România absurdă: cazul bătrânei care nu a reuşit în 20 de ani de procese să îşi treacă locuinţa pe numele ei

Maria şi Robert Szeibert şi-au cumpărat apartamentul de la demisolul unei case de pe strada Viorelelor, din Sibiu, în 1996. Nu au putut intabula şi terenul de sub casă, deoarece autorităţile locale au invocat lipsa normelor legale la acel moment (terenul era încă în proprietatea statului, deşi cel de la care au cumpărat apartamentul era proprietar). Aceste norme au apărut în anul următor, când şi celălalt apartament din casa de pe strada Viorelelor a fost cumpărat de familia Frăţilă, cei care locuiau acolo drept chiriaşi ai Urbana SA, societatea de stat care administra fondul locativ public.

Echitabil: 100% = 74% + 51% şi 1.270 = 593

În 1997, pentru ca cei aproximativ 1.270 de mp ai terenului casei respective să fie împărţiţi în mod echitabil între cele două apartamente, Maria Szeibert a cerut reprezentanţilor Urbana să aplice legea care acordă dreptul la teren în funcţie de suprafaţa locativă construită. Urmare a acestei solicitări, cei de la Urbana au decis că suprafaţa totală de teren care poate fi împărţită este de 593 de mp, dintre care 51% se cuvin familiei Szeibert şi 74% - familiei Frăţilă. Pentru a sublinia evidentele erori (suprafaţă de teren mai mică decât în realitate, plus o împărţire procentuală care nu are nicio legătură cu matematica), Maria Szeibert a mai pierdut vreo trei ani. Perioadă în care, tot ceea ce a reuşit a fost să modifice pe cale administrativă au fost procentele de împărţire a terenului. Ei i-a revenit o cotă de 50,74%, iar vecinilor o cotă de 49,26%. Şi chiar dacă însumarea celor două procente duce la rezultatul de 100%, suprafeţele aferente nu au nici pe departe un total care să se apropie de cei 1.270 de mp aferenţi casei: 154 de mp au fost intabulaţi pe numele familiei Szeibert şi 439 mp, pe numele familiei Frăţilă. „N-am avut încotro, a trebuit să încep procesele, căci nouă ne-a mai rămas ceva teren sub casă şi o fâşie cât să putem intra în curte. N-avem graniţă clară între noi, să ştim un lucru. Dar, iată, tot în procese suntem de 21 de ani, nimeni nu le mai dezleagă“, povesteşte acum Maria Szeibert, care a împlinit 75 de ani.

Fără o situaţie juridică clară, nimeni nu mai investeşte în casa din Sibiu, de pe strada Viorelelor

Greşeala comuniştilor

Primul proces deschis în 2000 la Judecătoria Sibiu s-a încheiat după aproape trei ani. Judecătoarea procesului a venit şi în cercetare la faţa locului, astfel încât a putut constata că una este trecut în acte şi alta este în realitate, aşa că dreptate familiei Szeibert, obligând instituţiile statului să reîmpartă cei 1.270 de mp în discuţie. Deoarece procedura a implicat anularea unei părţi din contractul prin care vecinii Mariei Szeibert şi-au cumpărat casa de la stat, aceştia fac recurs. La recurs, judecătorul nu mai vine pe teren şi dă dreptate familiei Frăţilă. Urmează apelul la Curtea de Apel Alba Iulia, unde familia Szeibert pierde definitiv. „Dacă au văzut că am pierdut, vecinii noştri ne-au spus că asta e realitatea şi să ne limităm la cei 154 de mp daţi nouă şi trecuţi în Cartea funciară. Prin urmare ne-au blocat accesul la grădină, pe care până atunci o foloseam împreună, împărţind-o în două“, aminteşte Maria Szeibert.

După primele procese, familiei Szeibert i s-a interzis să mai folosească o parte din grădină. Aceasta a ajuns o paragină

În 2015, ea mai deschide un nou proces, invocând erorile din primele trei. Iniţial, procesul îi este respins de Judecătoria Sibiu, care invocă „excepţia puterii de lucru judecat“ şi respinge acţiunea.

Urmează un nou recurs la Tribunalul Sibiu, în care o expertiză topografică aduce lumină în toată povestea: dintr-o greşeală produsă la naţionalizarea terenurilor din zonă în 1968, funcţionarii comunişti au uitat să intabuleze în Cartea funciară o suprafaţă de aproximativ 700 de mp. Iar fără această suprafaţă trecută în acte, tot şirul de funcţionari şi judecători care s-au aplecat asupra acestei chestiuni au încercat să împartă cei 590 de mp din acte, între două familii care locuiesc în realitate pe 1.270 de mp. „Urmare a acestor operaţiuni, practic a rămas o situaţie scriptică în registrul de Carte funciară care nu profită nici uneia dintre cele două familii şi în principal recurenţilor, fiindu-le cel mai grav afectată liniştita posesie şi folosinţa“, se arată în decizia civilă a Tribunalului Sibiu din februarie 2016.

Fără final

Prin decizia Tribunalului Sibiu din februarie 2016, magistraţii au casat sentinţa Judecătoriei din 2015, în care s-a invocat „puterea de lucru judecat“ şi a cerut rejudecarea. Pe 17 martie 2017, acest nou proces reluat la Judecătoria Sibiu se încheie. „Dispune rectificarea suprafeţei nr.top. 2578/19 de la suprafaţa de 1276 mp la 1217 mp cât există în realitate. Compensează cheltuielile de judecată“, se arată în dispozitivul hotărârii publicată pe portalul instanţelor de judecată. Din această minută, Maria Szeibert spune că nu se înţelege dacă procesul ei s-a încheiat cu bine sau nu. „Am vorbit cu avocatul şi mi-a spus că trebuie să aşteptăm motivarea care, iată, nu ne-a fost dată în termenul legal de 30 de zile. Noi nu mai avem timp, trebuie să rezolvăm lucrurile cât mai putem, căci cine cumpără sau se mută într-o casă care nu are actele în regulă?”, vorbeşte femeia în vârstă de 75 de ani. Hotărârea Judecătoriei Sibiu nu este, însă, definitivă şi poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile de la comunicarea motivării.





Linia întreruptă de pe margine este propunerea de împărţire a graniţei. Linia îngroşată reprezintă situaţia actuală





În casa de pe strada Viorelelor mai locuiesc doar soţii Szeibert, după ce în familia Frăţilă a avut loc un deces, iar femeia care mai trăieşte s-a mutat. „Foarte mult am cheltuit până acum cu procesele acestea… Taxe de timbru, avocaţi, expertize… foarte mult. Puteam cumpăra încă un apartament cu banii aceştia şi procesele tot nu sunt gata“, oftează Maria Szeibert. În cursul acestei săptămâni, femeia s-a internat la Târgu Mureş, unde este programată pentru o operaţie la inimă.