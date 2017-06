Profesorul grevist din Olt şi-a rezolvat problema abia după ce s-a dus să protesteze în faţa Ministerului Educaţiei: „Goarna e ultima soluţie în România!“

A fost nevoie ca ministrul Educaţiei Naţionale să pună la treabă comisia de mobilitate a Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt şi decizia de a-i acorda profesorului grevist Aurel Dascălu cele opt ore de matematică solicitate, legal, să fie în sfârşit adoptată.

Profesorul se luptă de luni de zile cu conducerea Şcolii Poboru, din judeţul Olt, şi cu şefii comisiei de mobilitate din cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean, de la care cere, conform legii, la pretransfer, opt ore de matematică. Profesorul are trei specializări – limba română, religie şi matematică, şi, pentru că numărul elevilor scade de la un an la altul, şi-a dorit să obţină jumătate de catedră pe matematică, în prezent predând limba română la două şcoli. Ghinionul său a fost că aceleaşi ore fac parte dintr-o catedră încropită în trei şcoli pentru o profesoară suplinitoare, care îşi doreşte să se titularizeze fără concurs, prin celebrul deja „articol 253“ din legislaţia aplicabilă personalului didactic.

Perioada de pretransfer în care profesorul a solicitat orele se organizează, însă, înaintea titularizărilor prin articolul 253, iar pentru a nu-i da orele profesorului grevist, şcoala a impus condiţii specifice, printre acestea aceea de a fi predat matematica. Profesorul a contestat, sesizând mai multe încălcări de procedură, a ajuns, din aprilie, cu protestul în faţa Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, a trecut ulterior la protestul în faţa Minsiterului Educaţiei, obţinând anularea condiţiilor specifice. Nu, însă, şi orele, comisia de mobilitate invocând ulterior un pretins conflict în instanţă pe orele respective, urmare a contestaţiei profesoarei suplinitoare, de data aceasta. Profesorul nu a cedat, iar în această dimineaţă, marţi, 20 iunie 2017, a început un nou protest, în faţa MEN, anunţând că va sta aici o lună, conform autorizaţiei Primăriei Bucureşti.

„Nu voi putea să stau în fiecare zi, sunt conştient de asta, e şi foarte scump, dar poate nici nu va fi nevoie. Am deja probleme mari cu locul de parcare, sunt singur şi e mai greu să mă descurc cu tot arsenalul pregătit. Însă nu renunţ, pentru că abuzurile sunt mari şi continuă, deşi iniţial mi s-a dat dreptate. În plus, am colegi în toată ţara care se confruntă cu probleme similare şi care aşteaptă să vadă rezultatul“, a declarat Aurel Dascălu în această dimineaţă.

N-a mai fost nevoie, pentru că, după o discuţie cu un secretar de stat şi o alta chiar cu ministrul Educaţiei, Dascălu a primit vestea că decizia prin care i se acordă orele solicitate s-a luat la nivelul comisiei de mobilitate a IŞJ Olt, deşi luni de zile i s-a spus că nu este posibil. „Asta este concluzia mea, că goarna este ultima soluţie în România. Nici nu mă mai bucur de victorie, parcă nu mai cred în ea. Poate că ar trebui să existe mai mulţi Dascălu în România care să semnaleze abuzurile şi să lupte până la capăt!“, a declarat pentru Adevărul profesorul protestatar.

„Doamna inspector şcolar general-adjunct Mariana Gheorghe ar putea să vă explice cum a fost posibilă această decizie astăzi, dumneaei este preşedinta comisiei de mobilitate din cadrul Inspectoratului“, a răspuns astăzi şefa IŞJ Olt, prof. Felicia Man, întrebării cum de a fost posibilă soluţionarea acestei probleme în nici două ore, deşi trenează de luni bune. Doamna inspector şcolar general-adjunct Mariana Gheorghe nu a răspuns apelului nostru până la ora redactării acestui articol.

CITIŢI ŞI: Profesorul care se luptă pentru dreptul de a preda, protestând în stradă: „Ce caractere poţi să formezi tu, dacă stai să te calce alţii în picioare?!“

UPDATE Protecţia Copilului anchetează situaţia copiilor profesorului protestatar: „Copiii mei nu protestează, atenţie mare, copiii mei desenează!“

Adjunctele de la IŞJ Olt au picat pentru a doua oară concursul