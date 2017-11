A şaptea zi de proteste la APIA. Lider: „Există şi varianta de a bloca plăţile de la 1 decembrie, nu ne-am decis încă“

Nu încetează protestele la agenţiile APIA din ţară, funcţionarii fiind în continuare nemulţumiţi de faptul că superiorii lor nu iau în calcul trecerea lor pe grila ministerului, astfel încât să fie salarizaţi similar colegilor lor din structura centrală şi să nu resimtă, astfel, trecerea, de la 1 ianuarie 2017, a plăţii obligaţiilor de la angajator la angajat.

Zeci de angajaţi din cadrul APIA Olt au ieşit şi vineri, 24 noiembrie 2017, pe scările instituţiei, cu mesaje tipărite pe coli, cerându-le superiorilor să ţină cont de solicitările lor. În acest timp, directorul executiv-adjunct participă, alături de directorii din toată ţara, la o şedinţă la sediul central, programată iniţial să se desfăşoare la Sinaia şi reprogramată în cursul săptămânii. Sindicaliştii speră ca şefii instituţiilor din ţară să-i susţină şi după această şedinţă.

„Sperăm ca directorii să-şi susţină proprii angajaţi, să nu se sperie de ministru şi de ceilalţi. Să nu se încerce anumite presiuni sau promisiuni asupra lor“, a declarat, la Slatina, liderul Federaţiei Naţionale a Sindicatelor APIA, Octavian Mateescu.

Tot ce li s-a promis până acum este o creştere cu 35% a salariilor, crescându-le, de fapt, sporul pe care îl primesc pentru că avizează plăţi din fonduri europene, însă sindicaliştii spun că această măsură a fost din timp gândită tot pentru colegii din Bucureşti şi pentru colegii din AFIR şi că, dacă nu vor trece pe grila pe care sunt retribuiţi şi funcţionarii din structura centrală, măsura nu-i ajută.

„ E în proiect o ordonanţă cu până la 35% creştere de salarii, dar aceea este dată în principiu pentru AFIR şi pentru alţii, dar profităm şi noi. Numai că nu ne ajută prea mult, pentru că nu acoperă pierderile noastre. Indiferent că ne scad salariile sau cresc, vrem să fim trecuţi pe grila colegilor din aparatul central. Nu vrem să implicăm politicul în toată povestea asta. Nu ne interesează asta, noi am funcţionat în toate regimurile“, a mai spus Mateescu.

Dacă în curând nu vor primi răspunsuri clare la solicitări, se pune în pericol chiar plata restului de subvenţie pe care o mai au de încasat fermierii şi plata subvenţiilor pentru crescătorii de animale. „De la 1 decembrie este foarte delicată treaba, pentru că se face plata regulară. Mi-aş dori să nu cadă pe cârca noastră problemele cu soft-urile, pe care le avem deja. Noi am lucrat şi pe 1 Decembrie, am lucrat şi pe 15 august, am lucrat şi noaptea, am lucrat de fiecare dată când ni s-a cerut, n-am avut o problemă cu asta, atâta timp cât am fost plătiţi şi nu a existat discriminarea asta. Dată fiind situaţia de acum, nu ştiu dacă vor mai accepta colegii treaba asta. Există şi varianta de a bloca plăţile de la 1 decembrie, nu ne-am decis încă, va fi hotărârea colegilor. Noi nu ne dorim neapărat lucrul ăsta, pentru că cei care ar avea de suferit ar fi fermierii“, a concluzionat Mateescu.