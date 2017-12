FOTO VIDEO Cum arată oraşul în straie de sărbătoare. Moşul este aşteptat, în Târgovişte, pe 15 decembrie

„Debutează cea mai frumoasă perioadă a anului şi ca în fiecare an administraţia locală pregăteşte foarte multe surprize pentru sărbătorile de iarnă. Câteva repere din ceea ce am pregătit: începând cu orele 18:00, va fi aprins bradul de Crăciun, va avea loc şi un concert al Trupei Alessis, dar va fi şi un concert al Orchestrei Chindia, plus colindătorii. De asemenea, spectacolele vor continua pe parcursul întregii perioade, pe 8 decembrie va fi spectacol de teatru pentru copii «Mica sirenă», pe 12 decembrie «Motanul încălţat», pe 13 decembrie «Capra cu trei iezi», pe 14 decembrie «În căutarea lui Moş Crăciun»", a declarat primarul Cristian Stan.





"Începând cu data de 6 decembrie şi până pe 14 decembrie, vor avea loc concerte de colinde în fiecare seară. Începând cu data de 18 şi până pe 23 decembrie, Centrul Judeţean de Cultură va organiza de asemenea spectacole. Pe 15 decembrie, începând cu ora 17:30, soseşte Moş Crăciun, parada va fi pe traseul Bulevardul Regele Carol - Bulevardul Mircea cel Bătrân - Calea Domnească - Piaţa Tricolorului. Şi în acest an, administraţia locală târgovişteană a pregătit mii de daruri pentru copii, vor fi aproximativ 5.000 de pachete care vor fi împărţite copiilor”, a mai spus edilul.









Moş Crăciun va împărţi daruri în Piaţa Tricolorului pe data de 15 decembrie, începând cu ora 18:00, după paradă, dar şi pe 16 şi 17 decembrie.





Program Decembrie 2017