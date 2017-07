Cum prevenim alergiile solare, iritaţiile cronice misterioase care afectează atât copiii, cât şi adulţii

Pot dura o perioadă scurtă de timp sau până la ore. Alergia poate deveni cronică, dar simptomele pot fi tratate.

Simptomele urticariei solare

Principalele simptome ale alergiilor la soare sunt petele roşcate pe piele care provoacă mâncărime şi arsuri. Urticaria poate fi însoţită de scăderea tensiunii arteriale, durere de cap, greaţă, respiraţie dificilă.

Urticaria poate afecta atât copiii, cât şi adulţii. Medicul poate diagnostica urticaria solară în urma unui examen sumar. Uneori problemele vor dispărea de la sine în câteva ore de la ferirea de razele solare. Însă, tratamentul pentru urticaria solară depinde de severitatea simptomelor. În cazuri uşoare, medicul poate prescrie antihistaminice care se vor administra pe cale orală sau anumite creme.

Cum ne ferim de razele nocive

Specialiştii ne recomandă să limităm expunerea la soare şi, mai ales, să evităm intervalul orar 10.00 şi 16.00, când soarele este cel mai puternic. De asemenea, sunt recomandate cremele cu protecţie solară, ochelarii şi pălăriile.

Cum beneficiem de efectele pozitive ale soarelui



Sunt mulţi medici care spun că cei cu pielea sensibilă ar trebui să folosească cremele cu factor de protecţie încă din primăvară, când razele soarelui încep să îşi facă simţită prezenţa. Pe timpul verii cu toţii trebuie să respectăm anumite reguli.



Astfel, dacă vrem să ne încărcăm de vitamina D, expunerea trebuie făcută treptat, mai ales dacă este vorba de tot corpul.



“Începem cu 10 minute şi creştem până la 20 minute, minimum. Perioada maximă de expunere la soare este de până la 2 ore, între orele 8 -10 şi 15 - 17, desigur, în perioada verii. Trebuie neapărat să folosim creme cu SPF 50+, de preferat cu ecran minerale, pe care să le aplicăm înainte de expunerea la soare cu 20-30 minute şi nu pe plajă”, ne explică dr. Doina Stănişor, dermatolog la Spitalul Judeţean de Urgenţe din Târgovişte.



Cât de bună este vitamina D



“Vitamina D, după cum se ştie, se sintetizează în piele sub acţiunea razelor solare, de aceea se mai numeşte şi vitamina soarelui şi previne rahitismul, osteoporoza, diabetul zaharat tip 2, depresia etc. Dacă expunerea la soare este de minimum 20 min/zi, doza necesară de vitamina D este sintetizată în piele şi nu este nevoie de suplimente, mai ales dacă şi alimentaţia conţine peşte (somon, ton, sardine), ouă, ficat, nuci etc, bogate în vitamina D”, mai spune dr. Stănişor.