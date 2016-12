Primăria trebuie să găsească peste 90 de milioane pentru al treilea pod

Primăria municipiului Satu Mare are 6 luni de zile la dispoziţie să găsească o sursă de finanţare pentru cel de-al treilea pod, mai exact podul de la ştrand.

După mai multe încercări eşuate ale fostei conduceri de a scoate la licitaţie proiectarea podului, acest lucru s-a realizat şi chiar s-a decis câştigătorul licitaţiei pentru realizarea proiectului tehnic. Firma are la dispoziţie şase luni să realizeze proiectul tehnic.

Cam tot atâta timp are la dispoziţie şi primăria să găsească sursă de finanţare, pentru ca lucrurile să aibă continuitate şi să nu se tegiverseze lucrurile. Proiectul tehnic are o valabilitate mai mare, deci teoretic şi timpul pe care îl are primăria la dispoziţie să găsească sursă de finanţare este mai mare de 6 luni.

Bugetul propriu al primăriei nu poate susţine o astfel de investiţie, motiv pentru care e nevoie de găsirea unor alte surse de finanţare, fie că este vorba de fonduri europene sau guvernamentale. Suma despre care se vorbeşte în acest moment este de 90 milioane , dar suma exactă urmează să fie făcută publică după finalizare proiectului tehnic.