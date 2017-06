Tensiunile de la Spitalul Judeţean Satu Mare, departe de a se fi încheiat. Medicii continuă acuzaţiile

În data de 12 mai, Spitalul Judeţean de Urgenţă a fost scena unui protest al medicilor, revoltaţi pe lipsa de medicamente de la acea dată din stocurile spitalului, punând vina pentru acest lucru în cârca managerului, ca mai apoi să îi impute acestuia alte lucruri, precum modul de comunicare. După acest episod, managerul şi-a prezentat demisia, dar ea nu a fost acceptată de către conducerea Consiliului Judeţean, fiind şi la această dată în concediu de odihnă.

La mai bine de două săptămâni de la protest, situaţia este departe de a fi rezolvată. Tensiunile continuă să existe în Spitalul Judeţean, acestea accentuându-se odată cu finalizarea unei etape a unui demers pornit de manager, respectiv dotarea laboratorului de analize a spitalului în scopul acreditării sale RENAR.

„Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate are în prezent contract cu 14 laboratoare private după cum urmează : municipiul Satu Mare 10, Carei 2, Negreşti Oaş 1, Tăşnad 1. Precizăm că laboratoarele care aparţin spitalelelor publice din judeţ nu îndeplinesc criteriile de acreditare RENAR, condiţie obligatorie pentru a avea contract cu CJAS. Din acest motiv, niciunul nu este în contract cu instituţia noastră”, comunică CJAS Satu Mare.

Suma care ajunge la laboratoarele medicale din judeţ, de la CJAS depăşeşte suma de 350.000 euro, la care se adaugă veniturile făcute de pe urma analizelor plătite de pacienţi, care este mult mai mare de atât. Dacă laboratorul spitalului ar primi acreditare, cea mai mare parte a acestor sume ar rămâne în vistieria Spitalului Judeţean şi nu la laboratoarele private.

”Am dotat 4 laboratoare cu tehnologia cea mai performantă din lume, care nu se vrea să fie cunoscută de public, care va funcţiona după parcurgerea legală a procedurii de achiziţii, care este şi cred că va fi frânată până firmele îşi vor transloca aparatura, în aşa fel încât laboratoarele spitalului să nu primească nici un ban. În condiţiile în care se va vrea şi se va impune respectarea întocmai a legii, sătmărenii vor beneficia de cele mai bune analize”, a declarat doctorul Camilo Coste, încă manager al Spitalului Judeţean.

„O adus o aparatură extraordinară, unele din ele sunt unicat în Europa, superbă. Nu am mai văzut aşa ceva. M-am dus să le văd că nici nu ma pricep la ele. Zici că suntem la NASA. Aparatura e în comodat dacă luăm solvenţii de la ei. Ne dau solvenţii la un preţ mai mic dacă îi luăm în comodat aparatura. Bănuiesc că sub forma asta s-a luat. Doar că 100% dacă nu vor opri şi dacă nu intervine poliţia sau procuratura, vor încerca să blocheze aparatura, că ăia o zis că dacă în două săptămâni nu merge îşi iau şatra şi au plecat.”, afirmă doctorul Teodor Mihali despre noua aparatură.

Presiunile care se fac în acest domeniu au ajuns la nivel politic, consilierii judeţeni şi locali făcând vizite la spital, purtând discuţii cu medicii şi mai apoi având luări de cuvânt în cadrul şedinţelor, pentru a cere demisia managerului, pe care îl fac vinovat de situaţie şi de lipsa de medicamente.

„Dacă consideraţi că problema sistemului de sănătate din judeţul Satu Mare stă într-un singur om, îi daţi puteri supranaturale acestui domn doctor Coste. Aceste probleme persistă, unele de mai bine de un deceniu. Sincope în privinţa medicamentelor au fost şi din păcate, nu aş vrea să afirm, dar fiind un om conştient, nu poate să garanteze nimeni că nu vor mai fi.

Nu medicii sunt acolo principala problemă şi nici nu ştiu de ce au luat totul asupra lor. Ei s-au supărat pe stilul de comunicare al domnului Coste, dar acolo sunt probleme adminitrative. Noi nu trebuie să ne uităm la spital ca la o feudă a Consiliului Judeţean. De oprit furnizarea cu nişte elemente de bază pentru Spitalul Judeţean, credeţi-mă că nici măcar managerul nu poate să oprească sau să deblocheze. Eu am fost de faţă când dânsul şi-a dat demisia, şi foarte mare surpriză am avut că vreo 20 de contracte sucsecvente au apărut în vreo 5 minute,care erau pierdute pe căile administrative. Atunci am întrebat persoane responsabile administrativ în spital «până acuma unde aţi ţinut aceste acte» – «păi erau pe circuit că mai lipseau nişte semnături»”, declară şi preşedintele Consiliului Judeţean, Pataki Csaba.

Doctorul Teodor Mihali, unu dintre puţinii care nu s-a raliat mişcării de protest, afirmă că toată activitatea din spital, inclusiv tensiunile, ar fi alimentate de două persoane, doctorul Dumitru Fanea şi fostul manager Marcela Papici.

„Acum mă duc la blocul operator şi anestezista nu vrea să îmi dea anestezie, pune pe altcineva, ea pleacă. Bolnavului îi dai, nu mie îmi dai. Şi-a rugat ocolegă azi să intre să îmi dea anestezie. A fost chiar un caz greu, că abia a putut să îi dea. Cine trebuia să fie la mine? Marea propagandistă, Roxana Rugea, care două săptămâni trebuia să lucreze cu chirurgii plasticieni. Şi ieri a venit o dată, a băgat capul a plecat. Şi mie asistenta mi-a făcut anestezia generală. Sub ce formă vor ei să se răzbune pe mine”, mai declară medicul despre situaţia de la ora actuală din Spitalul Judeţean.

„Nimic nu este adevărat din ce se afirmă, în afară de faptul că sunt acţionar la un laborator, dar nu este nici un impediment, pentru că acest laborator nu are nici o relaţie contractuală cu Spitalul Judeţean, deci nu mă aflu în nici o incompatibilitate. Nu am coordonat cu absolut nimic protestele, chiar m-am abţinut pentru a nu fi asociat cu protestul. Cât despre laborator şi aparatură, nimeni nu s-a opus, sunt copii după deciziile comitetului director, unde nimeni nu s-a opus să se aducă aparatură, asta e o minciună. Ce s-a pus problema, ca reactivii pentru acele aparate să fie cumpăraţi legii achiziţilor publice. Cine credeţi că dă aparatură pe gratis, decât dacă cumperi reactivi la preţurile pe care le fixează ei. Cei care au fost în comitetul director au specificat în contract ca achiziţia de reactivi să se facă conform legii achiziţiilor publice, pentru că eu nu am chef să dau cu submenatul la DNA pentru că a venit cineva să dea aparatură pe gratis”, afirmă doctorul Dumitru Fanea ca răspuns la acuzaţiile care i se aduc pe acest subiect.

Conform celor declarate de managerul Camilo Coste, procurorii şi alte organe cu rol de control au fost înştiinţate, oficial de situaţia de la spital, care este considerată de factură penală, acesta aşteptând ca aceste instituţii să intervină şi să facă anchete pe situaţia de la spital.