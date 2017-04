Legenda întemeierii Sucevei: cum a făcut seceta ca ciobanii să se aciueze în preajma râului Suceava dând naştere localităţii cu acelaşi nume

Domnitorul Petru I Muşat (1377 – 1391) a fost cel care a apreciat că târgul Sucevei ar fi indicat în a fi transformat în centrul economic şi administrativ al Moldovei. Acesta a hotărât ca în estul localităţii să fie ridicată o cetate, în actualul sat Şcheia, însp cum terenul era destul de alunescos, construcţie nu a putut fi finalizată.

Petru I Muşat a decis atunci ca în partea cealaltă a oraşului să fie construită o altă cetate, cunoscută în prezent ca Cetatea de Scaun a Sucevei. Tot pe atunci au mai fost ridicate Curtea Domnească şi Biserica „Sfântul Gheorghe” sau Biserica Mirăuţi. Noua cetate a Sucevei este atestată documentar pentru prima oară la data de 10 februarie 1388, într-un act prin care se arată că voievodul moldovean ar fi împrumutat de la regele polon, Vladislav Iagelo, undeva la peste 80 de kilograme de aur.

„Lui Wladislav, din mila lui Dumnezeu, rege al Poloniei, stăpânitor al Lituaniei şi al Rusiei şi domn al altor multor ţări, sinceră închinare de la Petru voievod al Moldovei. Facem cunoscut înaltei tale Domnii că am dat acestui adevărat pan al Varşoviei trei mii de ruble de argint frâncesc în acea greutate cu care am început să dăm de la Luţc şi le-am dat pe toate în Suceava. În această scrisoare sînt 3 mii de ruble de argint frâncesc; pentru aceasta facem această scrisoare pentru trei mii, iar scrisoarea Domniei tale este făcută pentru patru mii la Lăsatul Secului. Rugăm pe Domnia voastră să faceţi altă scrisoare, ca şi aceasta ce o scrieţi, dar nu pe 4, ci pe 3 mii, sub pecetea regală. Cine ne va aduce zapisul pe trei mii aceluia îi vom da cartea voastră ce e scrisă pentru patru mii. Şi s-a scris cartea, în cetatea Sucevei, luni, în prima săptămână a Postului, sub pecetea noastră, în anul naşterii Domnului 1000 şi 388”, se arată în primul document în care se vorbeşte despre Cetatea Sucevei.

Despre întemeierea Sucevei a vorbit şi istoricul Simion Florea Marea în cartea sa „Legende istorice din Bucovina”, publicată în anul 1981 de către Editura Junimea.

„Văzînd păstorii că seceta nu mai încetează şi temîndu-se ca nu cumva să le piară turmele, unica lor avere, de sete şi de foame, se retraseră cu dînsele de la şes în sus spre codru (...).Păstoriul, cum dete cu ochii de poienile acelea, bucuria lui!… Să fi prins pre Dumnezeu de-un picior şi nu i-ar fi părut aşa de bine!… Deci prinsă îndată a căuta în dreapta şi-n stînga ori de nu se află şi apă printr-însele. Şi îmblînd el aşa în colo şi-n coace, cât timp va fi îmbiat, dă de-o dată peste o apă mare, care curgea alene la vale. Era Suceava (...).

Pe timpul lui Iuga Vodă zice că s-a început şi restăurarea cetăţii, care a fost mai nainte dărîmată de căpcîni. Fiind însă cetatea despărţită de biserica Mirăuţului prin părăul Cîcăina, care venind despre Areni şi trecînd pe lîngă dealul Tătăraş se revarsă în Suceava şi neputînd din pricina aceasta nimene trece cînd ar fi voit de la dînsa la biserică şi de la biserică la dînsa, de-aceea Iuga Vodă le-a împreunat pe amîndouă prin un pod umblător făcut, după spusa unora, din piei de bivol, iară după a altora din gumă (...). Şi-acest pod încă se slobozia numai atunci cînd avea să iasă sau să intre cineva în cetate. De altmintrelea sta mai totdeauna rădicat, cu deosebire noaptea, precum şi atunci cînd se apropia vreun duşman de cetate şi voia să între cu puterea în nuntru. Şi aşa s-a întemeiat oraşul Suceava, care lung timp a fost scaunul domnitorilor români, fala şi podoaba Moldovei!”, a arătat Simion Florea Marian.

Cu privire la etimologia numelui de „Suceava” sunt mai multe ipoteza. Prima se referă la faptul că numele oraşului vine de la râul cu acelaşi nume, în limba slavă Suceava însemnând „râu cotit”. O altă ipoteză ar fi aceea că localitatea a fost întemeiată de nişte cojocari unguri, szocs însemnând cojocar. Numele de Suceava ar mai putea proveni de la tufele de soc de pe malurile râului cu acelaşi nume, în perioada medievală pronunţia localităţii fiind „Soceava”.

