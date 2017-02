Artista botoşeilor împletiţi pentru copii, domnişoare şi doamne. Cât costă încălţămintea şic croşetată manual

„Pasiunea mea pentru croşetat a început acum un an. Am văzut un tutorial despre cum se croşetează botoşei pentru bebeluşi şi am vrut să încerc şi eu să văd dacă mă pricep să fac aşa ceva şi mi-a ieşit din prima. Am postat o poză pe internet cu primii mei botoşei şi, spre surprinderea mea, o tânără mămică, fiind încântată de ce am realizat eu, mi-a cerut să fac o pereche de botoşei pentru bebeluşul ei. Datorită acestui lucru, m-am gândit că aş putea face şi ceva bănuţi din această pasiune, aşa că mi-am creatunde am diverse produse pe care le creez cu mare drag!”, ne-a povestit Camelia.