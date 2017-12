Afacerea cu trandafirii care nu se ofilesc zeci de ani. Petalele sunt îngheţate la minus 55 de grade Celsius

Ionuţ Caragea (26 de ani), din Târgu Jiu, a pus pe picioare o afacere cu trandafiri care nu se ofilesc timp de zeci de ani. El comercializează în România trandafiri criogenaţi aduşi tocmai din Ecuador, sub marca „Forever Rose“. Tânărul deţine franciza pentru a desface în România trandafirii care au avut ca punct de plecare povestea din filmul „Frumoasa şi bestia“ (n.r. – În film, personajul Belle descoperă în castelul fermecat al Bestiei un trandafir care nu se ofileşte niciodată).

„Acest concept l-am descoperit la un prieten care tocmai ce venise din Dubai, de unde cumpărase pentru iubita lui un astfel de trandafir. Am văzut numele firmei, am trimis mail şi am început afacerea“, povesteşte Ionuţ Caragea.

Cât durează procesul de criogenare

Trandafirii trebuie să treacă printr-o serie de procedee care durează 12 zile, pentru a fi criogenaţi. Florile sunt tratate tocmai în Ecuador, într-un aparat special. „Procedeul criogenării are la bază un aparat prin care îngheaţă cu azot doar petalele trandafirilor, la o temperatură de minus 55 grade, iar pentru a nu deveni casante li se aplică tratament cu glicerină. Se criogenează fiecare petală în parte, după care se lipesc. Pentru tulpina trandafirului procedeul este diferit şi mai durabil. Procedeul de criogenare al unui trandafir ajunge până la 12 zile“, explică tânărul întreprinzător.

Trandafirii sunt aduşi din Ecuador, gata criogenaţi, iar Ionuţ se ocupă de ambalarea lor şi de distribuire, în funcţiile de comenzile pe care le primeşte. „Trandafirii vin separaţi de tulpină. Noi producem suportul de lemn şi ne ocupăm de îmbinarea lor“, precizează Ionuţ.

Durata de viaţă

Trandafirii criogenaţi rezistă chiar şi 25 de ani, dacă sunt păstraţi în condiţii bune. „Locul în care sunt păstraţi trebuie să fie ferit umiditate, de razele soarelui vara, iar bolul în care se află nu trebuie să fis supus la diferite şocuri“, mai spune Ionuţ Caragea.

Tânărul reuşeşte să comercializeze lunar sute de trandafiri care nu se ofilesc. Cel mai mult a reuşit să vândă chiar luna trecută. „Am atins în luna noiembrie 600 bucăţi. Nu trimitem comenzi decât în România, deşi avem clienţi care ne solicit din alte ţări. Este o condiţie a francizei“, a adăugat Ionuţ.

Trandafirii pe care tânărul îi vinde sunt prezenţi pe diferite platforme de comercializare online, în mall-urile din Târgu Jiu şi Bucureşti, iar comenzile se preiau şi pe Facebook. „Planul meu pentru această afacere este dezvoltarea în cât mai multe oraşe din România şi deschiderea unui magazin «Forever Roses România» cu o diversitate de produse“, mărturiseşte tânărul.

Ultima fiţă în materie de cadouri

Cine sunt oamenii care aleg să dea în dar trandafiri criogenaţi? „Din ce ne-au povestit clienţii noştri, alegerea lor constă în durata de viaţă a florilor şi aspectul lor. Nu există o categorie de vârstă care cumpără trandafiri criogenaţi. Sunt şi persoane tinere, dar şi mai bătrâne. Cele mai multe comenzi se fac online“, spune Ionuţ. Preţurile pornesc de la 150 lei şi pot atinge 1.000 lei. „Diferenţa de preţ o face mărimea trandafirului, mărimea sticlei, mai mulţi trandafiri în sticlă“, adaugă tânărul om de afaceri.





A fost în Ecuador

Ionuţ Caragea a fost în Ecuador, acolo unde se produc trandafirii criogenaţi: „Am fost cu principalul distribuitor din Europa. Este o fabrică foarte mare, care produce 10.000-15.000 de trandafiri criogenaţi la două săptămâni. Trandafirii din Ecuador ajung în toată lumea. Au şi plantaţie proprie de trandafiri. Criogenarea se face şi în România, dar calitatea este mai slabă“. Ionuţ Caragea a terminat Facultatea de Mecanică din cadrul Universităţii Craiova. El este fiul fostului şef al Poliţiei Gorj, Viorel Caragea.