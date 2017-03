Fotografie şi pictură, două expoziţii în dar pentru oltence, de vizitat în perioada următoare: „Slatina i-a rămas cumva datoare artistului Nicolae Truţă“

30 de lucrări fotografice de excepţie, care au în centrul atenţiei femeia, pot fi admirate în următoarele două săptămâni în foaierul Centrului Cultural „Eugen Ionescu“ din Slatina, marţi, 7 martie 2017, fiind vernisat salonul EVA XXI, ediţia a VI-a, organizat de Clubul Fotografic ALUTUS Slatina, Primăria Municipiului Slatina, Center Inter Art şi Centrul Cultural „Eugen Ionescu“ Slatina, sub patronajul „DACICA“.





Salonul de fotografie EVA XXI a ajuns la a VI-a ediţie FOTO: Alina Mitran

Artiştii sunt: Adela Lia Rusu E. FIAP (Oradea), Anca Ivanov (Bucureşti), Maria Racoviţan (Bucureşti), Livia Corcoveanu A. FIAP (Craiova), Elena Cocioabă (Craiova), Ovi D. Pop E.FIAP (Oradea), iar parte din poveştile care însoţesc lucrările expuse au fost prezentate de autorii invitaţi, de altfel, de organizatori şi la viitoarele manifestări de gen.





Livia Corcoveanu chiar a promis să revină, mărturisind că a văzut pentru prima dată centrul vechi al Slatinei şi a fost cucerită, hotărând să revină să fotografieze clădirile-monument.

Evenimentul a fost, de asemenea, prilejul ideal de a-i aminti pe regretaţii artişti fotografi slătineni Visi Ghencea, Vladimir Economu şi Ilarian Ionescu, reprezentativi pentru arta fotografiei la Slatina.

A XIV-a poveste scrisă în tabăra de creaţie plastică „Nicolae Truţă“

La sala „Artis“ a Muzeului Judeţean Olt s-a vernisat, tot marţi, 7 martie, a XIV-a ediţie a „Salonului de primăvară“ care reuneşte 18 dintre artiştii olteni participanţi la taberele de creaţie din 2015 şi 2016. Alături de lucrările acestora privitorii regăsesc şi tablouri semnate de regretaţii Traian Zorzoliu şi Nicolae Truţă, cel dintâi fiind, de altfel, iniţiatorul taberei de creaţie.

Mihai Marin Cârstea, Paul Tudor, Iulian Segărceanu, Marcel Voinea, Lucian Liciu, Mircea Cartog, Robert Florica, Eusebiu Josan, Georgiana Manea, Cristina Botez, George Voica, Maria Mirabela Voica, Luminiţa Ţecu, Gheorghe Diaconu, Lucian Prună, Florica Popa, Andreea Dosinescu sunt prezenţi cu lucrări care fac din „Salonul de primăvară“, ediţia 2017, după cum s-au exprimat oamenii de cultură prezenţi la vernisaj, una dintre cele mai reuşite ediţii.





Cu acelaşi prilej s-a lansat şi albumul care reuneşte lucrările pictorilor prezenţi în tabăra de anul trecut de la Sfântul Gheorghe (din Delta Dunării), realizat de artista Cristina Botez, fiecare dintre pictori beneficiind de o scurtă prezentare. Atât albumul, cât şi lucrările expuse, pot fi achiziţionate, cu banii astfel strânşi fiind organizate viitoarele tabere de creaţie.





Tabăra iniţiată de regretatul artist Nicolae Truţă, care astăzi îi poartă numele, a ajuns la ediţia cu numărul XIV şi reuneşte, an de an, unii dintre cei mai importanţi artişti din Oltenia. Tot an de an, Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Olt organizează şi un alt eveniment, tabăra de creaţie „Maestru şi ucenic“, în care artiştii consacraţi vin însoţiţi de discipoli. Din acest an, conform promisiunii directorului Muzeului Judeţean Olt, Laurenţiu Guţică, manifestările de gen se vor îmbogăţi cu încă o tabără de creaţie, susţinută de data aceasta de muzeu. Directorul Laurenţiu Guţică a ţinut să facă anunţul, manifestându-şi totodată regretul că memoria artistului Nicolae Truţă încă nu este cinstită pe măsura eforturilor pe care artistul le-a făcut pentru Slatina.





„Avem o tabără de creaţie care-i poartă numele, dar nu avem încă o instituţie cu numele său, nu avem o stradă...“, a spus directorul Muzeului Judeţean. Lucrările semnate Nicolae Truţă stau însă, la fiecare expoziţie, la loc de cinste, iar colegii aduc la fiecare eveniment în atenţie amintiri dragi care-i leagă de marele artist oltean.