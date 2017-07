Rezultate BAC 2017 Dâmboviţa. Cine sunt cei doi elevi de 10 din judeţ

Este vorba de Colegiile Naţionale "Constantin Carabella" şi "Ienăchiţă Văcărescu"

Grigore Beatrice Maria - Ienăchiţă

"M-am bucurat foarte mult de rezultatul obţinut. Am muncit mult iar satisfacţia reuşitei este pe măsura efortului depus. Le mulţumesc nespus familiei şi profesorilor care au contribuit la reuşita mea. Voi urma fac de Drept la Bucureşti", ne-a spus Maria.

Rareş Borcea – Carabella

"Rezultatul l-am aflat când lucram la mate pentru admitere. Am fost foarte fericit. A fost o munca mare, continuă şi susţinută încă din clasele primare. Am încercat să fiu serios în fiecare lucru pe care l-am făcut, atât în partea şcolară, cât şi în cea extraşcolară şi am încercat să mă ridic la înălţimea aşteptărilor pe care cei din jurul meu le-au avut la mine", ne-a spus Rareş, care a fost şi preşedintele Consiliului Judeţean al Elevilor Dâmboviţa.

El a ţinut să precizeze că familia, dar şi profesorii de la Carabella i-au fost aproape. „Am avut parte de educaţie excepţională la Carabella, venită de la nişte oameni minunaţi, de la profesori cărora nu le pasă doar de tine ca elev, ci şi de tine ca persoană, de ce vei ajunge mai departe în viaţă”, a mai spus el.

Are de gând să urmeze o carieră în IT, iar studiile le va face la Facultatea Automatică şi Calculatoare din Bucureşti.

Ambii elevi de 10 din Dâmboviţa au declarat că vor să rămână în ţară după terminarea studiilor.