România lucrului prost făcut: şantier într-o bază de agrement inaugurată în urmă cu mai puţin de un an

Baza de agrement a fost deschisă cu câteva zile înainte de alegeri. La ceva mai bine de o lună distanţă de la eveniment, gresia a început să crape pe jos, iar bazinele au început şi ele să capete uşor uşor câte o fisură.

Acum, la un an distanţă, problemele sunt mai grave. Gresia a sărit e crăpată în mare parte, fiind nevoie de înlocuirea completă. Fisuri sunt la toate cele trei bazine, astfel că baza de agrement s-a transformat în şantier.

„Acolo iarna a lăsat urme în ceea ce priveşte partea exterioară, sunt gresii care s-au crăpat, care au sărit, nu e niciun fel de problemă pentru că lucrarea este în garanţie. Repet, pentru ca lucrurile să fie foarte clare şi să nu auzim tot felul de păreri pro şi contra, lucrările de reparaţie se vor face exclusiv pe cheltuiala constructorului, deci municipiul Fălticeni nu va aloca absolut niciun ban. Se vor înlocui gresiile sparte, se vor repara tot ceea ce înseamnă partea de fisuri, nu sunt probleme grave sau probleme mari în ceea ce priveşte infrastructura generală, în 2-3 săptămâni lucrurile vor intra în normal“, a declarat Cătălin Coman, primarul municipiului Fălticeni.

Proiectul în valoare de peste trei milioane de euro a fost început în luna mai 2015 şi a fost executat de către firma Da Vinci Construct & Proiect din judeţul Bihor. Bani au provenit 54% din bugetul municipiului Fălticeni şi 46% din fonduri europene.

Complexul „Nada Florilor“ are o suprafaţă de peste 5.000 de metri pătraţi, iar baza include trei piscine exterioare, o piscină interioară, un teren de sport multifuncţional,pistă de biciclete, coridoare pentru pietoni şi două parcări. Complexul mai dispune de un bazin exterior cu două tobogane pentru copii şi unul pentru adulţi. În plus, clădirea din interiorul bazei de agrement are o piscină de peste 1.100 de metri pătraţi.

