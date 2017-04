Profesorul care a făcut grevă cerând anularea condiţiilor specifice la ocuparea postului a învins. „Nu spun că sunt cel mai grozav profesor, sunt însă un luptător“

Aurel Dascălu este profesorul de limba română din judeţul Olt care în urmă cu mai bine de o lună a început un demers curajos, două ore de grevă pe săptămână, în fiecare zi de miercuri, timp de 12 săptămâni la rând, în faţa Inspectoratului Şcolar Judeţean Olt, acuzând şcoala şi IŞJ Olt că au impus, respectiv avizat, condiţii specifice pentru ocuparea unui post, menite să-i îngrădească lui accesul. Pentru faptul că, la primele două episoade de grevă, şi-a adus şi cei doi copii, de 4 şi 8 ani, şi soţia să-i fie alături, copiii jucându-se în cele două ore de protest, a intrat şi în vizorul Direcţiei pentru Protecţia Copilului, care a trimis o echipă să cerceteze dacă minorilor li s-au încălcat drepturile.

Predă de 10 ani limba română, este profesor titular, iar acum are catedra în două şcoli. Are şi specializarea matematică, iar în acest an i s-a ivit posibilitatea de a ocupa o parte din catedră la şcoala din comuna natală, pe ore de matematică. Pentru că ar scurta distanţa între şcolile unde are catedra, a avut de gând să solicite la pretransfer un număr de ore de matematică la Şcoala Poboru, unde predă (limba română) cu detaşare de la începutul anului şcolar.

Postul de profesor de matematică, acuza Aurel Dascălu, i s-ar fi pregătit, însă, unei colege (suplinitor) care predă acolo matematică şi care ar avea de gând să se titularizeze „pe drumul scurt“, la nivelul şcolii (o procedură care îi oferă suplinitorului şansa de a se titulariza, dacă şcoala acceptă, fără a mai trece prin concurs, doar având la bază faptul că a predat o perioadă în şcoală, cu rezultate bune). În spijinul teoriei sale profesorul a venit cu decizia şcolii de a impune condiţii specifice doar pentru ocuparea acelui post. Şcoala stabilise ca titularii interesaţi de post să aibă cel puţin doi ani vechime în specialitate, să ocupe catedra întreagă şi să treacă de inspecţia la clasă. Primele două condiţii enunţate îl dezavantajau pe Aurel Dascălu, care recunoaşte că matematica (a treia specializare, pe lângă limba română şi religie) a fost pentru el o pasiune şi că a preda această disciplină este o provocare, dar nu poate şti cât de bun profesor va fi. În plus, profesorul nu cere catedra întreagă.

„Nu ştiu dacă voi fi un bun profesor de matematică, eu îmi doresc, dar nici ei nu ştiu că nu voi fi. Pe de altă parte, sunt convins că acea colegă nu va rămâne acolo, acest post este doar o trambulină, cum se întâmplă adesea. Nu spun că sunt cel mai grozav profesor, nu sunt, sunt însă un luptător“, spune acum profesorul care între timp, după o pauză de o săptămână (perioada în care s-au depus dosarele profesorilor titulari interesaţi de mişcarea de personal) şi-a mutat protestul în faţa Ministerului Educaţiei, după ce a obţinut autorizaţie de la Primăria Bucureşti.

„N-am stat decât o jumătate de oră la minister, după care m-au invitat la discuţii“

Profesorul a cerut şi, în cele din urmă, a şi obţinut autorizaţie pentru a protesta, trei săptămâni la rând, în faţa Ministerului Educaţiei. „După o jumătate de oră, în care am fost vocal, s-a derulat totul aşa cum mi-am propus şi cum s-a întâmplat şi la Slatina, doar nu m-am dus acolo să plantez flori, am fost invitat la discuţii. A fost chemată şi doamna inspector general al IŞJ Olt, care se afla acolo dintr-un alt motiv, le-am expus problema şi au fost de acord că a fost un viciu de procedură. Mi-au promis că se va transmite o notă către inspectorat şi că vor fi anulate acele condiţii specifice. Când le-am spus că doar pentru acest post s-au impus condiţii specifice lanivelul şcolii discuţiile s-au încheiat. În zilele următoare am început să primesc comunicări, inclusiv decizia Consiliului de Administraţie al IŞJ Olt prin care se revoca acea decizie de avizare a condiţiilor specifice. Deocamdată am întrerupt protestul, aşa cum am promis, voi vedea dacă-mi vor da orele. Asta pentru că, din câte am înţeles, acum ultima decizie va fi contestată de colega mea care dorea acele ore. Acum las şi pe alţii să se lupte“, spune profesorul, care este conştient că demersul său este, cumva, de-abia la jumătate.

Va cere la CNCD excluderea condiţiilor specifice din metodologie

Următorul pas, pentru că îşi doreşte ca posibilitatea şcolilor de a impune condiţii specifice să fie exclusă din legislaţie, este să pună în discuţia Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) această speţă. În paralel se derulează şi demersul în instanţă, unde de asemenea a solicitat desfiinţarea deciziei şcolii prin care s-au impus condiţii specifice la ocuparea postului de matematică.

„Mizez pe o decizie a CNCD, pentru că pe baza unei decizii favorabile ar putea câştiga mulţi profesori în instanţă. Nu mi se pare însă corect să fim nevoiţi să ne cerem drepturile în instanţă, când se poate face o modificare la nivelul ministerului. Eu sunt convins că mi-au dat dreptate, de data asta, doar pentru că le-am dovedit că şcoala nu a făcut lucrurile cum trebuie, ca procedură, nu pentru că ar accepta că am dreptate cerând anularea condiţiilor specifice din metodologie. Şansa mea, personal, este să ocup acele ore în acest an, cu situaţia asta nu ştiu dacă mă voi mai întâlni anul viitor, de exemplu. Deşi nu înţeleg acest lucru. Adică pentru directori s-a putut modifica metodologia, şi acum pot ocupa un post de director chiar dacă au picat concursul, obţinând nota 4, dar pentru profesori nu se poate, ei trebuie să-şi caute dreptatea în instanţă. Poate dacă foarte mulţi ar fi făcut-o, totuşi, şi în instanţă, până acum am fi obţinut această modificare, pentru că orice proces în instanţă presupune blocarea acelui post. Iar dacă asta se întâmpla în masă, la nivelul întregii ţări, îşi dădeau seama că ceva este în neregulă cu metodologia.“, argumentează profesorul.

Condiţiile specifice, controversate în toată ţara

Pe de altă parte, de impunerea condiţiilor specifice la ocuparea posturilor de către titularii din sistem s-au plâns cadre didactice din toată ţara, semnalând, ca şi Aurel Dascălu, situaţii în care acestea sunt nimic altceva decât „modalitatea legală de a «aranja» ocuparea unui post“. Discuţii au fost, spunea prim-vicepreşedintele Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret“, membru în comisia de mobilitate de la nivelul ministerului de resort, prof. Ionel Barbu, şi la întocmirae metodologiei, însă argumentele reprezentanţilor colegiilor cu renume, care au motivat că nu-şi pot permite să rişte la selectarea personalului, de aceea cer posibilitatea de a-şi impune propriile condiţii, au primat. S-a considerat, în schimb, că inspectoratele şcolare vor asigura filtrul necesar astfel încât să nu se ajungă la situaţii aberante, impunându-se astfel avizarea condiţiilor specifice cerute de unităţile şcolare de către comisiile de mobilitate de la nivelul inspectoratelor.

