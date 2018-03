Ce a spus Ministrul Finanţelor când a aflat că formularele online se depun la etajul 2: „Nu era o glumă, ci realitate. Nu mi-a venit să cred“

Declaraţia a venit în contextul în care ministrul a fost întrebat de jurnalişti dacă se va investi în sistemul informatic şi i s-a adus aminte că circula în mediul online expresia: ”formularele online se depun la etajul 2”.

”Să ştiţi că asta nu era o glumă, chiar era o realitate. Se primeau online, se printau, se luau din nou la mână. Când am auzit asta nu mi-a venit să cred. Dar asta e”, a spus Teodorovici.

”Obligatoriu (se va investi în sistemul informatic, n.r.) pentru că fără zona asta de IT toată partea de infrastructură nu poate exista şi orice reformă nu poate fi posibilă (…). Persoane fizice, astăzi sunt cam 700.000 de deponenţi de formulare, din care maxim 5% sunt online. Până la finalul lunii martie anul viitor, nu că trebuie să inversăm raportul, trebuie să îi facem pe toţi să fie online. Pentru că anul viitor este toată lumea online. E normal să fie aşa, e secolul 21”, a precizat Teodorovici.

Ministerul de Finanţe pregăteşte simplificarea obligaţiilor declarative prin depunerea unei singure declaraţii, "Declaraţia unică" privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice.

"Formularul înseamnă o reducere de costuri sau timp pentru contribuabili. Şi de partea statului înseamnă o reducere. Dacă pe an dăm 10 milioane de euro ca să trimitem plicurile astea acasă, e o sumă care dispare, plus mentenanţa, tonnere şi multe altele. Astăzi sunt cam 700.000 de deponenţi de formulare, din care cel mult 5% sunt online. Până la final de an sau 31 martie 2019, trebuie să îi facem pe toţi să fie online, pentru că de la anul nu mai acceptăm decât online. Colegii de la IT vor fi gata cu formularul inteligent pe 15 mai", a declarat Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici.

Astfel, cele şapte declaraţii actuale care vor dispărea şi vor fi comasate sunt: D200 - veniturile realizate din România, D201 - veniturile realizate din străinătate, D220 - venitul estimat/norma de venit, D221 - norme de venit - agricultură, D600 - venitul bază pentru CAS, D604 - stabilire CASS persoane fără venit, D605 - stopare CASS persoane fără venit.