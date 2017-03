Dâmboviţa. Situaţia înscrierii în clasa pregătitoare pentru anul şcolar 2017-2018

"Ca în fiecare an există disparităţi în situaţia solicitărilor la nivel judeţean observându-se o concentrare a cererilor către anumite şcoli, cum ar fi Şcoala Gimnazială Coresi Târgovişte, Şcoala Gimnazială Mihai Viteazul Târgovişte, Colegiul Naţional Constantin Cantacuzino Târgovişte şi Şcoala Gimnazială Vasile Cârlova Târgovişte. În urma cererilor înregistrate s-a decis suplimentarea numărului de clase cu patru (în prezent fiind aprobate 211) şi a numărului de locuri cu 276, pentru a gestiona în avantajul beneficiarilor educaţiei situaţia creată", se arată într-un comunicat al ISJ Dâmboviţa.

Surs citată precizează că datorită numărului mare de cereri pentru alternativa Step by step o clasă din sistem tradiţional va fi transformată în alternativa Step by step în cadrul Şcolii Gimnaziale Mihai Viteazul Pucioasa. Situaţia se datorează atât calităţii actului educativ cât şi programului de lucru în sistem alternativ, care presupune prezenţa elevilor în intervalul 8-16, sub supravegherea a două cadre didactice.

"După procesarea cererilor înregistrate în perioada 22-23 martie 2017 se va afişa la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ şi pe site-ul ISJ Dâmboviţa situaţia elevilor înmatriculaţi, numărul locurilor rămase libere şi lista nominală a elevilor rămaşi neînscrişi după prima etapă. Pentru locurile rămase libere se vor putea completa cereri în perioada 24 – 30 martie 2017 când se desfăşoară a doua etapă (şi ultima) de înscriere în învăţământul primar pentru anul şcolar 2017-2018", se mai arată în documentul ISJ Dâmboviţa

Părinţii interesaţi pot solicita informaţii la şcoala de circumscripţie, pot analiza documentele puse la dispoziţie de Inspectoratul Şcolar judeţean Dâmboviţa pe site şi pot contacta tel verde - 0800816245.