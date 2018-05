Experienţa prin care a trecut un tânăr care a candidat pentru postul de controlor.„Au luat examenul tocmai acei candidaţi care au folosit ce nu trebuia“

Sorin Floarea relatează, într-o postare pe Facebook, despre faptul că au fost desemnaţi câştigători exact candidaţii care nu au manifestat calităţi cerute în „Atribuţiile de seerviciu“:

Săptămâna trecută am participat la concursul organizat de Societatea Transloc S.A. Tg. Jiu, controlor trafic, bilete şi legitimaţii de călătorie.

Miercuri a fost proba scrisă.

Vineri a fost proba interviu. Această probă a avut 2 părti şi s-a desfăşurat într-un autobuz. Prima parte a fost cu bilete, abonamente, legitimatii puse în plicuri. Cică au fost 5 bucăţi in plicuri, eu am găsit doar două abonamente. Aici am pierdut examenul, din neatenţia mea. Partea a doua a fost cu abordarea călătorilor. La această parte,unii candidaţi au folosit bruscarea, tonul ridicat, solicitarea conducătorului auto şi închiderea uşilor, lucrul total neaceptat de Fişa Postului(Atribuţiile de serviciu).

Dezamăgirea mea este că au luat examenul tocmai acei candidaţi care au folosit ce nu trebuia .

P.S. De ce a trebuit să învăţ despre decenţă, comportament corect şi politicos, tact, răbdare (din păcate sunt menţionate în Atribuţiile de serviciu) dacă s-a promovat altceva“.