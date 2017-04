O copilă de 5 ani a căzut de la etajul I al clădirii unde funcţionează grădiniţa. Mama: „Dumnezeu a avut grijă de ea, nu vrem să facem rău nimănui“

Fetiţa, aflată în grupa mijlocie la o grădiniţă anexă a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 2 Slatina, a cerut voie la baie, luni, 10 aprilie, puţin după ora 9,00. După câteva minute, elevii Şcolii Gimnaziale nr. 5 Slatina, care îşi desfăşoară cursurile într-o clădire vecină cu imobilul unde părinţii îşi aduc copiii la grădiniţă, au văzut copila agăţată, în afară, de geamul de la baie. La scurt timp fetiţa nu s-a mai putut susţine şi a alunecat în gol, în ţipetele elevilor martori la întreaga scenă.

„Nici acum nu mi-am revenit complet, pentru că efectiv am văzut-o căzând şi n-am putut face nimic. I-am auzit pe elevi agitându-se, l-am văzut apoi pe profesorul de sport care a alergat şi a luat-o în braţe. Era speraită, puţin zgâriată la faţă, dar nu plângea, cred că a fost un şoc pentru ea“, a povestit o angajată a şcolii.

„Acasă nu-i închid niciodată uşa“

După accident a început agitaţia, educatoarea a sunat părinţii, iar tatăl fetiţei a ajuns rapid la şcoală. Ulterior, copila a fost investigată medical, iar medicii le-au dat părinţilor asigurări că nu a suferit răni grave. „Este bine acum, deocamdată nu prea vrea să se întoarcă la grădiniţă. Mi-a spus că nu mai vrea să meargă la baie. Nimeni nu s-ar fi gândit că aşa ceva se poate întâmpla. Cineva, nimeni nu ştie cine, a închis uşa băii, fata n-a mai putut să deschidă şi a intrat în panică. Se teme să rămână singură într-o cameră, eu acasă nu-i închid niciodată uşa. Mi-a povestit că a bătut cu palmele în uşă, că a strigat, dar n-a auzit-o nimeni. Acum, nu ştim exact ce s-a-ntâmplat, dar ar trebui să-i mulţumim lui Dumnezeu că este bine. Chiar nu dorim să facem rău la nimeni, n-am depus nicio plângere“, a declarat mama fetiţei, cu dorinţa de a nu i se face public numele.

„Evenimentul regretabil s-a întâmplat din motive datorate incintei: lipsa gratiilor de la geam – deficienţa a fost remediată astăzi, şi s-a asigurat uşa care, în momentul în care s-a produs incidentul, se blocase. În momentul acesta copilul este bine, a fost de la-nceput, a fost o situaţie fericită, o situaţie care se datorează probabil doar îngerului, lui Dumnezeu.... Am ţinut permanent legătura cu părinţii, m-au asigurat că fetiţa este bine, a venit astăzi aici, la grupa mijlocie, s-a jucat cu ei, a cântat, mama a dat interviuri, a dat asigurări că nu vrea să reclame instituţia sau doamnele educatoare, dimpotrivă , este mulţumită că fetiţa este OK şi vrea să o aducă în continuare la noi la grădiniţă“, a declarat directorul Grădiniţei cu program Prelungit nr. 2 Slatina, Mihaela Dicu.





Directorul grădiniţei, Mihaela Dicu, spune că unitatea n-a încercat niciun moment să ascundă cele întâmplate, o anchetă disciplinară fiind în derulare

Spaţiul în care s-a produs evenimentul aparţine, de fapt, Şcolii gimnaziale „Nicolae Iorga“, dar aici funcţionează grupe de grădiniţă cu program normal încă din anii ’80, pentru a asigura necesităţile slătinenilor din zonă. La acest moment sunt două grupe de program normal care funcţionează deasupra sălii de sport a şcolii.

„Bunurile mobile şi cadrele ne aparţin, funcţionează din anii ’83-’84 acolo grupe de grădiniţă cu program normal şi asigură nevoile celor care nu-şi permit să aducă copiii la cămin. Nu am avut niciun incident până acum, să sperăm că acesta va fi şi ultimul. (...) Noi nu am putut efectiv să investim în uşi, în geamuri, fiind clădirea celeilalte instituţii, am încercat să schimbăm pe interior uşile, ce a depins efectiv de ceea ce înseamnă imaginea instituţiei, nu ne-am gândit niciun moment că ar exista acest pericol“, a spus directorul Mihaela Dicu, menţionând şi faptul că fetiţa a povestit că nemaiputând să deschidă uşa (uşa nu era efectiv blocată, explică dir. Dicu, ci se deschidea greu, iar copila nu a reuşit în acel moment s-o mai deschidă) a urcat pe vasul de la toaletă, după care pe bazin, iar de aici a ajuns la fereastră (un ochi mic de geam) şi a pătruns afară.

„Norocul a fost, din ceea ce ne imaginăm, că s-a ţinut cu mânuţele şi a fost paralel cu zidul, altfel ar fi fost mult mai grav. Nu s-a ştiut unde era copilul în momentul respectiv. (...) Noi nu ne dorim să ascundem adevărul, din contră, am luat măsurile care se impun imediat, am constituit o comisie de disciplină care cercetează faptele acestea - abateri disciplinare, până la urmă, pentru că asta sunt“, a mai spus directorul.

În urma anchetei se va stabili de ce fetiţa se afla singură la baie, de ce îngrijotoarea grupei nu a auzit-o atunci când, panicată, a solicitat ajutor, se va face lumină şi cu privire la speculaţiile conform cărora îngrijitoarea (angajată cu forme legale, prin concurs, la 1 septembrie 2012), care are o deficienţă, nu purta în acel moment aparatul auditiv etc.

De aceste concluzii sunt interesaţi şi reprezentanţii inspectoratului Şcolar Judeţean Olt. Inspectorul de specialitate, Leontina Manea, a declarat că a fost anunţată de acccident în ziua producerii acestuia, după-amiază însă. „Inspectoratul Şcolar monitorizează în acest moment derularea procedurilor legale. Este vorba de cercetarea disciplinară a persoanelor implicate. Am mers personal la unitate, am demarat de urgenţă ancheta internă, am verificat fişele postului pentru îngrijitoare şi educatoare, am comunicat permanent cu doamna director. Este absolut regretabil ce s-a întâmplat, nimeni nu s-ar fi putut gândi că este posibil, acolo funcţionează grupe de grădiniţă de foarte mulţi ani. Spaţiul nu este cel mai potrivit, însă problema aceasta o au toate grădiniţele de la parter de bloc, de exemplu, acea baie este ca o baie de apartament. Aşteptăm concluzile anchetei, sancţiunile pe care Consiliul de Administraţie le va impune, iar dacă persoanele cercetate sunt nemulţumite de rezultat vom interveni, conform procedurilor“, a declarat insp. Manea.