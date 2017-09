Pacienţi puşi pe drumuri degeaba. Şef CJAS: „Din păcate, sunt spitale care pur şi simplu şi asta cer, vor neapărat să vadă o dovadă scrisă“

Situaţia nu este nouă, însă nu i s-a găsit încă o rezolvare. De la implementarea cardului electronic de asigurat, calitatea de asigurat se dovedeşte folosind acest instrument şi, cel puţin teoretic, nu mai este necesară eliberarea unei adeverinţe de asigurat de către casa judeţeană de asigurări de sănătate la care pacientul este arondat. Practic însă, dacă la spitalele de provincie lucrurile au intrat pe un făgaş normal, în marile centre universitare din ţară prezentarea cardului de asigurat nu este suficientă.

Situaţia a fost din nou recunoscută, astăzi, de preşedintele Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Olt, Florin Ciocan, care în cadrul unei şedinţe desfăşurată la Prefectura Olt a menţionat că zeci de pacienţi vin, lunar, la instituţie, solicitând emiterea adeverinţei de asigurat, înainte de a pleca spre spitalele din ţară. Alţi pacienţi se trezesc în respectivele spitale că au nevoie de respectivul document, deşi au cardul de asigurat la purtător şi, mai mult, spune şeful CJAS Olt, există posibilitatea ca, pe baza CNP-ului asiguratului, furnizorul de servicii medicale să poată verifica on-line dacă pacientul este sau nu asigurat în sistemul public. „Nici măcar pentru pacienţii cărora nu li s-a emis cardul nu este necesară eliberarea adeverinţei, pentru că se poate verifica în baza de date calitatea de asigurat, pacienţii figurând drept persoane asigurate fără card emis“, a spus Ciocan, care nu găseşte o explicaţie pentru comportamentul şefilor anumitor spitale din ţară, deşi problema a fost ridicată în repetate rânduri.

„Este o problemă care a fost pusă de fiecare dată în întâlnirile noastre. Vorbim de marile centre universitare, unde se cere o dovadă în plus a calităţii de asigurat. Nu înţelegem nici noi raţiunea, pentru că la acest moment cardurile sunt funcţionale, cititoarele de card nu pun probleme, nu s-a sesizat acest fapt... Din păcate sunt spitale care pur şi simplu şi asta cer, vor neapărat să vadă o dovadă scrisă. (...) Sunt zeci de cazuri care se trezesc în spitalul X de la Bucureşti sau în spitalul Y de la Iaşi că nu pot să primească servicii dacă nu prezintă o adeverinţă. Ca să nu-l mai chem pe pacient până la Casă, îi emit o adeverinţă şi i-o trimit prin fax, ca să vadă onor spitalul că omul acela este asigurat şi să nu-l mai pun pe drumuri. Gândiţi-vă ce înseamnă asta pentru Casa Bucureşti, care lucrează cu 200 de spitale. A nu se confunda adeverinţa de asigurat cu adeverinţa de asigurat de la angajator în care se menţionează zilele de concediu medical de care a beneficiat anterior, asta este altceva, asta trebui să o aibă asiguratul în momentul în care medicul îi completează concediul medical“, a spus preşedintele CJAS.

La problema generată de excesul de zel din spitale apare şi cea a imposibilităţii eliberării adeverinţei către un aparţinător, în lipsa pacientului, dacă aparţinătorul nu a fost împuternicit notarial, iar în acest sens sunt emblematice imaginile care au făcut înconjurul ţării în urmă cu câteva săptămâni, cu pacienţi duşi pe targă în faţa ghişeului pentru a li se elibera adeverinţe sau alte documente necesare.

„E un subiect destul de delicat, în sensul că, recunoaştem, suntem un pic mai permisivi. Legea spune foarte-foarte clar la acest moment că adeverinţa se ridică de către titular sau de către împuternicitul notarial al acestuia. Recunoaştem faptul că n-am făcut lucrul acesta, ci, în momentul în care s-a prezentat un aparţinător al unui pacient aflat într-o situaţie dificilă, gândindu-ne şi la aspectul financiar, pentru că o împuternicire notarială şi costă, am eliberat adeverinţe. Nu înseamnă că acei colegi ai noştri pe care i-aţi văzut la televizor – acele imagini cu pacienţi pe targă în faţa casei de asigurări – au greşit cu ceva. Ei au aplicat legea la sânge. Nu trebuie să facem un obicei din asta (n.r. - din a înmâna adeverinţele aparţinătorilor), dar n-am făcut nici un capăt de ţară din situaţia în care un pacient cu tetrapareză spastică trimite pe mama, pe tata sau fratele să-i ridice adeverinţa înlocuitoare sau cardul. Am încercat ca cererea pacienţilor şi a aparţinătorilor, pentru card, să o onorăm în aceeaşi zi, chiar dacă activitatea Casei nu se rezumă numai la această activitate“, a mai spus preşedintele CJAS Olt.