Ciprian Prisăcaru, fost preşedinte al PNL Târgovişte, s-a înscris în PSD: „Da, am ales PSD“

Prisăcaru a urcat pe scena Conferinţei PSD Târgovişte şi a declarat că vrea să facă bine oamenilor din barca puterii.

Mesajul lui Prisăcaru:

Da, am ales PSD!

Deşi mulţi şi-au dat cu părerea în aceste zile despre alegerea mea, nimeni nu m-a întrebat şi care au fost motivele pentru această. De aceea, obligat fiind faţă de cei care şi-au pus încrederea în omul Ciprian Prisacaru şi nu în vreun partid, voi explică cât pot de succint această alegere.

Înainte, aş sublinia totuşi că spre deosebire de mulţi alţii, eu am avut puterea de a-mi asumă oficial dorinţa de a trece într-o echipa pe care o admir.

Încep prin a face un apel la memorie şi va readuc aminte alegerile locale de anul trecut, unde am gustat din plin trădarea unor aşa zişi prieteni, mimarea sprijinului din partea unor membri ai formaţiunii politice pentru care candidam şi lipsa unui ajutor real din partea celor care se voiau a fi ,,susţinătorii dreptei". Am avut alături oameni pe care îi număr pe degetele de la o mâna, oameni de caracter alături de care am reuşit o campanie decentă şi un rezultat remarcabil în condiţiile date.

Pentru foştii mei colegi niciodată nu a fost important viitorul, au demonstrat-o prin înlăturarea oricărui tânăr de perspectiva şi nici nu a fost vreodată importantă puterea votului, au contat doar interesele unor cercuri de influenţă.

Am văzut că sunt indivizi care încearcă să creeze impresia că am ales alt drum pentru avantaje. Fals. Am fost şi sunt un om care îşi respectă profesia. Mai mult decât atât, poziţia actuală nu mi-a fost şi nici nu îmi este ameninţată, aşa cum insistă unii atotcunoscători. Spre disperarea unora, mi-am continuat drumul profesional aşa cum l-am şi construit, cu efort şi multă muncă şi le reamintesc ,,specialiştilor" că am venit la Clubul Sportiv Municipal Târgovişte tot dintr-o funcţie de conducere a unui alt club sportiv, însoţit fiind de un bagaj de experienţă şi cunoştinţe solide acumulate de-a lungul carierei. În acelaşi timp, de atunci şi până acum am abandonat activitatea politică.

Da, am ales să lucrez cu fostul meu contracandidat pentru că mi-a demonstrat că este capabil, foarte serios, bine organizat, dar şi pentru că el şi echipa lui sunt în realitate foarte preocupaţi de dezvoltarea comunităţii noastre, prin fapte şi nu prin interese şi vorbe meşteşugite.

Va asigur că sunt multe de spus, lucruri pe care în timp vi le voi face cunoscute, însă până atunci doresc să îi rog să nu mai joace teatru pe aceia care au făcut figuraţie la localele de anul trecut, pe cei care trăiesc de pe urmă ,,donaţiilor" şi pe făţarnicii care acum se dau de ceasul morţii. Culmea ipocriziei este că vânzătorii şi adevăraţii trădători de atunci, pozează în fecioare neprihănite şi vor să fie port drapel pentru viitor.

Celor care şi-au pus încrederea în mine că persoană, le transmit că nu mi-am schimbat principiile, că în continuare obiectivele mele sunt legate de dezvoltarea comunităţii noastre şi că motivele acestei schimbări sunt profund întemeiate.

Dincolo de trădările, minciunile şi lipsa de orizont la care am renunţat, am găsit la PSD o organizaţie modernă cu valori bine definite, deschidere la dialog, respect şi preocuparea reală pentru binele celor mulţi.