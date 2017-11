Pedepse micşorate pentru interlopii care au obligat zeci de tineri să fure şi să tâlhărească în Austria şi Germania

Curtea de Apel Suceava a dat o sentinţă finală în cazul a cinci indivizi, cunoscuţi ca şi interlopi pe raza judeţului Suceava, cercetaţi pentru ţepe şi trafic de persoane. Astfel, Adrian Thiel, fost Serşeniuc (47 ani), a primit o pedeapsă de cinci ani în loc de 10 pentru sprijinire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori şi trafic de persoane.

Neculai Strujan zis „Niţulai” (51 ani) şi Sever Şutu, fost Leonte, (47 ani) au fost condamnaţi la câte cinci ani şi şase luni de închisoare în loc de zece, în timp ce Cristian Mihai Robu, fost Hoidrag, zis „Porcu”, (44 ani) s-a ales cu şase ani de detenţie în loc de zece. Cei trei suceveni au fost trimişi în judecată pentru comiterea infracţiunilor de iniţiere şi constituire a unui grup infracţional organizat, trafic de minori, trafic de persoane, asociere pentru săvârşirea de infracţiuni şi înşelăciune.

Cel mai ieftin a scăpat Valentin Donu, fost Jaronka, (42 ani), din Suceava, care a fost condamnat la trei ani de închisoare cu suspendare în loc de şase ani de închisoare cu executare pentru aderare şi spijinire a unui grup infracţional organizat şi trafic de minori.

Minori racolaţi şi obligaţi să comită furturi şi tâlhării în Germania sau Austria

La sfârşitul anului 2011, 17 persoane au fost trimise în judecată de procurorii DIICOT într-un dosar de trafic de persoane vechi de şapte ani, cu un traseu sinuos, în care principalii autori sunt Sever Şutu, Adrian Thiel, fost Serşeniuc, Dumitru Bârtoiu, cunoscut ca Dan Popovici, Daniel Bidalah, Cristian Mihail Robu, Mihai Ilie Băbuţă, Neculai Strujan, Valentin Donu, Cristian Valentin Dancu, Dumitru Marius Ciubotariu, Nicolae Mugurel Pastor, Florina Petru Pîrvu, Ştefăniţă Bujorean, Viorel Bordei, Marian Ciprian Pentelescu, Marian Herghelegiu, Cornel Daniel Dobroghii.

Conform rechizitoriului, aceştia au fost daţi pe mâna instanţei de judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni – de consitutire de grup infracţional organizat la trafic de persoane, trafic de minori şi înşelăciune. Mare parte dintre aceştia au scăpat de închisoare deoarece faptele de care erau acuzaţi s-au prescris.

În luna mai a anului 2004, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate şi Antidrog din cadrul IPJ Suceava, s-au sesizat din oficiu cu privire la faptul că în perioada 2003 - 2004, Cristian Mihail Robu, fost Hoidrag, zis „Porcu” împreună cu Sever Şutu, Neculai Strujan şi Mihai Ilie Băbuţă au iniţiat şi constituit o grupare infracţională organizată, în scopul comiterii de infracţiuni de trafic de minori, în vederea obţinerii de beneficii din exploatarea acestora, sprijiniţi fiind în activităţile infracţionale de Adrian Thiel, fost Serşeniuc, Valentin Donu, fost Jaronska, Cristian Constantin Dancu, toţi din municipiul Suceava, racolând şi asigurând transportul până în Germania şi Austria, unde cazau mai mulţi tineri, o parte din ei fiind minori, în vederea exploatării prin obligarea la săvârşirea de infracţiuni (furturi şi tâlhării), traficanţii însuşindu-şi ulterior toate bunurile şi valorile astfel obţinute.

Pe de altă parte, pe rolul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava a fost înregistrat în luna iunie a anului 2005 un dosar penal cu privire la faptul că Cristian Mihail Robu, Dumitru Bârtoiu, Mihai Ilie Băbuţă, Ştefăniţă Bujorean, Dumitru Marius Ciobotaru, Viorel Bordei, Florian Petru Pîrvu, Marian Herghelegiu, Daniel Bidalah, Sever Şutu, Nicolae Mugurel Pastor, Marius Cătălin Rusu, Marian Ciprian Pentelescu şi alţii s-au constituit într-o asociere cu scopul de a comite infracţiuni de înşelăciune.

Aceştia, la diferite intervale de timp, aceştia au săvârşit mai multe acte materiale de înşelăciune, inducând în eroare mai mulţi transportatori de persoane în regim internaţional, respectiv un număr de 11 părţi vătămate prin aceea că, după ce le cereau acestora să îi transporte în străinătate, spre diverse destinaţii – Germania, Austria sau Italia, le solicitau cu titlu de împrumut, diferite sume de bani în valută, sub pretextul necesitaţii prezentării acestora la vamă ori la un eventual control al poliţiei de frontieră, sume de bani pe care ulterior nu le mai restituiau acestora, abandonând pe traseu autoturismele cu care erau transportaţi.

Hoţii şi tâlharii erau adăpostiţi la locuinţa lui Serşeniuc din Viena

Ulterior, au apărut indicii cu privire la săvârşirea de noi fapte penale, poliţiştii de la BCCOA sesizându-se din oficiu pentru efectuarea de cercetări faţă de Adrian Thiel, fost Serşeniuc, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „trafic de persoane” şi „trafic de minori”, cu privire la faptul că, în cursul lunii septembrie 2004, acesta, rezident la acea dată în Viena – Austria, a racolat doi minori şi alţi doi tineri majori din Suceava pe care i-a transportat personal sau pe cheltuiala sa în Austria, i-a găzduit în locuinţa sa şi i-a exploatat prin obligarea sau determinarea la comiterea de furturi din magazine, în folosul său.

În cursul anului 2005, în urma unei monitorizări într-o altă cauză Dumitru Bîrtoiu a fost arestat şi trimis în judecată sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de „trafic de migranţi”, iar din cercetări au rezultat date şi indicii concretizate ulterior în probe, sub aspectul săvârşirii de către inculpatul Bîrtoiu Dumitru, fost Popovici, şi a infracţiunilor de „complicitate la infracţiunea de înşelăciune şi „asociere pentru săvârşirea de infracţiuni, s-au extins cercetările faţă de inculpat, iar printr-o ordonanţă din 16 aprilie 2006 s-a dispus disjungerea cercetărilor sub acest aspect şi conexarea la această nouă cauză.

Alte ştiri pe această temă:

Interlopi dintr-un dosar DIICOT, eliberaţi din arest la domiciliu din cauza unor vicii de procedură. Ce s-a mai întâmplat dubios în dosar

Interlopii care au umilit istoric Poliţia şi Procuratura după o răfuială cu săbii şi bâte. De ce nu pot fi arestaţi deşi au mandat şi sunt daţi în urmărire

Măcel în lumea interlopă din Iaşi. Tânără tăiată la cap după un atac cu săbii, bâte şi macete. Poliţia a scăpat printre degete interlopii, însă le-a găsit BMW-urile