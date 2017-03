Şeful Comisiei de Control al SRI: „Nici Preşedintele României, nici CSM, nici Ministerul Public n-au atribuţii în a controla Executivul“

„Credem că Preşedintele trebuie să-şi înţeleagă statutul de mediator între puterile statului, între acestea şi societate. Trebuie să înţeleagă că reprezintă statul român, că suveranitatea este asigurată de către Parlament şi că nici Preşedintele României, nici CSM, nici Ministerul Public nu au atribuţii în a controla Executivul'', a spus Ţuţuianu, scrie agerpres.ro.

Acesta s-a referit şi la declaraţia politică iniţiată de preşedintele Senatului şi adoptată de Parlament, care subliniază că Legislativul se angajează cu fermitate să servească exclusiv naţiunea pe care o reprezintă, opinia structurată şi legală a societăţii româneşti fiind exprimată în mod legitim şi cu exclusivitate de Parlament.

''De ce a fost nevoie de această declaraţie? Am asistat la începutul acestui an la un atac concertat al unor instituţii: Preşedinţia, CSM şi Parchetul General, la adresa Guvernului şi a Parlamentului legat de adoptarea Ordonanţei nr. 13/2017. Situaţia generată de aceste atacuri a fost clarificată prin deciziile pe care Curtea Constituţională le-a dat, cea mai importantă fiind cea din data de 8 februarie 2017. Vă reamintesc că, prin această decizie, au fost declarate ca neîntemeiate sesizările CSM şi preşedintelui României, Curtea explicând că Parlamentul poate delega Guvernului, printr-o lege specială de abilitare, competenţa de a emite ordonanţe, iar pe de altă parte, că Executivul nu are obligaţia constituţională sau legală de a solicita avizul CSM în materia în care a legiferat, precum şi că CSM nu are abilitarea legală de a emite un astfel de aviz'', a mai spus Adrian Ţuţuianu.

Senatorul PSD a subliniat că declaraţia Parlamentului a fost necesară pentru reafirmarea rolului şi prestigiului instituţiei.

''Parlamentul României a considerat ieri, prin decizia majorităţii, că decizia CCR trebuie să pună capăt, o dată pentru totdeauna, acţiunilor concertate de subminare a rolului şi prestigiului Parlamentului, ca instituţie centrală a democraţiei şi organ reprezentativ suprem al naţiunii române'', a afirmat Adrian Ţuţuianu.