mari companii la nivel mondial în domeniul roboticii industriale, care a decis să cumpre o parte din societatea lui Mihai. „Acum trei ani de zile am vândut 40% din firma mea unei companii italiene. Mi s-a propus de unul dintre cei mai mari producători de maşini automate din lume, IMA, care are 38 de sedii în toată lumea. Lucrează în special la realizarea liniilor de producţie în domeniul tutunului, farmaceutic şi packaging. Aveam o serie de contracte cu acest mare producător şi a fost mulţumit de colaborarea noastră. În ultimii ani, ei au crescut foarte mult, au foarte mult de lucru şi lucrează cu anumiţi terţi. IMA construieşte maşini, nu face şi cablaje. Apelează la societăţile pe care le-au cumpărat, terţe, care fac parte din grup şi asigura componenta de cablaje sau de software. Crescând, au cumpărat părţi din societăţile respective, dar au lăsat libertatea acestor firme: «Lucrezi pentru mine, dar nu pentru concurentul meu, creşti cât vrei şi cât poţi. Mergi cu mentalitatea ta şi nu vreau să devin proprietarul tău». Nu m-am gândit că o să dau lovitura cu această tranzacţie, ci că este un pas important pentru firma mea. Înţelegerea a fost ca tot aportul de capital să fie investit în scule şi personal. M-am bucurat să vină o firmă foarte mare către noi“.

Salariu minim de 800 de euro

Salariul minim în firma lui Mihai Cârcei este de 800 de euro. El vrea să se dezvolte pe partea de software şi caută să angajeze zece specialişti „Salariul basic pentru tinerii care vin în firmă şi merg în deplasare porneşte de la 800 de euro. Ne dorim să facem soft industrial. Vrem să pornim cu zece persoane tinere care doresc să înveţe. Salariile pe care le oferim sperăm să fie motivante. Un softwarist bun va avea un salariu care va porni de la 2.000 de euro“. În prezent, societatea care activează în domeniul roboţilor industriali investeşte aproximativ 500.000 de euro într-un sediu modern în Târgu Jiu.