Rotary Satu Mare şi partenerii din Oklahoma City au recepţionat aparatura de 40.000 de dolari de la Spitalul Judeţean

Rotary Satu Mare a finalizat donaţia de aparatură medicală pentru secţia de Hosto-patologie a Spitalului Judeţean Satu Mare, aparatură achiziţionată în urma strângerii de fonduri de la Balul Rotary de săptămâna trecută şi prin intermediul unui grant Rotary Internaţional. În realizarea acestui proiect cei de la Rotary Satu Mare i-a avut parteneri pe colegii lor din Oklahoma City, Statele Unite ale Americii.

Opt dintre membrii clublui Rotary din Oklahoma au venit în această săptămână la Satu Mare pentru a-şi cunoaşte partenerii dar şi pentru a vedea rezulatele proiectului pe care l-au susţinut, respectiv apatura de la Spitalul Judeţean. Ei au fost primiţi de la colegii de la Rotary Satu Mare şi de directorul medical interimar al Spitalului Judeţean, Marius Roatiş, care le-a făcut introducerea şi apoi le-a fost gazdă prin spital.

Sponsorizarea făcută de Rotary este una considerabilă, atât financiar cât şi din punct de vedere a modului în care munca medicilor a evoluat datorită aparaturii.

„Dacă până acum lucram manual, procesam piesele cu ajutorul unei etuze termostat, acum aceste aparate lucrează automat, munca noastră acum a evoluat extraordinar. Înainte aveam nevoie chiar şi de cinci zile să dăm un rezultat, acum totul se rezolvă mult mai repede. ”, a declarat medicul Vereş Ioan Florian – medic primar.

Partea de sponsorizare care a revenit Rotary Satu Mare din acest proiect a fost de 15.000 de dolari, bai strânşi la balul caritabil, restul sumelor venind din diverse surse.

„Acum o săptămâna am avut un bal de caritate, scopul acestuia era să strângem partea noastră din acest Global Grant, adică 15.000 de dolari, ceea ce s-a şi întâmplat. Ca să accesăm acest Global Grant au fost câteva cerinţe, printre care să avem un partener din alt district, astfel încât am reuşit să luăm legătura cu clubul din Oklahoma City şi astăzi au venit ca să vadă modernizarea pe care am adus-o laboratorului. Rotary Satu Mare a sponsorizat cu 15.000 de dolari, districtul nostru ne-a dat 1000 de dolari, districtul 7570 din StaeleUnite ne-a dat 7000 de dolari, clubul din Oklahoma City – 1000 de dolari, diferenţa de la fundaţia Rotary Internaţional”, a declarat Monica Şuta, preşedinte Rotary Satu Mare pe mandatul 2016-2017.

„Proiecte sunt anuale, anul Rotary Internaţional lansează astfel de granturi. Proiectele sunt de dificultate medie, ele pot fi redactate exclusiv de cluburile Rotary şi ceea ce este bine, sunt foarte rapide, se derulează rapid, se scrie proiectul, evaluarea durează o lună-două luni şi după care se poate face implementarea, transferu fondurilor este facil şi totul decurge într-un ritm alert.”, a declarat Zsolt Csengeri, membru Rotary Satu Mare.

Aceasta nu este nici prima, iar cei de la Rotary Satu Mare promit că nici ultima donaţie pe care clubul o face Spitalului Judeţean, dar este cu siguranţă una dintre cele mai mari donaţii pe care instituţia spitalicească le-a primit din partea comunităţii.