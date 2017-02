Pizza „albastră” vândută la un supermarket din Suceava

O suceveancă a cumpărat la data de 26 ianuarie 2017, două pachete conţinând pizza prefabricată şi congelată anterior, de la supermarketul Lidl de peste drum de Bazarul Suceava. Femeia a avut surpriza să constate că pizza cumpărată s-a albăstrit doar în câteva zile de la achiziţionare.

„Cumpăr deseori două – trei astfel de blaturi, le pun în frigider, iar când le folosesc, le mai îmbogăţeşc cu ce am la dispoziţie. Dar aşa ceva nu am mai văzut. Pizza cumpărată era plină de mucegai albastru şi emana un miros insuportabil. M-am adresat Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor şi consider că domnii de acolo vor face verificări pentru ca astfel de produse să nu ajungă la oameni”, a declarat B.I.

Şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor (CJPC) Suceava, Vasile Latiş, a confirmat sesizarea şi a trimis o echipă de inspectori la magazinul către care s-a îndreptat reclamaţia. Vasile Latiş a declarat că niciun produs din lotul indicat de reclamantă nu mai era pe rafturile magazinului. Erau însă oferite spre vânzare produse similare dintr-un lot nou de „pizza salami”, care avea ca termen de expirare aceeaşi perioadă – luna septembrie a anului 2017. Prin sondaj, au fost desfăcute zece cutii, nu au fost vizibile deprecieri ale mărfii, dar într-un caz s-a remarcat că folia de împachetare era ruptă.

„Conform interdicţiei de folosire, aceste produse trebuiau să fie păstrate în congelator, nu să fie refrigerate (ţinute în frigider, n.r.) Este posibil ca fiiind ţinută în frigider, acea «pizza salami», congelată şi oferită spre consum la magazinul Lidl din zona Bazar, să se fi deteriorat în mod abrupt în procesul de dezgheţare până când cumpărătorul, ce a păstrat-o în frigider, a decis să o consume”, a explicat şeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorului Suceava, Vasile Latiş, în urma discuţiilor purtate cu inspectorii OPC care au fost trimişi la magazinul Lidl mai sus menţionat.

Şeful CJPC Suceava a transmis că probele ce au fost puse la dispoziţia unităţii de protecţie a consumatorilor pe care o conduce la nivelul judeţului Suceava vor fi trimise către laboratoarele LAREX din Bucureşti, pentru investigaţii suplimentare. De asemenea, va fi luată legătura şi cu inspectorii sanitar-veterinari din cadrul DSVSA pentru a se stabili care este cauza problemelor identificate de suceveanca B.I..

Vasile Latiş a mai remarcat faptul că pe cutiile oferite la vânzare nu este trecută ziua în care expiră garanţia, ci doar luna. Oricum, produsul cuprins de mucegai şi intrat în stare avansată de putrefaţie nu prezenta garanţia că, dacă ar fi fost cumpărat şi păstrat în cele mai bune condiţii, ar fi rezistat până în luna septembrie a acestui an, fiind chiar şi atunci propriu consumului uman.

Alte ştiri pe această temă:

Carne expirată, ciuperci culese din pădure şi alimente cu mucegai la Hanul Cotul Donului de la Timişul de Sus

Clădirea fostului Palat Administrativ a fost lăsată de izbelişte după ce s-au investit două milioane de euro. Singurul constructor din şantier este mucegaiul

Salam cu mucegai pe raftul magazinului Profi din Reşiţa. Un client i-a anunţat pe angajaţi, care i-au răspuns „Ok!“