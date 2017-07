Studenţii care îşi petrec vacanţa la şcoală. O şcoală pentru doctorii de inimi

Pentru a treia vară consecutiv, la Sibiu a fost deschisă săptămâna aceasta şcoala de vară „Saving Hearts“, prima iniţiativă de acest gen din România în domeniul chirurgiei cardiovasculare, endovasculare şi intervenţionale. 30 de studenţi din Suedia şi România vor urma, timp de zece zile, un program intensiv în domeniu, în care vor avea alături nume relevante din domeniul chirurgiei cardiovasculare din Suedia, Irlanda şi România.

Cei 30 de studenţi selectaţi pentru a participa la şcoala de vară „Saving Hearts“, între 10 şi 21 iulie 2017, vor beneficia de cursuri teoretice şi practice susţinute de medici specialişti de renume, atât din ţară, cât şi din străinătate. Scopul şcolii iniţiată de reprezentanţii Universităţii „Lucian Blaga“ din Sibiu împreună cu parteneri din afara ţării este şi acela de a permite studenţilor să se familiarizeze cu cele mai moderne tehnici imagistice de explorare a cordului, de diagnosticare şi tratament intervenţional al afecţiunilor cardiovasculare. Studenţii vor participa la cursuri interactive, cu transmiteri live din sălile de operaţii ale Spitalului European Polisano prin sisteme de telemedicină, precum şi la workshop-uri în care vor fi prezentate cele mai noi tehnologii din domeniu. Astfel, studenţii vor cunoaşte modul de lucru al echipei cardiovasculare multidisciplinare Echipa Inimii – Heart Team, alcătuită, după model european, din chirurgi cardiovasculari, cardiologi, anestezişti şi radiologi de prestigiu internaţional, arată organizatorii acestei şcoli de vară, organizată în cadrul unui proiect cu fonduri nerambursabile.

Rezultatele foştilor cursanţi: premii internaţionale

La fel ca şi în primele două ediţii ale şcolii de vară, cursurile şi stagiile de pregătire se vor desfăşura în cadrul Spitalului European Polisano, care dispune de cea mai modernă platformă de imagistică medicală şi de echipamente de ultimă generaţie în cadrul secţiilor de cardiologie şi chirurgie cardiovasculară.

„Suntem siguri de succesul celei de-a treia ediţii. Avem o participare remarcabilă şi vom avea, ca de obicei, alături de noi specialişti din mai multe ţări din Europa, din Suedia şi Irlanda – partenerii noştri tradiţionali -, din Spania, dar şi din Statele Unite. Vom avea sesiuni speciale de simulatoare şi, cu siguranţă, va fi foarte-foarte interesant pentru viitorii noştri colegi“, spune conf. univ. dr. Victor Costache, coordonatorul proiectului.

El arată că primele două ediţii ale şcolii de vară „Saving Hearts“ au avut un impact real asupra studenţilor. „Mulţi dintre ei s-au orientat către medicina cardiovasculară şi suntem bucuroşi că genul acesta de proiecte i-a ajutat să facă alegerea profesională cea mai pregătită capacităţilor şi caracterului lor. Chiar am fost mândru, anul trecut, în noiembrie, când am participat la Congresul Societăţii americane cardiovasculare, în New York. Acolo, unul dintre studenţii străini care a participat la şcoala de vară «Saving Hearts» a primit premiul I pentru cea mai originală contribuţie ştiinţifică în domeniul chirurgiei endovasculare. Considerăm că am avut şi noi un mic rol în a-l motiva să aleagă această cale“, mai arată Victor Costache.

Ce poate aduce un astfel de proiect? Alte proiecte

Şcoala de vară este organizată în cadrul proiectului “Saving Hearts: Innovative Methods in Cardiovascular Disease Treatment”, finanţat prin programul Erasmus+. Acest proiect a fost iniţiat acum trei ani de către Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu în parteneriat cu Spitalul European Polisano, Universitatea din Lund (Suedia) şi institutul de cercetare Western Vascular Institute (Irlanda).

„Este proiect complex, care a generat un alt proiect de cercetare în cadrul căruia, pe lângă actualii parteneri, am atras şi alţii. Acest concept inovativ a dus, iată, la proiectul de cercetare «Next Cardio». La fel, «Şcoala inimilor» a contribuit şi la decizia ca la Sibiu să aibă loc un congres internaţional medicină, cel care va avea loc peste o săptămână - «East meets West». Am început cu paşi mici, ne-am orientat înspre studenţi. Din lucrări, din activităţi, din feed-back-ul primit am generat noi proiecte şi sperăm ca Şcoala internaţională de medicină «Saving Hearts» să continue, iar peste 20 de ani să avem la Sibiu un spital universitar de talie mondială, în care cercetarea şi practica să fie o punte de legătură între lumi“, spune Daniela Preda, directoarea Departamentului de relaţii internaţionale din cadrul ULBS.

Referitor la faptul că, la Sibiu, vin studenţi din afara ţării pentru a se familiariza cu tehnicile de mare specializare pe care le implică un domeniu precum chirurgia cardiovasculară reprezintă o dovadă a faptului că şcoala românească de medicină este, în continuare, apreciată, mai arată Daniela Preda.

„Valoarea şcolii medicale româneşti nu a fost dovedită doar acum, ci cu mult timp în urmă. Prezenţa acestor studenţi şi a medicilor de talie mondială dovedeşte valoarea şcolii de medicină, în continuare. Iar prezenţa studenţilor străini la Universitate arată valoarea programei, dovedeşte bunele practici implementate aici, pentru că aceasta este o şcoală de vară de practică efectivă. Consider că studenţii sibieni sunt la fel de valoroşi precum şi cei internaţionali, iar procesul de internaţionalizare reprezintă de fapt promovarea valorii noastre în raport cu calitatea învăţământului mondial“, mai spune Daniela Preda.

Suedezii vin să înveţe medicină în România

Printre cei 30 de studenţi selectaţi pentru ediţia din acest an a „Saving Hearts“, şase sunt din Suedia. Ei spun că au ales să îşi petreacă începutul vacanţei de vară la Sibiu pentru a studia, deoarece au aflat lucruri bune atât despre şcoala de vară, cât şi despre zonă. „Eu am vorbit cu alţi colegi care au participat la această şcoală de vară. Au apreciat tot ceea ce au făcut aici, deci şi noi aşteptăm să vedem cum se vor derula lucrurile. Faptul că putem observa modul în care decurge o intervenţie chirurgicală, că putem încerca diferite lucruri care ne vor dezvolta deprinderile sunt lucruri chiar utile. Şi de ce să nu venim aici? Sibiul este un oraş foarte frumos, toată lumea vorbeşte despre Transilvania, ca fiind una dintre cele mai frumoase regiuni din Europa“, au declarat studenţii suedezi după deschiderea oficială a Şcolii de vară. O parte dintre ei speră ca această şcoală de vară să îi ajute în a decide ce specializare să urmeze. „Când eşti student la medicină, îţi schimbi specializările pe care vrei să le urmezi de în fiecare lună. Dar sperăm ca, în urma acestei şcoli de vară, să nu ne mai răzgândim“.