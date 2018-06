VIDEO De ce s-a făcut albastră apa râului Ialomiţa. „E o conductă care se varsă fix în gârlă. Autorităţile ce fac? Dorm“

Nici animalele care pasc în apropiere nu se ating de apa albastră. Un localnic plecat de ani de zile în străinătate, venit pentru câteva zile acasă, s-a plimbat prin locurile copilăriei şi a rămas fără cuvinte când a văzut că pe râul Ialomiţa curge vopsea albastră. A mers pe cursul apei şi a ajuns la sursa acestei situaţii: un canal de deversare, pe care a încercat să îl astupe cu pietrele de pe râu... şi ele colorate cu albastru.



Sătenii se tem să vorbească. „Păi nu ştiu nimic. Nu lucrez acolo. E normal să se deverseze? Că ştiţi situaţia, de ce să ne ascundem după degete? Ce o fi în pânza asta freatică. Eu nu mai beau, mi-am făcut puţ."



O femeie e mai curajoasă şi recunoaşte că din cauza poluării nici pomii nu ar mai rodi cum trebuie. „E albastru ultramarim. Şi pomii sunt afectatţi. Frunzele se încreţesc, de la fum. Fumul acela miroase urât. Sulf, aşa ceva...e foarte urât".



Din vorbă în vorbă, sătenii explică situaţia: dintr-o conductă, care ar proveni de la o fabrică din zonă, se scurge în râul Ialomiţa o substanţă albastră ultramarin. ,,Au instalaţie. N-aţi văzut instalaţia? Noi am văzut o conductă care se deveresază fix în gârlă. Are tuburi d-alea mari. Autorităţile ce fac? Ce să facă, dorm“.

Explicaţia Gărzii de Mediu



Reprezentanţii Gărzii de Mediu Dâmboviţa spun că, de fapt, sunt depuneri în timp ale acestei substanţe şi că apa are o tentă de albastru din cauza pietrelor care au rămas cu această coloratură. ,,În acest moment, până nu ne parvin rezultatele probelor prelevate ieri, după ce am reuşit să identificăm zona şi punctul menţionat în fotografiile de pe Facebook. Nu ştiu ce albăstreală. Aseară noi am prelevat nişte probe, culoarea în sticlele de recoltare era o culoare albicioasă şi cu o oarecare turbulenţă a apei, dar nu pot să mă manifest că era albastră, verde sau aşa cum se prezentau fotografiile de pe internet", spune Dănuţ Bâzgu, Directorul Sistemului de Gospodărire a Apelor Dâmboviţa



Substanţa care ajunge în Ialomiţa, albastrul ultramarin, ar fi folosită, printre altele, şi la colorarea asfaltului. Până la rezolvarea situatiei, situaţia rămâne... albastră.

"Să vedem ce măsuri va lua Garda de Mediu, transformată în instituţie cu rol decorativ atunci când vine vorba de protecţia mediului. De mult timp închide ochii la poluarea masivă făcută de Nubiola care degajă absolut ilegal în atmosferă gaze toxice. Şi iată că poluează şi râul Ialomiţa. Nu doar cum se vede aici, ci şi pe ascuns, printr-un canal ilegal care ajunge direct în râu. De fiecare dată Garda de Mediu declară că a fost în control şi nu a constatat nimic.

Deşi fumul şi gazele toxice sunt emise în mod continuu, zi şi noapte, le vede orice trece prin Doiceşti. Iar localnicii sunt otrăviţi constant (au murit şi familiile de albine ale apicultorilor), chiar şi deasupra oraşului Târgovişte ajunge în mod constant acest fum toxic, mai ales noaptea. Am dovezi! E timpul pentru o anchetă! Inclusiv una jurnalistică! Să vedem şi noi de ce sunt acoperite aceste fărădelegi şi abuzuri. Nu se mai poate aşa", spune Valentin Grigore, preşedintele Societăţii Astronomice Române de Meteori (SARM), cel care a distribuit prima dată fotografii cu apa albastră.