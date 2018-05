Business cu trandafiri, afacerea care aduce şi profit, şi o stare de bine: „Nici nu vă închipuiţi cum e să-ţi bei dimineaţa cafeaua în seră“

„Producţia de mobilă îmi aduce mai mult stres, statul e pus să te sugrume, nu să te susţină. Liniştea mi-o regăsesc în seră“, spune Marian Roşu (37 ani), care este antreprenor de la 26 de ani. Astăzi afacerea sa de suflet este producerea trandafirilor, un domeniu încă prea puţin dezvoltat în România, care însă aduce pe de o parte venituri frumoase, iar pe de alta, satisfacţii nebănuite.



„Nici măcar nu vă închipuiţi cum este să-ţi bei dimineaţa cafeaua în seră, în miros de trandafiri, şi să-ţi bucuri ochii“, rosteşte ca pentru sine Marian Roşu.





Trandafiri pregătiţi de livrare FOTO: arhiva personală Marian Roşu

Discuţia o purtăm în cadrul târgului Expo-Flora de la Slatina, unde trandafirii fermierului sunt atracţia evenimentului. O firmă de evenimente care îşi ia materia primă de la Marian Roşu a amenajat un stand care a atras ca un magnet vizitatorii. Mulţi au cumpărat buchete şi fel de fel de aranjamente florrale, dar cei mai mulţi au plecat acasă cu trandafiri în ghivece, furnizaţi de Marian însoţiţi de cartea sa de vizită şi de îndemnul de a-l contacta pentru orice problemă ar putea să apară, odată plantat trandafirul în grădină. În nici trei zile, antreprenorul a vândut 2.000 de trandafiri la ghiveci, numai buni de plantat, şi a stabilit legături de afaceri care-i asigură desfacerea producţiei pentru mult timp de acum înainte, deşi nu avea, oricum, o problemă.

Sera de la Drăgăşani FOTO: arhiva personală Marian Roşu

„Am vorbit cu cineva de la Sibiu, dar ei ar vrea cam tot ce produc, o cantitate foarte mare, nu ştiu dacă fac faţă“, a detaliat bărbatul. Succesul de care s-a bucurat nu a fost chiar o surpriză. Trandafirii săi sunt apreciaţi peste tot, în plus are preţuri foarte bune şi un tip de abordare care mulţumeşte clientul. Zeci, dacă nu sute de cumpărători au plecat, pe lângă ce au achiziţionat, cu trandafiri oferiţi gratuit de Marian Roşu doar pentru a-i bucura pe oameni. „Aseară am plecat acasă şi i-am lăsat aici, nepăziţi. Ce putea să se întâmple? Să fure? Câţi să fure?! Măcar să se bucure de ei!“, a fost reacţia bărbatului.

„Am început să produc trandafiri din întâmplare“

Familia lui Marian Roşu a avut dintotdeauna, spune bărbatul, seră, şi părinţii şi bunicii săi au încercat să trăiască din asta. După ce a înfiinţat atelierul de mobilă, Marian s-a apucat să producă pomi fructiferi, care presupuneau, într-o anumită etapă, şi dezvoltarea în seră, doar că ciclul de producţie era destul de lung, aproximativ trei ani. Banii câştigaţi în Austria, unde a lucrat în sere de legume, dar şi la o firmă de salubrizare, i-a învestit într-o seră superioară celei moştenite. Mare parte din componente le-a adus din Austria, la mâna a doua, însă numai pentru policarbonat a cheltuit aproximativ 50.000 lei. Acum are în lucru o seră nouă , mai modernă, dar investiţia merită toţi banii, spune bărbatul, pentru că trandafirii se vând foarte bine. Până la ei a cultivat în seră şi tomate. Multă-multă muncă şi profit puţin, până când nu a mai fost deloc. „Se vindeau cu 50 de bani kilogramul, nu-mi mai ajungeau banii nici să plătesc culesul şi bax-urile“.





Marian Roşu a vândut bine la Slatina, dar a şi oferit gratuit foarte mulţi trandafiri FOTO: Alina Mitran

Ne întoarcem la momentul în care s-a hotărât să producă trandafiri, fără să mai fi făcut asta îninate, şi spune că totul a fost o fericită întâmplare. Se afla cu familia în Austria, în concediu – „am muncit acolo, dar am vrut să-mi duc fetele să viziteze şi ele acele locuri, aşa că am mers şi în vacanţă, sunt de părere că fiecare lucru îşi are importanţa lui“ -, iar acolo s-a îndrăgostit, pur şi simplu, de această floare. „Am început să mă documentez de pe unde am putut şi, încet-încet, am învăţat foarte multe despre ei, astăzi, dacă mă sunaţi şi-mi spuneţi ce semne sunt, vă spun imediat, fără să-i văd, ce problemă au şi cum trebuie să procedaţi“, ne asigură producătorul. Soiurile pe care le-a achiziţionat iniţial a început să le încrucişeze, iar astăzi are câteva deosebit de căutate. Trandafirul verde, trandafirul galben intens, trandafirul albastru sunt foarte căutate de florari, însă fiecare soi îşi are, până la urmă, segmentul său de clienţi, inclusiv trandafirii cultivaţi pentru dulceaţă, un soi pe care de asemenea bărbatul îi produce în serele de la Drăgăşani.





O firmă care cumpără trandafiri de la producător a avut de asemenea un stand de prezentare FOTO: Alina Mitran

Florile sale rezistă în vază zile în şir, sunt parfumate (anumite soiuri) şi, în plus, pleacă din seră cu preţuri sub 1 leu/fir, ajungând, însă, la preţuri de câteva ori mai mari în florării. „Îmi place, eu nu lucrez cu mănuşi, uitaţi-vă ce am pe mâini“, povesteşte bărbatul, care are timp, iarna, să facă şi alte lucruri care-i plac. Sera este, de altfel, controlată informatic, trandafirii astfel îşi primesc apa şi substanţele de care au nevoie, iar faptul că a reuşit să implementeze acest sistem îl scuteşte pe antreprenor de multă muncă şi are nevoie de un singur angajat. „Iarna se odihnesc, sunt în repaus, şi mă odihnesc şi eu“, dezvăluie bărbatul care livrează soiurile variate de trandafiri şi prin curier. Trandafirii la ghiveci îi vinde cu 10-15 lei (preţurile sunt mai mici dacă livrează en-gros), înfloriţi, „să vadă omul ce ia, degeaba-i spun eu că e alb, dacă nu-l vede. Se taie şi obţii o nouă floare în două-trei săptămâni“, ne învaţă antreprenorul.





Trandafirii sunt în drum spre florărie FOTO: arhiva personală Marian Roşu

Tocmai pentru că în continuare sunt relativ puţini cei care efectiv produc flori (florăriile apelează la furnizori care le importă), pe piaţă e loc suficient, spune bărbatul, care nu se teme de o eventuală concurenţă, ba, mai mult, se arată dispus să-i îndrume şi pe alţii. „Vând 10.000 fire de trandafiri pe lună şi 20.000 ghivece, iar cheltuielile nu sunt cine ştie ce, deci e profitabil, peste 5.000 euro/lună. Şi e loc pentru toată lumea, cine vrea, poate să vină să-l învăţ“, mai spune producătorul.