VIDEO Răscoala preoţilor împotriva episcopului Slatinei. „Una dintre cele mai mari taxe pe care o plătesc este pentru televiziunea Trinitas, de 2.700 de lei“

Preoţii au prins curaj după ce, cu nici două săptămâni înainte de Paşte, un coleg de-al lor din Episcopia Slatinei şi Romanaţilor a furnizat unui jurnalist din presa locală o înregistrare din cadrul unei şedinţe în care episcopul Slatinei şi Romanaţilor, Sebastian Paşcanu, le reamintea preoţilor din judeţ că i-a rugat încă din vara trecută să popularizeze printre credincioşi oferta societăţii Funerare Romanaţi, nou-înfiinţată, aparţinând Episcopiei.



Episcopul îi „certa“ chiar că nu s-au făcut simţite efectele acelei rugăminţi, pentru că cererile n-au venit către noua firmă. Părinteşte, îi sfătuia însă şi cum să-i abordeze de acum înainte pe apropiaţii celui la care merg pentru ultima împărtăşanie, totodată subliniind că „e păcat să facă toţi ţiganii lucrul ăsta şi noi nu“.

După acest episod, din ce în ce mai mulţi preoţi au început să discute, astfel ajungând plângerile, prin intermediul enoriaşilor, şi la liderul Cartel Alfa Olt, Cristel Ioţu, poliţist specializat în cercetări penale în cadrul IPJ Olt, care spune că nu doar că va da glas acestor plângeri, ci va acţiona chiar cu sesizări către organele de cercetare penală, acolo unde se pune problema de încălcări ale legii. Ioţu a adresat, de altfel, o sesizare şi către Patriarhia Română, la care deocamdată n-a primit niciun răspuns, şi spune că după expirarea termenului de 30 de zile în care aşteaptă răspunsul va da curs iniţiativei a peste 30 de sindicalişti din Cartel Alfa şi va organiza o pichetare a sediului Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor.

„Sunt îngroziţi de faptul că trebuie să aducă din ce în ce mai mulţi bani, pe taxe“

„Am promis că voi păstra anonimatul, aşa că nu le pot face publice numele. Cei care mi s-au adesat sunt preoţi în parohiile din Slatina şi din judeţ. În primul rând sunt îngroziţi de faptul că trebuie să aducă din ce în ce mai mulţi bani, pe taxe. Una din cele mai mari taxe este o taxă de 2.700 lei, pentru televiziunea Trinitas. O taxă pe an pe care o plătesc.



Apoi, trebuie să vândă o jumătate de kilogram per familie, per an, lumânări, ceară. Este foarte interesant faptul că, la începuturi, părintele Sebastian a răspuns chiar de fabrica de lumânări, el la bază având un liceu economic, de-asta i-a şi plăcut partea asta economică, dar din punctul meu de vedere ar fi trebuit să rămână comerciant, dacă i-a plăcut partea lucrurilor lumeşti. Mă întreb, la momentul ăsta, noi ştim următorul lucru – nu poţi să ajungi episcop decât dacă eşti călugăr.



Călugării cred că stau în peşteri, în chilii, în mănăstiri, sihaştri, dar Sorinel Petrică, alias Sebastian Episcopul Slatinei, nu suportă lucrul ăsta. Vrea casă cu acoperiş de 100.000 euro în centrul Slatinei, vrea din ce în ce mai mulţi bani, că are copii de întreţinut, are neveste de întreţinut, are greutăţi mari. Acum, raportat la acestă declaraţie pe care mi-o asum, am studiat şi eu site-ul Episcopiei Slatinei, să văd şi eu dacă există vreo rubrică de acte de caritate. O să vedeţi că poliţiştii ajută copii, ajută bătrâni, pompierii ajută de asemenea, dar eu n-am auzit ca ei (n.r. – Episcopia Slatinei şi Romanaţilor) să facă o cantină a săracilor. La nivelul judeţului Olt, pe o statistică a INS, avem 5.000 de copii care provin din familii defavorizate, în care cel puţin un membru al familiei, mamă sau tată, dacă nu amândoi, sunt plecaţi în afară.



Copii lăsaţi în grija bunicilor, mătuşilor sau a altor rude. O să spuneţi – e treaba DGASPC. Instituţional, aşa este, dar nu am auzit ca biserica să-şi urmeze vechile practici, atunci când preotul era şi învăţătorul satului, n-am auzit de Episcopia Slatinei să se implice, să formeze şi să aibă pe site ceva despre astfel de activităţi, şi chiar le recomand, şi dacă au nevoie de sprijin îi şi ajut, dar să nu mai ceară bani pentru buzunarele proprii, ci pentru a interveni în societate, societate care deja e decăzută, iar semnalul pe care ei îl trag este acela că e mai bine să fii robul banului decât să fii cinstit“, a declarat Cristel Ioţu, venind, de altfel, cu exemple concrete de încălcare a codului de conduită morală, dacă nu chiar mai mult, spune poliţistul.





„Are (n.r. - episcopul) un inspector foarte harnic, care se numeşte Alexe Cristian, este la Coteana, de acolo de unde sunt şi eu. A venit cu o bicicletă şi acum nu mai ştie pe unde să mai ascundă banii, a făcut atât de mulţi încât nu ştie de unde-i are şi cum i-a făcut, dar vom descoperi noi, sunt organe abilitate. Îşi ameninţă colegii cu, practic, răspopirea, darea lor afară, dacă nu-şi plătesc taxele. Pe unii i-a găsit datori cu sume colosale, gen 15.000 euro, echivalent. De ce? Doar ca să-i ia parahia, să aducă oameni umili, servili, care ascultă de Preasfinţia Sa Sorinel Petrică. Până la momentul ăsta sunt 27 de preoţi care m-au contactat şi îi încurajez şi pe alţii.

Sunt preoţi din sudul judeţului, şi pe calea asta vreau să atrag atenţia autorităţilor să ia măsuri în sensul ăsta, care au semnalat un alt aspect - s-a ajuns la concluzia că trebuie făcută o comasare a bisericilor. Eu n-am auzit în viaţa mea de aşa ceva. Înseamnă că acolo unde bisericile nu pot să facă rost de banii din sursele pe care le-am enumerat, din două să facă una şi să aducă banii, practic este o formă de intrare în insolvenţă şi apoi în faliment a bisericii. Suntem normali la cap când declarăm biserica falimentară?



Eu refuz să cred că se va întâmpla lucrul ăsta. Vă întrebaţi ce legătură am eu. Păi, iacătă cum ajungem la o prosteală de genul ăsta în care biserica este un paravan ca nişte bani să intre în visteria Episcopiei, care nu face nimic pentru copii, care se laudă decât cu lansarea firmei mortuare şi lansarea magazinului de obiecte bisericeşti.

(...) Eu vreau să le spun aşa – biserica este a credincioşilor, nu este a Sfinţiei Sale Sebastian. Dacă a crezut că poate să pună bir pe Oltenia, se înşeală. (...) Oltenii nu sunt făcuţi pentru a fi înrobiţi“, a mai spus Ioţu, insistând asupra faptului că demersul său nu ar avea în spate niciun interes ascuns.

„Vrem ca biserica şi Sfinţia Sa să intre pe făgaşul normal al celor bisericeşti şi nu al celor lumeşti, pentru că nu suntem nici samsari, nu suntem nici... Biserica nu este făcută pentru activităţi comerciale, este făcută pentru activitate sprirituală, trebuie să ofere şi să umple, practic, acest capitol din viaţa fiecăruia, capitolul spiritual. De celelalte se ocupă firme private, se ocupă instituţii ale statului“, a mai spus liderul.

În seria activităţilor cu iz penal, spune liderul sindical, s-ar înscrie mai multe fapte de care s-a interesat personal, petrecute în comuna sa natală, Coteana.

„La biserica de la Coteana s-au dat bani pentru acoperiş de la Primăria Coteana, ulterior acest inspector s-a dus şi a luat câte 100 de lei de la fiecare familie, sub pretextul că trebuie să facă această lucrare. Banii de la primărie acopereau totul, inclusiv mâna de lucru. Rog primăria să pună la dispoziţie documentele prin care au dat bani la biserică.

S-au solicitat lemne pentru a se încălzi biserica, în condiţiile în care biserica e încălzită cu electricitate. A făcut foc de tabără în faţa bisericii, ce-a făcut, că nu înţeleg?! Lemnele au fost depozitate în curtea unui cetăţean, care nu locuia acolo, şi când a ajuns acesta s-a înspăimântat că nu mai sunt lemnele. Omul a crezut că hoţii au venit. Dar le luase popa, doar că nu erau în curtea bisericii. Când s-a lămurit ce s-a întâmplat l-a întrebat pe popă unde sunt şi popa i-a spus – nea Georgele, nu e treaba matale!

La mine oamenii vin cu informaţia brută, dar vreau să se ia măsuri cu privire la aceste aspecte“, a redat în continuare liderul din nemulţumirile celor care i s-a adresat.





Cele mai recente sunt legate chiar de duminica trecută, când, conform canoanelor bisericii, nu s-au putut oficia cununii religioase în Săptămâna Luminată. Acelaşi inspector le-ar fi atras atenţia preoţilor să nu facă derogări de la această regulă, el, în schimb, spune Ioţu, susţinând cu probe video, ar fi oficiat o cununie religioasă chiar duminică. „Mi-a motivat ceva legat de ora bizantină, că nu s-au făcut în perioada 9-15, dar că era duminică... Eu ştiu un lucru, anume că dacă închei un proces verbal şi zic în perioada 9-15, înseamnă inclusiv 15“, a spus Ioţu, povestind că un văr de-al său a fost obligat ca pentru cununia religioasă să apeleze la un preot din judeţul vecin, Vâlcea, care să-i cunune pe mirii care au programat cu mult timp înainte nunta, aşteptându-şi naşii veniţi de la mii de kilometri, din Spania, pentru acest moment.

„Biserica este a credincioşilor şi vreau să rămână stâlpul spiritual al societăţii, aşa cum o cunoaştem noi, nu baza activităţilor comerciale“

Liderul spune că s-ar fi făcut chiar presiuni asupra sa, după prima ieşire în mass-media, şi că ar fi fost ameninţat.

„E posibil să se declanşeze nişte cercetări, eu, aş cum am promis, păstrez anonimatul persoanelor respective, dar dacă văd că se îngroaşă gluma, pentru că deja se interesează cine este acest Ioţu care îşi permite să strice liniştea Episcopiei Slatinei... Acum sunt în faza de descoperire a omului care ar putea să mă oprească din acţiunile mele, chiar ieri am primit o atenţionare – să am grijă că este foarte puternic părintele Sebastian şi s-ar putea să mi se întâmple ceva. Eu o iau ca pe o ameninţare. Din punctul meu de vedere, pot să dea toate blestemele din lume, să acţioneze unde vor, cum vor, intenţia mea nu este să denigrez biserica, v-am spus, biserica este a credincioşilor şi vreau să rămână stâlpul spiritual al societăţii, aşa cum o cunoaştem noi, nu baza activităţilor comerciale.

Am trimis un e-mail către Patriarhia Română, biroul sesizări, în 16 aprilie, la ora 16,03, mi-am şi asumat identitatea, şi am cerut să mi se comunice măsurile dispuse şi că le stau la dispoziţie pentru orice nelămurire. Aştept să fiu contactat“, a continuat liderul.

Cine sunt preoţii care au sesizat abuzurile

Liderul mai spune că preoţii care şi-au făcut curaj să vorbească nu sunt, nicidecum, preoţi care să fi fost sancţionaţi disciplinar de către superiori şi care ar avea, astfel, motive de răzbunare. „Port discuţii de la începutul lunii martie cu preoţii, mi se tot atrage atenţia, şi, sincer să fiu, am ascultat o părere, am ascultat două, mi s-a părut spectaculos în primă fază, dar au început să se înmulţească. S-au înmulţit acum, după ce am ieşit în presă, vreau să spun că discuţiile pe care le-am purtat sunt, multe, telefonice, dar vreau să mă întâlnesc cu fiecare în parte şi să discut pe probe, pentru că fiecare are câte ceva adunat despre povestea fiecăruia. Ideea este că poveştile nu sunt la fel toate, la unul s-a-ntâmplat ceva, la alţii, altceva.



Ce este curios este că nu am niciun părinte cu funcţie de conducere care să se plângă. Chiar mă-ntreb de ce nu şi vreau să spun că nu am discutat cu preoţi care au probleme cu alcoolul, care au probleme în familie, care au altfel de..., să aibă ceva împotriva episcopului“, a mai precizat liderul.

În urma discuţiei care a făcut obiectul acestui articol, am adresat Episcopiei Slatinei şi Romanaţilor rugăminte de a exprima un punct de vedere. Despre o discuţie faţă în faţă nu s-a pus problema, reprezentanţii Episcopiei îndrumându-ne să facem o solicitare în scris la care să se răspundă. Am înaintat-o, precizând că aşteptăm un răspuns urgent, pentru a putea fi cuprins în prezentul articol. Până la ora redactării, acest răspuns nu a fost transmis.

