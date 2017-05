FOTO Gerul de zilele trecute i-a adus la disperare pe ţăranii din Lunguleţu. Au făcut perdele de fum pe câmp pentru a salva culturile de cartofi

Cu siguranţă, producţia de cartofi de Lunguleţu va fi mai mică anul acesta, iar asta se traduce într-o creştere a preţurilor în toamna aceastui an.

“Ne-a nenorocit vremea. Avem cu toţii credite pentru seminţe, pentru toate cele. Cred că trei sferturi din culturi sunt afectate. Ziceai că e răscoală pe câmpuri pentru că am dat cu toţii foc la cauciucuri, la fân, la bălegar, ca să mai salvăm din culturi. Am salvat prea puţin. Pierdem foarte mult, nu ne mai gândim să scoatem investiţia”, ne-a spus doamna Elvira.

Perdele de fum în calea gerului

"În nopţile geroase, am stat pe câmp au stat pe câmp, unde am format perdele de fum pentru a ne salva culturile din calea gerului şi a brumei groase. Ziceai că e răscoală pe câmpuri. Cu toate acestea, cred că trei sfeturi din culturi le am compromise", ne-a spus domnul Marin, agricultor.





Chiar şi aşa, ţăranii se tem că anul acesta nu-şi vor scoate nici investiţia făcută.

“Erau frumoşi rău cartofii. Erau învelţi cu grilă, dar degeaba. A mai fost aşa acum vreo 15 ani. A fost ger puternic şi atunci. Am plecat la sapă la porumb şi când m-am întors am găsit cartofii leşinaţi. Acum au fost şi -5 grade. Foarte frig pentru luna aprilie. Au fost afectaţi şi pomii fructieri şi tot. Dimineaţa umblam cu cojoc pe mine”, spune un alt agricultor.

Oamenii se tem acum dăunători şi de mană, aşa că investesc al bani în soluţii pentru. Şi anul trecut au fost probleme. Vara trecută seceta i-a pus la grea încercare pe ţărani, iar toamna au fost loviţi de grindină.

Dacă într-un an normal, fără intemperii, de pe un singur hectar cultivat cu cartofi se pot scoate lejer 30 de tone, toamna trecută abia dacă au scos 15.

În comuna Lunguleţu, renumită în toată ţara, sunt cultivate cu cartofi peste 3.000 de hectare, iar producţia anuală sare de 750.000 de tone.