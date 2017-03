Un fost primar a fost reţinut pentru 24 de ore după ce ar fi „împrumutat“ mai mulţi romi pentru a frauda alegerile locale

Poliţia municipiului Fălticeni, sub coordonare Parchetului din localitate, a dispus reţinerea pentru 24 de ore a lui Ilie Gherman, de 53 de ani, fostul primar din comuna Slatina. În sarcina lui au fost reţinute infracţiunea de fals intelectual în formă continuată, 11 infracţiuni de uz fals, 11 infracţiun de fals în declaraţii şi infracţiunea de fraudă la vot. În activitatea lui infracţională, Gherman ar fi fost sprijinit de fosta secretară din comuna Slatina, care este cercetată în stare de libertate.

Acesta este acuzat că în primăvara anului trecut a „împrumutat” 12 persoane de etnie romă din satul Mironu, comuna Valea Moldovei. Concret, la începutul lunii aprilie 2016, la Serviciul de Evidenţă a Persoanei din Fălticeni s-au prezentat 12 persoane de etnie romă ce aveau domiciliul în Mironu – Valea Moldovei care au cerut viză de flotant în comuna Slatina. Aceştia au primit viza şi au devenit astfel primii ţigani domiciliaţi în Slatina, deoarece conform recensământului din 2011, în comuna din apropiere de Fălticeni nu erau înregistrate persoane de etnie romă. În aceste condiţii, 10 din noii „cetăţeni” din Slatina şi-au exercitat dreptul la vot în ziua de 5 iunie 2016.

Conform anchetatorilor, Ilie Gherman ar fi încercat să obţină astfel mai multe voturi la alegerile din vara anului trecut, alegeri pierdute la mustaţă în faţa vărului său, Vlad Gherman. În comuna Slatina, spiritele s-au încins încă din seara zilei de 5 iunie 2016, după ce numărătoarea paralelă a dat drept câştigător al fotoliului de primar pe Vlad Gherman, candidat al Partidului Social Democrat. Ilie Gherman, primar în funcţie şi candidat pentru un nou mandat din partea PNL, văr al celui dintâi, s-a făcut foc şi pară când a aflat că ruda lui i-a luat fotoliul de primar cu numai 9 voturi în plus. Susţinătorii primarului în funcţie Ilie Gherman s-au adunat din toate părţile comunei pentru a-i susţine cauza. Fiindcă situaţia era pe cale să se agraveze, la Slatina au descins două echipaje de jandarmi şi trei echipaje de poliţie, în total 35 de oameni ai legii, pentru a calma spiritele.

În aceste condiţii s-a reluat numărătoarea voturilor şi s-a stabilit că Vlad Gherman este noul primar al comunei Slatina, care a câştigat competiţia electorală cu 5 voturi în plus faţă de verişorul său, Ilie Gherman. Trebuie menţionat că noul primar social democrat al comunei Slatina, Vlad Gherman, este, ca şi Ilie Gherman, angajat în afaceri cu lemn în bazinul râului Suha Mică, ce traversează comuna Slatina. După o nouă agitaţie petrecută în dimineaţa zilei de 6 iunie 2016 şi după ce sacii cu buletinele de vot au fost preluaţi spre renumărare la Biroul Electoral Judeţean, spiritele electorale ale alegătorilor de la Slatina s-au mai calmat.

Trimis în judecată pentru abuz în serviciu

La data de 22 iunie 2015, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava au dispus trimiterea în judecată a fostului primar al comunei Slatina, Ilie Gherman, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de abuz în serviciu.

Din probele administrate la dosar, pe parcursul urmăririi penale, a reieşit faptul că Şcoala Gimnazială Herla are calitatea de ordonator terţiar de credite, iar primarul comunei Slatina are calitatea de ordonator principal de credite al bugetului local şi potrivit dispoziţiilor legale are obligaţia să solicite Trezorerie Muncipiului Fălticeni deschiderea de credite în vederea asigurării de fonduri pentru plata drepturilor salariale ale angajaţiilor din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar, precum şi pentru cheltuielile materiale necesare desfăşurării procesului de învăţământ.

În cursul lunii martie 2013, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Suceava a comunicat Primăriei comunei Slatina, repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA pe anul 2013, aprobată de Ministerul Finanţelor Publice, printre acestea regăsindu-se şi sumele pentru finanţarea cheltuielilor de personal din învăţământ, pentru finanţarea cheltuielilor materiale din învăţământ şi pentru finanţarea hotărârilor judecătoreşti din învăţământ.

Astfel, Ministerul Finanţelor Publice a repartizat pe trimestrul IV din 2013, pentru Şcoala Gimnazială Herla, următoarele sume: 322.800 de lei pentru finanţarea cheltuielilor cu personalul din învăţământ, 78.700 de lei pentru finanţarea hotărârilor judecătoreşti din învăţământ şi 115.200 de lei pentru finanţarea cheltuielilor materiale din învăţământ.

Ulterior, Şcoala Gimnazială Herla a înaintat către Primăria comunei Slatina, bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul fiscal 2013 cu repartizarea pe trimestre a sumelor defalcate din TVA, sumele aprobate şi repartizate pentru finanţarea cheltuielilor din învăţământ fiind virate de Ministerul Finanţelor Publice încă din primul trimestru al anului 2013.

Procurorii au stabilit că inculpatul Ilie Gherman a ştiut de la începutul lunii septembrie 2013, că din data de 1 septembrie 2013, a fost numit un nou director al Şcolii Gimnaziale Herla şi întrucât era în conflict personal cu acesta, pentru a se răzbuna, a luat hotărârea infracţională de a nu-şi îndeplini corespunzător atribuţiile de serviciu pe care le are în calitate de ordonator principal de credite, în sensul de a înceta finanţarea unităţii de învăţământ, urmărind blocarea activităţii acesteia, prin imposibilitatea achitării drepturilor salariale către cadrele didactice şi personalul auxiliar.

„Astfel, în vederea punerii în aplicare a hotărârii infracţionale, inculpatul Gherman Ilie şi-a creat un mecanism infracţional, în sensul că a interzis angajaţilor din cadrul Primăriei comunei Slatina să primească şi să înregistreze corespondenţa cu Şcoala Gimnazială Herla pentru a se crea o falsă justificare a activităţii infracţionale, respectiv lipsa solicitării de emitere a dispoziţiei bugetare de deschidere de credite pentru trimestrul IV/2013 şi totodată, şi-a luat concediu de odihnă şi concediu medical crezând că astfel va fi exonerat de răspundere penală, deşi toate probele administrate în cauză confirmă că şi din aceste situaţii, a fost singurul care a gestionat problema emiterii dispoziţiei bugetare”, se arată într-un comunicat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava.

Concret, s-a reţinut că inculpatul Ilie Gherman, în calitate de primar al comunei Slatina şi ordonator principal de credite, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, a refuzat să emită dispoziţia bugetară de deschidere de credite pe trimestrul IV al anului 2013 pentru Şcoala Gimnazială Herla, blocând astfel finanţarea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat care s-a aflat în imposibilitatea de a achita drepturile salariale ale cadrelor didactice şi personalului auxiliar, pentru lunile septembrie şi octombrie 2013, în valoare totală de 378.319 de lei şi de a achiziţiona lemne pentru foc în valoare de 66.803 de lei, modalitate prin care a creat o vătămare a intereselor legitime ale unităţii de învăţământ şi a produs un prejudiciu în valoare totală de 445.122 de lei.

