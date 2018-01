Ce au descoperit medicii la autopsia victimei militarului din Titu

"În urma autopsiei s-a stabilit că moartea pacientei a fost violentă, ea datorându-se hemoragiei interne şi externe, consecinţă a unui politraumatism cu multiple plăgi tăiate şi înţepate, din care trei cu caracter penetrant intra-toracic", a declarat dr. Elena Firoiu, purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean de Urgenţă din Târgovişte.

Un tânăr care a auzit strigătele de disperare ale angajatelor salonului de cosmetică din Titu imediat după ce criminalul, subofiţer în MApN, a înjunghiat-o pe Alexandra, a văzut scene de-a dreptul şocante. Victima se zbătea într-o baltă de sânge şi a văzut inclusiv lama cuţitului ruptă, semn că agresorul a lovit cu putere.

"Am văzut frizeriţa de aici că a ieşit şi făcea semne disperate. Când m-am dat jos am văzut-o pe ea întinsă pe jos. Am încercat să o ajut să nu închidă ochii, dar a murit. Fetele de la salon erau termiante. Era lama ruptă de la cuţit p jos. I-a dat în disperare. L-am văzut şi pe el cu gluga pe cap, fugea. Am rămas şocat şi nu mai pot să dorm noaptea", spune Andrei.