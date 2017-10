Românul intervievat de Morgan Freeman pentru un documentar care va fi difuzat pe National Geographic: „L-a interesat cum am putut învăţa ce este iubirea“

Freeman, ajuns cunoscut în ultimii ani şi datorită documentarelor pe care le prezintă la National Geographic, a găsit în Izidor subiectul potrivit pentru cel mai nou proiect al său, care va fi difuzat de prestigiosul canal de televiziune. Noua serie documentară este intitulată „The Story of Us“ („Povestea noastră“).



Întâlnirea dintre Morgan Freeman şi Izidor Ruckel a avut loc în iunie 2017, într-un parc din Los Angeles. Discuţia filmată între cei doi a durat patru ore. „L-a interesat cum poate un copil care a crescut într-o instituţie fără iubire, fără compasiune, să înveţe ce este iubirea. Şi dacă mai poate iubirea să fie, de fapt, unealta prin care putem face această lume mai bună?“, povesteşte românul întâlnirea cu Freeman.



Izidor i-a povestit despre fărâmele de iubire de care se agăţa în orfelinat şi despre modul în care a învăţat ce înseamnă o familie alături de părinţii săi adoptivi, intervievaţi de asemenea de către actorul american. Discuţiile au continuat libere şi la prânzul care a urmat, unde Freeman l-a invitat pe Izidor.

Izidor detaliază cum a ajuns în vizorul celor de la National Geographic. „Au căutat pe internet să o poveste care să ilustreze puterea iubirii. Şi în toate căutările lor, numele meu se pare că apărea cel mai mult. Au vrut să descopere povestea mea, au găsit o emisiune de la un radio american, după care un articol din Washington Post despre mine, aşa că au venit să mă cunoască. După două săptămâni, mi-au spus că eu am povestea care li se potriveşte cel mai bine“, mai povesteşte Izidor.

Emisiunea realizată de Morgan Freeman cu Izidor va fi difuzată, mai întâîi, doar în SUA FOTO National Geographic/Justin Lubin

Iubirea se poate învăţa

El spune că, totuşi, iubirea nu i-a fost cu totul străină în primii 11 ani de viaţă, când a crescut în „orfelinatul groazei“, de la Sighetu Marmaţiei. „Am simţit acest lucru de la două persoane şi cred că o parte din procesul meu de a învăţa ce este iubirea şi compasiunea se datorează şi acelor doi angajaţi de la orfelinat, din vremurile comuniste. Cred că iubirea este o parte foarte importantă a devenirii fiinţei umane. Iubirea te ajută să empatizezi, să înţelegi. Şi modul în care creşti tu va fi şi modul pe care îl vei transmite mai departe, copiilor tăi“, consideră Izidor.



Din punctul lui de vedere, a iubi poate fi învăţat, dar copiii instituţionalizaţi vor avea întotdeauna dificultăţi în a se adapta într-o familie. „Ceea ce orfanii urăsc cel mai mult sunt regulile, sunt momentele în care li se spune strict ceea ce au voie să facă, în loc să fie iubiţi. Dar în timp vor învăţa să iubească“, consideră Izidor.





Bolnav de poliomelită Episodul se numeşte „Puterea iubirii“ şi va fi difuzat pe 25 octombrie în Statele Unite. În restul lumii, documentarul ar urma să fie disponibil în februarie 2018.



Povestea lui Izidor a devenit cunoscută în Statele Unite imediat după Revoluţie, când chipul său a fost surprins de câţiva jurnalişti americani care realizau documentare despre condiţiile groaznice din orfelinatele comuniste unde erau închişi orfanii cu dizabilităţi. Izidor a ajuns în grija statului în 1980, la trei luni după ce s-a născut şi după ce poliomielita de care suferea a început să-i afecteze picioarele. Înfiat în 1991 de către o familie de americani, Izidor a primit numele de Ruckel şi a şi publicat o carte despre destinul său deloc uşor. Un exemplar al cărţii „Abandonat pe viaţă“ a ajuns şi la Morgan Freeman.



Consideră că oamenii din România s-au schimbat mult, deşi mentalitatea tributară perioadei comuniste încă mai poate fi detectată. Exemplele date de Izidor în acest sens sunt cele referitoare la modul în care şi lui i s-a întâmplat să fie tratat. „Mi s-a întâmplat să nu îmi fie permis accesul în unele locuri. «Eşti handicapat», aşa mi s-a spus. Deci, în România cei cu dizabilităţi sunt discriminaţi. Şi la fel sunt şi cei săraci. Nimeni nu vrea să aibă de a face cu ei. De exemplu, am fost în Timişoara şi am vrut să duc un copil fără casă la masă. Dar nu am fost lăsaţi să întrăm, cei din restaurante spunându-mi că acel copil este hoţ, este ţigan şi nu are voie să intre. Deşi le spuneam că voi plăti şi voi avea grijă de copil, tot nu ne-au lăsat. Discriminarea ar trebui să fie mai aspru pedepsită“, crede Izidor.



Episodul se numeşte „Puterea iubirii“ şi va fi difuzat pe 25 octombrie în Statele Unite. În restul lumii, documentarul ar urma să fie disponibil în februarie 2018.Povestea lui Izidor a devenit cunoscută în Statele Unite imediat după Revoluţie, când chipul său a fost surprins de câţiva jurnalişti americani care realizau documentare despre condiţiile groaznice din orfelinatele comuniste unde erau închişi orfanii cu dizabilităţi. Izidor a ajuns în grija statului în 1980, la trei luni după ce s-a născut şi după ce poliomielita de care suferea a început să-i afecteze picioarele. Înfiat în 1991 de către o familie de americani, Izidor a primit numele de Ruckel şi a şi publicat o carte despre destinul său deloc uşor. Un exemplar al cărţii „Abandonat pe viaţă“ a ajuns şi la Morgan Freeman.Consideră că oamenii din România s-au schimbat mult, deşi mentalitatea tributară perioadei comuniste încă mai poate fi detectată. Exemplele date de Izidor în acest sens sunt cele referitoare la modul în care şi lui i s-a întâmplat să fie tratat. „Mi s-a întâmplat să nu îmi fie permis accesul în unele locuri. «Eşti handicapat», aşa mi s-a spus. Deci, în România cei cu dizabilităţi sunt discriminaţi. Şi la fel sunt şi cei săraci. Nimeni nu vrea să aibă de a face cu ei. De exemplu, am fost în Timişoara şi am vrut să duc un copil fără casă la masă. Dar nu am fost lăsaţi să întrăm, cei din restaurante spunându-mi că acel copil este hoţ, este ţigan şi nu are voie să intre. Deşi le spuneam că voi plăti şi voi avea grijă de copil, tot nu ne-au lăsat. Discriminarea ar trebui să fie mai aspru pedepsită“, crede Izidor.

Vrea o casă în România

Tânărul român s-a reîntors în România în martie anul trecut. Cei de la Fundaţia Love Light România l-au invitat la sediul lor, din Ighişu Nou (judeţul Sibiu), unde Izidor a acceptat în cele din urmă să lucreze cu copii orfani. Ceea ce Izidor speră să urmeze după difuzarea documentarului este o creştere a vânzărilor cărţii sale. „Nu sunt bogat şi aş vrea să mă reîntorc definitiv în România, să îmi cumpăr o casă aici, la Ighişul Nou. România s-a schimbat mult faţă de perioada comunistă“, spune Izidor.



Izidor speră ca, în urma difuzării interviului cu actorul american, cartea lui să se vândă în mai multe exemplare FOTO Facebook / Izidor Ruckel

Întâlnirea cu „unul din cei mai răi îngeri“

Izidor Ruckel a plecat de lângă părinţii săi adoptivi de tânăr, încercând să îşi găsească de unul singur drumul în viaţă. A ajuns de mai multe ori în România şi a vizitat mai multe orfelinate. Unde lucrurile s-au schimbat, dar în zonele fără suflet. „Mai există o problemă cu aceste orfelinate: chiar şi după ce acestea au fost închise pentru renovare, la redeschidere a fost adus acelaşi personal. Iar oamenii aceia ar fi trebuit concediaţi din cauza comportamentului lor abuziv cu care au fost învăţaţi. Statul ar fi trebuit să îi înlocuiască pe toţi. Eu am stat de vorbă cu cei mici, cu orfanii, şi separat. Şi pentru că mă ştiau de la televizor au fost deschişi cu mine. Iar ei îmi spuneau despre condiţiile bune în care sunt cazaţi, dar şi despre faptul că unii dintre ei sunt supuşi diferitelor abuzuri“, consideră Izidor, după ce în urmă cu doi ani a vizitat mai multe orfelinate din ţară.

Într-una din vizitele sale, s-a întâlnit şi cu una din fostele lui îngrijitoare. Pe care, la fel ca toţi cei care l-au crescut într-un mediu ostil, spune că i-a iertat, deoarece „aşa erau învăţaţi“. „Anul trecut, când am fost în Sighetu Marmaţiei, m-am întâlnit cu unii dintre cei care lucrau la acel orfelinat. Şi mi-au spus că nu le-a plăcut ceea ce am vorbit în presă, despre modul în care eram trataţi. Mi-au spus că, de fapt, ne iubeau. Aşa că am întrebat-o pe una dintre femeile care ar fi trebuit să ne îngrijească: «tu crezi că ai fost un înger cu noi?». Mi-a răspuns pe loc: «Da». O, Doamne, dar cred că era unul dintre cei mai răi îngeri“, îşi aminteşte Izidor.