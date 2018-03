FOTO Cu lacrimi în ochi, sătenii din Glodeni au început să îşi strângă bunurile şi să fugă de alunecările de teren

Satul Guşoiu aproape că s-a rupt în două de aproximativ două săptămâni, de când pământul a luat-o la vale iar 17 persoane trebuie să se mute.

"Casa ese înclinată şi era casă sănătoasă. Pământul e la geam. Am scos parchetul, am zis să mai salvăm ce mai putem, pentru aici am muncit, aici am investit toţi banii noştri. Aveam o curte atât de frumoasă. Jucam golf, aveam maşină de tuns iarba", spune cu lacrimi în ochi doamna Cristina.

Opt familii din comuna dâmboviţeană Glodeni sunt evacuate din calea alunecărilor de teren, după ce casele lor au fost grav afectate. Jandarmii le-au păzit toată noaptea bunurile şi locuinţele pentru că nu au mai dormit în ele.

"Munca de 35 de ani să se ducă într-o noapte, în câteva zile. Am început să car tot ce mai pot. La fata mea o să stau, este aproape de şcoală. Am cărat haine cu o căruţă dar mai am, o să mă ajute primăria cu un tractor. E Se aude cum se crapă, trosneşte, scârţâie, buşeşte, s-a rupt şi cablul de lumină", spune unul dintre proprietari.

Sătenii spun că nu s-au pomenit alunecări de teren la ei în comună şi că nu au cu cine să se certe.







"Sunt venită aici de 40 şi ceva de ani şi nu am pomenit aşa ceva. Am zis că atunci când oi muri, de aici or să scoată, dar nu o să fie aşa", spune doamna Maria.

Unii şi-au găsit adăpost la rude, iar pentru ceilalţi, autorităţile locale au găsit soluţii de relocare a oamenilor în alte locuinţe.

Alunecarea avansează atât pe drumul comunal, cât şi prin grădinile din spatele caselor, iar autorităţile nu au nicio soluţie. Calea de acces în comuna Glodeni (DJ 716) este afectată de alunecarea de teren, o bandă de circulaţie fiind impracticabilă pentru circulaţia auto. Astăzi, cel târziu mâine, o echipă de geologi va inspecta zona şi va veni cu o soluţie pentru autorităţi.









Conducta de alimentare cu apă potabilă este fisurată, întrerupându-se alimentarea cu apă la gospodăriile afectate. A fost înştiinţată Compania de Apă Târgovişte, care urmează a interveni pentru alimentarea cu apă a zonei afectate.