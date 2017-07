Bunicuţa-karatistă din Târgovişte loveşte din nou. A câştigat un nou grad în stilul de arte marţiale Sei Budokai

Cele două bunicuţe se antrenează în fiecare zi la Clubul Ager din Târgovişte. Angela s-a apucat s-au apucat recent de karate, de doar şase luni. Luminiţa este ceva mai experimentată: practică sportul de trei ani. Aproape zilnic aleargă până la 10 kilometri în jurul Stadionului „Eugen Popescu“ sau în Parcul Chindiei, iar la sală face 100 de sărituri coreene – o combinaţie între săritură şi flotare – considerate extrem de dificile.

Lecţia de viaţă a bunicuţelor karatiste

Deşi au 60, respectiv 65 de ani, Luminiţa şi Angela se simt ca la prima tinereţe. Angela a lucrat ca inginer în petrol. Spune că de multe ori uită câţi ani are, pentru că se simte mai tânără de când vine la sală.



Ea mai spune că nu contează câţi ani ai dacă vrei să faci ceva cu adevărat. „Sportul mi-a plăcut, dar nu am avut vocaţia să îl practic. Care e secretul? Poţi ajunge şi la 100 de coreene şi la 100 de orice, numai să vrei. Să vrei şi să ai capacitatea de a-ţi programa mintea. Dacă îţi propui cu adevărat să rezolvi un lucru, îl rezolvi. Dacă porneşti la drum cu convingerea că vei reuşi, că deja eşti la punctul final cu ţelul deja îndeplinit, vei ieşi învingător“, mai spune bunicuţa.

„În 2014 am rămas singură acasă, am început să mănânc, să pun pe mine şi nu prea îmi plăcea de nicio culoare. Am auzit de sensei, de antrenamente. Prima dată am venit pentru modelare corporală. Am zis să alerg şi după aceea am zis să mă bat şi eu cu băieţii. Mă cam ologesc, dar îmi place. E altceva. Îmi place, pentru că este o provocare. Sănătatea ne-o facem dacă vrem“, spune Luminiţa Mihai.