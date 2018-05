Păgubiţi nemulţumiţi că oamenii legii nu au pus sechestru asigurator pe bunurile unor oameni de afaceri acuzaţi de delapidare şi fals

Oamenii păgubiţi de administratorii SC Duo Mat Retail SRL Suceava sunt nemulţumiţi de faptul că procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava nu au luat măsura sechestrului asigurator asupra bunurilor firmei şi ale administratorilor acesteia.

„Considerăm că se impunea mai din timp luarea unor măsuri legale pentru ca prejudiciul creat de acest grup infracţional să poată fi recuperat. Neluarea unor astfel de măsuri a condus la imposibilitatea noastră de a ne recupera prejudiciul cauzat prin achitarea materialelor de construcţie şi nelivrarea lor. Depozitul firmei Duo Mat RETAIL este închis din luna mai 2017, iar timp de un an de zile nu s-au luat niciun fel de măsuri de sechestru sau alte măsuri pentru a împiedica firma în custodia cărora au rămas mărfurile achitate de noi să le înstrăineze, astfel că au fost vândute în primăvara acestui an, fără ca organele abilitate să facă vreun demers de punere sub sechestru a mărfurilor care ne aparţin”, a arătat Valerică Cosovanu, unul dintre păgubiţii din dosarul de Duo Mat.

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii suceveni au făcut mai multe percheziţii, în urma cărora au fost reţinuţi Daniel Mihail Creţu şi Iuliana Nimigean, administratorii de la SC Duo Mat Retail SRL Suceava, pentru delapidare şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava au reţinut faptul că în perioada ianuarie 2016 – mai 2017, inculpaţii Daniel Mihail Creţu şi Iuliana Nimigean, în calitate de administratori, şi-au însuşit în interes personal, prin acţiuni succesive, suma de aproximativ 1.727.455,82 lei, din gestiunea SC Duo Mat Retail SRL, cu sediul în municipiul Suceava, societate care are ca obiect principal de activitate comerţ cu ridicata de material lemnos, materiale de construcţii şi echipamente sanitare şi au întocmit în fals înscrisuri ce atestau operaţiuni fictive, care au fost ulterior înregistrate în evidenţa contabilă a societăţii.

„Totodată, prin ordonanţa procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava s-a instituit măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile şi imobile ale inculpaţilor C.D.M. şi N.I., în vederea recuperării pagubei produse prin comiterea infracţiunilor”, se arată într-un comunicat al procurorilor Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, de la sfârşitul săptămânii trecute.

În vara anului trecut, peste 150 de persoane au depus plângeri împotriva reprezentanţilor firmei Duo Mat Retail SRL, aceştia reclamând că au comandat şi plătit materiale de construcţii în posesia cărora nu au mai intrat. Păgubiţii susţin că prejudiciul total depăşeşte suma de un milion de lei.

