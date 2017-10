Cum au reuşit câţiva oameni, cu forţe proprii, să renoveze secţia de pediatrie a unui spital de provincie

La începutul acestei veri, mai mulţi voluntari din municipiul Câmpulung Moldovenesc s-au implicat pentru a renova secţia de pediatrie a spitalului din localitate. Cu ajutorul a mai multor oameni de afaceri, atât din zonă, cât şi din ţară, ei au reuşit să transforme din temelii secţia de pediatrie a spitalului câmpulungean. Iniţiativa a fost a unui ONG din localitatea suceveană, al cărei membri sunt implicaţi în mai multe proiecte de caritate.

„Nouă ni se pare o normalitate ce am realizată. Atunci când crezi că poţi face ceva, faci. Puţină lume înţelege că a face bine este ceva normal. Noi am reuşit să refacem în totalitate camera de primire a secţiei de pediatrie şi cel mai mare salon, cel al băieţilor, cu patru paturi, pe care l-am dat jos până la temelie. I-am făcut şi baie proprie pentru că ni s-a părut insuficientă baia comună pentru atâţia copii şi intenţionăm dacă vom fi sănătoşi şi vom primi sprijin să facem şi salonul mare al fetelor la fel. În camera de primire şi în salon am respectat toate standardele Ministerului Sănătăţii, cu ce materiale ne-au impus, cu linoleum antiseptic, cu tapet, cu absolut tot. Am reuşit să finalizăm şi baia comună pe care la fel am dărâmat-o până au rămas doar pereţii şi am reconstruit-o la standarde normale pentru secolul XXI şi pentru o secţie în care sunt copii”, a explicat Nicoleta Bogoş, preşedinta Asociaţiei „Licuricii Fericiţi”, iniţiatoare proiectului.

Aceasta a precizat că la renovarea secţiei de pediatrie a Spitalului municipal Câmpulung Moldovenesc au muncit şapte voluntari. Nicoleta Bogoş s-a arătat oarecum nemulţumită de faptul că numărul voluntarilor a fost unul mic, însă chiar şi aşa acest lucru nu i-a descurajat, ci din contră i-a făcut să muncească mai mult.

Sprijinul financiar a venit din partea comunităţii locale. În luna iunie, în urma unui concert caritabil, personalul medical din cadrul Spitalului din Câmpulung Moldovenesc a achiziţionat bilete în valoare de 10.000 de lei. Bani au mai venit din partea câmpulungenilor, dar şi de la oameni ce nu au niciun fel de legătură cu municipiul Câmpulung Moldovenesc, însă au fost impresionaţi de proiectul demarat şi realizările celor ce s-au încumetat să-l realizeze. Voluntarii au primit sprijin şi din partea autorităţilor locale, care i-au ajutat cu tot ce s-a putut.

„Nu partea financiară ne încurcă, pentru că suntem bătăioşi şi dacă vrem să facem ceva, facem. E vorba de mâna de lucru, pentru că nu am vrut să lucrăm cu amatori. În afară de mine şi o colegă, am avut cinci băieţi. Unul dintre ei este subofiţer la ISU şi timp de trei luni de zile a lucrat non – stop, ieşea din ture şi venea direct la spital. Este demn de toată laudă. Un alt voluntar are propria firmă de construcţii în Câmpulung Moldovenesc şi de foarte multe ori şi-a mobilizat muncitorii, pe care i-a plătit din buzunarul său şi i-a adus să lucreze la spital. Bucuria cea mai mare a noastră este aceea că alţi trei voluntari provin din familii pe care le-am sprijinit cândva”, a precizat Nicoleta Bogoş.

Până în prezent, la secţia de pediatrie a Spitalului din Câmpulung Moldovenesc au fost investiţi undeva la 35.000 de lei, bani proveniţi din donaţii. În tot acest timp, secţia nu a fost închisă, deoarece voluntarii au lucrat pe bucăţi, încercând să nu blocheze activitatea medicilor.

Primarul vrea să reabiliteze întreg spitalul

Primarul municipiului Câmpulung Moldovenesc, Mihăiţă Negură, a precizat că a demarat un proiect pentru a renova întregul spital, pe care doreşte să-l aducă la standarde europene şi că apreciază şi susţine demersul cetăţenilor de a moderniza şi renova Secţia de Pediatrie.

„Spitalul municipal este în subordinea Consiliului Local Câmpulung Moldovenesc. Noi deja am demarat procedurile de întocmire a unui proiect prin Compania Naţională de Investiţii, prin care se doreşte reabilitarea totală a spitalului municipal şi extinderea cu un centru de primiri urgenţe. Acum suntem în faza de întocmire a documentaţiei. În paralel cu aceasta, Consiliul Local acordă tot sprijinul pentru aducerea acestei unităţi medicale la standarde europene, pentru că acest spital deserveşte toată zona de munte a judeţului Suceava, până în hotar cu Vatra Dornei, undeva la 60.000 de cetăţeni având acces la Spitalul municipal Câmpulung Moldovenesc.

Alte ştiri pe această temă:

Cum s-au mobilizat locuitorii unui oraş de provincie să renoveze spitalul local prin muncă benevolă şi bani din donaţii

Cinci lifturi din spital sunt înlocuite după jumătate de secol. Noile ascensoare vor costa aproape 600.000 de lei

FOTO Cum arată unul dintre cele mai moderne blocuri operatorii din România. Lucrările au costat peste nouă milioane de lei