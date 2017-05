Cum vor elevii să rezolve problema violenţei în şcoli. Tinerii care au adus cele mai convingătoare argumente merg  la Olimpiada Naţională de Dezbateri

Teme ofertante, reguli stricte, concentrare, competiţie reală, fair-play, toate la un loc au caracterizat etapa judeţeană a olimpiadei de dezbateri, o disciplină studiată, deocamdată opţional, în şcolile din ţară şi „explorată“ de elevii din judeţ ajutaţi voluntar de profesori pasionaţi.

Concursul naţional „Tinerii dezbat“, care se organizează în România din 2010, la început graţie parteneriatului public-privat, s-a transformat în acest an în olimpiadă, la Colegiul Naţional „Ion Minulescu“ din Slatina desfăşurându-se, sâmbătă şi duminică, 27 - 28 mai 2017, etapa judeţeană. La finalul acesteia, două echipaje s-au calificat la etapa superioară, câştigând dreptul de a reprezenta judeţul la secţiunile „Începători“ şi „Avansaţi“.

„M-am gândit că ar fi util pe viitor să am abilitatea asta de a vorbi liber“

În competiţie au intrat 13 echipaje (fiecare echipaj format din trei vorbitori), din 10 licee din judeţ. 10 dintre acestea au concurat la „Începători“ şi doar trei la „Avansaţi“. Noua disciplină îi fascinează pe tineri, existând în judeţ chiar şi un club de dezbateri înregistrat ca atare, la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ din Caracal, şi grupuri de elevi interesaţi, care se întâlnesc şi dispută meciuri, în mai multe unităţi de învăţământ.

„Noi avem club de dezbateri în liceu şi am fost la un meci demonstrativ. Am văzut-o pe Alexandra Firescu jucând, şi pe Laura Vâlciu, şi m-au uimit cum puteau să vorbească liber, fără absolut niciun material pregătit, mai ales vorbitorii între ei, care nu aveau materiale şi trebuia să fie spontani, să găsească soluţii pe moment, şi m-am gândit că ar fi util pe viitor să am abilitatea aceasta de a vorbi liber. Eu de mică vorbeam foarte mult, aşa că mi-a fost destul de uşor, deşi se vede o diferenţă destul de mare acum. Am atâţia colegi la club care la început de-abia vorbeau două minute şi acum umplu opt minute fără vreo problemă... De exemplu, am o colegă care a început să plângă la primul discurs. După asta a mers la competiţii şi acum este dintre cele mai bune din club, de vârsta mea. E o comunitate foarte frumoasă, sunt oameni care au ceva de spus, se vede că sunt implicaţi“, declara despre începuturile de orator un membru al echipajului care, la final, avea să fie desemnat câştigătorul secţiunii „Avansaţi“.





Echipajul care va reprezenta judeţul lasecţiunea „Avansaţi“

Finala „Începătorilor“ s-a jucat între echipajele liceelor „Radu Greceanu“ şi „Ion Minulescu“, ambele din Slatina. Tema moţiunii –„ Toleranţă zero pentru acte de violenţă în şcoli“. Echipajul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“ a reprezentat Guvernul, prezentând măsurile şi argumentând necesitatea adoptării acestora, în timp ce echipajul advers a încercat să demonstreze că „educaţia spartană“ nu doar că nu va diminua amploarea fenomenului, ci va spori problemele, trasformând şi agresorii în victime.





13 echipaje au intrat în competiţie la etapa judeţeană

Argumentele s-au adus succesiv, s-au permis intervenţii ale membrilor echipei adverse, dezbaterea a fost vie şi s-ar putea oricând transforma într-o veritabilă lecţie pentru politicienii care au în fişa postului, fără să se achite pe deplin de sarcini, un astfel de comportament. Finala mică s-a dat între echipajele Colegiului Naţional Vocaţional „Nicolae Titulescu“ Slatina şi Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal.

Cine a câştigat competiţia

Finala începătorilor a fost câştigată, după un meci strâns, de echipajul Colegiului Naţional „Radu Greceanu“, adică Marina Guţan, Diana Dobrescu şi Diana Barbu, coordonaţi de prof. Valeria Badea, care au reprezentat Guvernul, acumulând 3 puncte faţă de cele 2 puncte ale Opoziţiei (Andreea Preda, Lorena Anuţa, Mihnea Pană).





Echipajul câştigător la secţiunea „Începători“, în momentul anunţării rezultatului

La secţiunea „Avansaţi“ judeţul va fi reprezentat de echipajul Liceului Teoretic „Mihai Viteazul“, format din elevii Ovidiu Pătru, Adriana Pălcău şi Raluca Pavel, coordonaţi de prof. Mihai Boşogea-Tudor.

Arbitrii competiţiei au realizat şi top-ul celor mai buni 10 vorbitori:

1. Diana Dobrescu

2. Diana Barbu

3. Marina Guţan

4. Mihnea Pană

5. Sara Maria Popa

6. Marius Dumitru

7. Ancuţa Rădoi

8. Ana-maria Curcă

9. Lorena Anuţa

10. Vlad Mareş.

La secţiunea „Avansaţi“, cei mai buni vorbitori, la egalitate de puncte, au fost: Guvern – Adriana Fălcău, Raluca Pavel; Opoziţie – Andrei Valeriu Florescu, Alexandra Gabriela Radu.





Tinerii de la Liceul Teoretic „Mihai Viteazul“ Caracal

„Concursul în sine, lansat în anul 2010, a pornit cu scopul clar de a promova în mediul şcolar dezbaterea academică, într-un format care era acreditat la nivel internaţional. Se promovează un set de valori, există nişte reguli foarte stricte, care sunt aplicate după cum aţi văzut, sunt stabilite foarte clar rolurile vorbitorilor şi timpul alocat fiecărei secţiuni. Pentru mine a fost o mare plăcere să îi cunosc, să particip la câteva din meciurile lor, din păcate, cum meciurile s-au desfăşurat în paralel, nu le-am putut vedea pe toate, i-am văzut foarte creativi, foarte plini de dorinţa de a câştiga şi, bineînţeles, regula de bază a fost să dea dovadă de fair-play. Şi acest lucru s-a întâmplat şi sunt convinsă că se va întâmpla şi în momentul anunţării câştigătorilor“, a declarat, chiar înaintea festivităţii de premiere, prof. Larisa Masay, inspector şcolar, preşedinta comisiei.





Elevi ai colegiului gazdă, în aşteptarea festivităţii de premiere

De menţionat că foarte multe dintre echipaje sunt coordonate de profesori de limba engleză, explicaţia fiind relativ simplă: olimpiada de limba engleză, pentru elevii care au studiat la profil bilingv, presupunea până la ediţia din acest an, ca şi olimpiada de lectură, şi o etapă de dezbateri, elevii care „frecventează“ astfel de competiţii fiind familiarizaţi cu acest concept. Cert este că etapa judeţeană a noii olimpiade i-a apropiat pe concurenţi, determinându-i să-şi promită că vor mai organiza turnee.