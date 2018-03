Trei tineri din Caracal, plecaţi la muncă, au murit într-un accident în Olanda. Prietenă: „De ce nu s-a putut să muncească în ţara noastră? Ţară de c...t“

UPDATE: Cei trei tineri care şi-au pierdut viaţa în cumplitul accident petrecut ieri în Olanda erau membri ai aceleiaşi familii. Adina şi Aurel Soreanu sunt soţi, iar Cosmin Zîmbrea, cea de-a treia victimă, este fratele Adinei. Prietena acestuia, rănită în acelaşi accident, se află la spital. Tinerii lucrau la o companie din Olanda. Primarul municipiului Caracal, Liviu Radu, a declarat pentru Adevărul: „Am trimis acolo, la familie, pe cineva, să vedem cu ce i-am putea ajuta, însă ni s-a transmis că nu ar fi nevoie. Este vorba de doi fraţi, o fată şi un băiat, şi de soţul fetei. Prietena celui decedat este în spital. E trist, foarte trist ce se întâmplă, au plecat să lucreze, nu pleacă de bine, în România locurile de muncă sunt cum sunt... Păcat că nu se găsesc soluţii, sunt tare dezamăgit“, a spus Liviu Radu. Ştirea iniţială

Un grav accident de circulaţie s-a produs marţi, 20 martie, pe o şosea dintre oraşele Helmond şi Deurne, şoferul unui microbuz în care se aflau şapte muncitori pierzând controlul volanului. Microbuzul a ajuns pe contrasens, izbindu-se frontal cu un camion. În urma impactului cinci tineri români şi-au pierdut viaţa, o femeie şi patru bărbaţi.

„Victimele au fost toate din România. Victimele mortale sunt 4 bărbaţi de 27, 27, 29 şi 37 şi o femeie de 24 de ani. Victimele rănite sunt doi bărbaţi de 36 de ani şi o femeie de 22 de ani. Ieri, a existat contact cu rudele şi familiile victimelor şi aranjamentele au fost făcute pentru sosirea lor în ţările de jos. Grupul Orizont îi va ajuta cu cât mai multă asistenţă şi îndrumare posibil, printre altele, prin organizarea de şedere aici şi ajutând la repatrierea decedaţilor în România. Există, de asemenea, contacte cu reprezentanţii Ambasadei Române din ţările de jos“, se menţionează într-un comunicat postat de angajatorul românilor, compania Horizon Groep, pe pagina oficială de Facebook.

Femeia care şi-a pierdut viaţa este Adina Soreanu, 24 ani. În acelaşi accident a pierit şi soţul acesteia, Aurel Soreanu, cei doi lăsând în urmă un copil în vârstă de 4 ani. Prietenii şi rudele celor doi au postat pe paginile proprii de Facebook mesaje sfâşietoare.

Andreea Mihăilescu a reacţionat dur, reamintind că tinerii au plecat din România de nevoie, pentru a-şi asigura un trai mai bun.

„Nu pot să mă abţin, nu pot pur şi simplu de când am auzit cumplita veste despre tinerii mei prieteni Aurel şi Adina Soreanu şi Cosmin şi Andreea 4 tinerii frumoşi şi cu vise şi planuri de viitor 😭. ...Cu ce au greşit ei? Că au plecat să muncească şi sa îşi asigure o viaţă mai bună lor şi copilului lor? De ce nu s-a putut în ţara noastră? Ţara de c...t asta este părerea mea, puţin îmi pasă dacă cineva mă va critica că am această părere dar aşa este.





De ce nu se face ceva? Când se va schimba ceva? Ca tinerii, părinţii sa nu mai plece din ţara asta, ca familiile sa nu se mai despartă. Copiii sa nu mai sufere după părinţi, să nu mai fie vărsate lacrimi. Cum i se va explica lui Darius că mama, tatăl lui nu mai exista şi că îl vor veghea din cer ?!Că unchiul şi mătuşa lui nu mai sunt, că ei de fapt plecaseră să îşi împlinească un vis sa ajungă în fata altarului şi că totul s-a distrus.Toţi aceştia sau stins pe drumuri străine datorita faptului că aici la noi în ţară asta ei nu ar fi putut să realizeze. Pentru că aici nu poţi sa îţi îndeplineşti nimic, de abia poţi trăi după o zi pe alta ...Trebuie sa pleci să devii sclavul străiniilor ca sa poţi să îţi întreţii familia. Laşi acasă copii şi soţii, părinţii, fraţii cu lacrimi, cu sufletele îndurerate şi pleci dar nu ştii când te mai întorci şi dacă te întorci exact ca în cazul acestor tineri. Nu s-au putut bucura de Darius, nu s-au putut bucura de nimic din ce realizaseră. Dureros! Condoleanţe ambelor familii! !!!!“, este mesajul Andreei pe Facebook.





Aurel şi Adina Soreanu, alături de fiul lor FOTO: Facebook Adyna Soreanu

„ Azi sunt fără cuvinte, nu ştiu ce să mai scriu, la vestea crudă ce am primit-o .

Două suflete pereche care s-au găsit, la o vârstă fragetă,care au ştiu să-şi ia viaţa în mâini să-şi formeze o familie. În zi de sărbătoare voi v-aţi unit în faţa lui Dumnezeu. Am venit de la mii de Km,să vă fiu alături: Azi un nenorocit de accident v-a curmat vieţile, s-au spulberat toate visele voastre. Pe voi v-a trimis la bunu Dumnezeu, să vegheaţi asupra micuţului Darius. Dar noi am rămas cu mare durere în suflete. Voi sunteţi în cer, dar mereu in inima noastră. Prin Darius vă avem mereu aproape. Trei suflete nedespărţite au plecat dintre noi fără să ne spună un cuvânt. Cu regrete în suflet că nu pot să vă fiu alături pe ultimul drum al vieţii vă voi purta mereu in inima mea. Dumnezeu să vă odihnească în pace în împărăţia Cerului scumpii mei verişori !!“, este un alt mesaj, al unei verişoare.

Primarul municipiului Caracal, Liviu Radu, a confirnat că trei dintre victimele accidentului cumplit petrecut ieri sunt din Caracal, toţi rude, un funcţionar din cadrul primăriei urmând să ia legătura cu familiile şi să vadă ce ajutor ar le-ar putea oferi administraţia locală.