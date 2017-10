Eveniment caritabil realizat pentru strângerea de fonduri necesare înfiinţării unui centru destinat copiilor şi tinerilor cu dizabilităţi

La Câmpulung Moldovenesc, judeţul Suceava, există de peste doi ani de zile o asociatie umanitară de ajutorare a copiilor, tinerilor şi adulţilor cu nevoi speciale.

Asociaţia „Freamăt de Speranţă” luptă pentru înfiinţarea unui centru rezidenţial de îngrijire medicală şi asistenţă a copiilor şi tinerilor cu dizabilitaţi pentru oferirea serviciilor de îngrijire personală, educare, dezvoltare a abilitaţi de viaţă independentă, consiliere psiho – socială şi suport emoţional, supraveghere, reintegrare familială şi comunitară, socializare şi activitaţi culturale

Evenimentul „Îmbrăţişări Gratuite” este un proiect al „Asociaţiei Freamăt de Speranţă” în parteneriat cu Primăria Câmpulung Moldovenesc şi Clubul Rotary Bucovina Rarăul ce a ajuns deja la a III – a ediţie.

În fiecare an evenimentul a avut o temă. Dacă în primul an tema a fost „Un altfel de Halloween”, în al doilea an a fost aleasă tema „Susţin abilitatea din dizabilitate”.

„Prin acest proiect se doreşte sensibilizarea comunitaţii şi implicarea membrilor acesteia în înţelegerea şi sprijinirea copiilor, tinerilor şi adulţilor cu nevoi speciale pentru integrarea optimă în comunitate şi adunarea de fonduri necesare pentru proiectul Centrul de recuperare din Bucovina, un centru atât de necesar comunităţii noastre”, a declarat preşedinta asociaţiei, Anca Crăciun.

Evenimentul va avea loc la data de 31 octombrie, la ora 12.00, la Grădina Mariajelor din Câmpulung Moldovenesc ,unde , trei tineri deosebiţi vor demonstra faptul că în fiecare dizabilitate există o abilitate ce trebuie susţinută prin multă trudă si perseverenţă.

Cei trei protagonişti sunt aleşi să reprezinte trei domenii culturale diferite:

- Sebastian Crăciun – micul poet, 15 ani, diagnosticat cu tetrapareză spastică, nu merge dar aleargă prin versuri şi rime. El îşi va lansa cea de a V – a carte de poezii intitulată sugestiv „Demers”.

- Alexandru Cozaciuc – copilul orchestră ,18 ani, nevăzător, student la Academia de muzică Gheorghe Dima, care îi va încânta pe cei prezenţi cu un program artistic deosebit.

- Atila Szabo, 8 ani, din Zalău, numit şi micul Picasso, va demonstra că în lumea unui copil diagnosticat cu autism este multă culoare şi prietenie. El va avea parte de o adevărată galerie de pictură cu vânzare.

Alături de expoziţia de pictură ce va avea loc, organizatorii îşi propun să promoveze şi să vândă în scop caritabil obiectele hand – made create de copiii şi tinerii cu dizabilităţi din cadrul Asociaţiei Freamăt de Speranţă la terapia ocupaţională „Să învăţăm să ne ajutăm”.

