Primar PSD: „Este clar că ordonanţa a fost un pretext şi nu cauza acestor mitinguri“

"Noi am câştigat alegerile şi vin ei acum să-şi pună oamenii lor?! Cred că este momentul ca preşedintele ţării să-i cheme la dialog şi să le spună că trebuie să termine cu haosul, să se ducă acasă şi Guvernul să fie lăsat să-şi facă treaba. Spun asta pentru că preşedintele ţării i-a incitat. Nu poţi după o lună şi jumătate să vii şi să spui să plece guvernul. Noi am câştigat alegerile în mod democratic şi nu poate acum să vină cineva şi să spună că nu, voi trebuie să plecaţi ca să venim noi... Ordonanţa aceasta a fost pretextul, dacă nu era Ordonanţa musai era altceva. Şi nu ne aşteptăm, părerea mea, să se oprească aici. Se va mai găsi ceva care să se amplifice. Nu sunt singurul care vrea organizarea unui miting, am mai vorbit şi cu alţi primari... Noi discutăm între noi, dar e vorba de decizia care se ia la nivel central", a declarat primarul comunei Niculeşti, Dorinel Soare.

Ordonanţa, un pretext

Soare Dorinel mai spune că PSD poate organiza oricând un miting mult mai mare decât cel al protestatarilor din Piaţa Victoriei.

"Este clar că Ordonanţa a fost un pretext şi nu cauza acestor mitinguri. În spatele protestatarilor se află cineva foarte bine şcolit în a face diversiuni. În ceea ce priveşte numărul protestatatilor, vreau să vă spun că eu nu sunt specialist în evaluări, dar am fost acolo, am fost să văd dacă este aşa cum se spune la televizor şi am constatat că nu este deloc aşa. Am fost şi în Piaţa Victoriei şi la Cotroceni, nu am fost acolo pentru că m-a trimis partidul, am fost în calitate de cetăţean, am fost să văd care este atmosfera. Eu cred că dacă partidul se gândeşte să facă un miting organizat, şi eu cred că se poate face asta, putem să depăşim cu mult numărul vehiculat al protestatarilor din Piaţă. Părerea mea, ca votant, este că partidul ar trebui să organizeze acest miting, chiar dacă sunt voci care susţin că o să iasă scandal. Noi ne ducem într-o parte, ceilalţi în altă parte", mai spune edilul.