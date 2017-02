Protestatar dintr-o comună cu primar penal: „Dacă am ajuns ca ţara asta să fie condusă de hoţi, ne luăm rucsacul în spate şi plecăm. Dar mai bine să plece ei!“

A venit, spune, dintr-o comună situată la 25 de kilometri de Slatina pur şi simplu pentru că nu mai suporta să stea în faţa televizorului şi să vadă cum, până în ultima clipă, guvernanţii înşiră minciuni. „Am venit pentru copiii mei, pentru viitorul ţării. Am fost şi aseară, a fost şi soţia, şi voi mai veni dacă va fi nevoie. Acelaşi lucru l-aş fi făcut şi departe de casă, chiar am vorbit cu prietenii mei rămaşi în Spania, care se află şi ei, acum, în stradă“, îşi începe bărbatul povestea.

Are în jur de 40 de ani şi a venit însoţit de fiul cel mare, născut în Spania. „Am lucrat aproape aproape 10 ani în străinătate, în Spania, în construcţii. Şi acum tot în construcţii lucrez, dar pe alţi bani. În 2008 am revenit în ţară, se născuse băiatul şi ne-am spus că dacă tot avem de gând să ne întoarcem, s-o facem atunci, să nu-i bulversăm copilăria. Sincer, am crezut că venim la mai bine, dar am găsit tot ce lăsasem“, povesteşte Nelu Gubendreanu, sosit la Slatina de la Osica de Sus, alături de alţi câţiva consăteni, pentru că au simţit nevoia să-şi exprime revolta.

Din 2008, de când a încercat să-şi găsească din nou rostul acasă, a fost în nenumărate rânduri măcinat de gândul de a lua, din nou, drumul străinătăţii. „Sincer, nici nu mai ştiu de câte ori am vrut să plec. Ce ai acolo?! Decenţă, în primul rând decenţă! Nu te minte nimeni în faţă, din salariu îţi permiţi să trăieşti şi să mai pui şi bani deoparte. Benzina nu te costă cât în România, nici energia electrică, mănânci din 50 de euro o familie o săptămână, aici nu-ţi ajung două zile. Dar nu e numai asta, e ceea ce trăieşti zi de zi. Mă deranjează în primul rând minciuna, ne mint în faţă, acest PSD asta face de 27 de ani. Şi nu pot să spun că, în toţi anii ăştia, nu i-am şi votat, pentru că aş fi neserios. Am făcut-o, dar recunosc acum că m-am înşelat, că ei m-au înşelat. Dacă am ajuns ca ţara asta să fie condusă de hoţi, mai bine ne luăm rucsacul şi plecăm din ţară. Dar de ce să nu plece ei mai bine, că asta e ţara noastră?!“, îşi spune protestatarul oful, sub privirile uşor nedumerite ale băiatului.

Părerea i-o împărtăşesc şi consătenii săi, care descoperă în acele momente un motiv în plus de nemulţumire: „Acum ne-au tăiat şi cablul. Când ţara fierbe, când se transmite pe toate televiziunile, chiar dacă nu e ploaie, nu bate vântul, nu ninge, la Osica de Sus nu mai e semnal la televizor. O fi vreo întâmplare!“, vin oamenii cu veştile proaste, transmise de soţiile care au rămas, de data aceasta, acasă alături de copii, deşi cu o seară înainte i-au însoţit la protest.

Cetăţenii din Osica de Sus au, spun, un motiv în plus de nemulţumire. De mai bine de o jumătate de an nu mai au primar, primarul PSD care a câştigat alegerile fiind revocat, la scurt timp, din funcţie în urma unei condamnări definitive pentru fals material în înscrisuri oficiale, înşelăciune şi uz de fals. Primarul, pe când ocupa o funcţie de funcţionar în primărie, a falsificat anumite documente pe care ar fi trebuit să le elibereze unei firme care cumpăra teren agricol în comună, contra unor taxe, însuşindu-şi banii. „Chiar om fi toţi nebuni, chiar n-om avea niciun motiv de îngrijorare când trăim ce trăim?“, încheie protestatarii din Osica de Sus.