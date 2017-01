Mani Gyenes, riderul român de la Dakar, a fost primit acasă ca un campion. A dezvăluit şi detalii necunoscute din cursă

Mani Gyenes, unul dintre cei doi români prezenţi la Dakar 2017, s-a întors acasă, mai exact la Satu Mare. Conform tradiţiei, acesta şi-a vizitat colegii de muncă şi sponsorii de la Autonet odată cu întoarcerea în oraşul natal. Acesta a ocupat locul 17 în acest an.

Deşi deja este ceva obişnuit după atâţia ani, la intrarea în sediul firmei Mani a avut totuşi emoţii când zeci de oameni l-au aplaudat la scenă deschisă. Acesta le-a împărtăşit tuturor câteva din experienţele celor două săptămâni de Dakar în care a stat în şa mii de kilometri.

„Nu a fost tocmai aşa cum mi-am propus, anul acesta am venit doar cu o medalie de finisher. Dacă mă înscriam şi anul acesta în clasa maraton câştigam acea clasă, dar am decis să merg la clasa superioară să pot să îmbunătăţesc motocicleta şi să fac un rezultat mai bun în clasamentul general, ceea ce probabil aş fi reuşit dacă nu aş fi făcut acea greşeală în ziua când am trecut din Argentina în Bolivia, dar şi aşa sunt mulţumit de rezultat. A doua săptămână a fost un concurs de recuperare pentru mine în clasament. După ce am primit acea penalizare de o oră am căzut pe locul 29 şi nu am crezut că o să mai urc în top 20. Au fost şi momente când am riscat mult, dar am tras tare şi am reuşit să urc până pe 17. Şi prima săptămână a fost bine, dar a fost una mai grea, din cauza vremii. S-au scos şi două probe speciale, ceea ce ne-au făcut să mergem foarte mult pe asfalt, au fost zile când am făcut şi 1100 de km, zile în care la 4 m-am trezit, la 6 am luat startul şi seara la 11 am ajuns în celălalt bizoar.”, le-a povestit Mani Gyenes colegilor de la Autonet.

Mani le-a mărturisit acestora greutăţile întâmpinate pe traseu, în special noroiul şi schimbările de temperatură, de la gradele cu minus la +43 de grade, schimbare pe care a resimţit-o în doar câteva ore.

Pe riderul sătmărean l-a dezamăgit mult acea penalizare primită, care l-a demoralizat pe alocuri, dar care nu l-a învins. E a fost afectat din cauza declasării, dar a găsit puterea să meargă mai departe. După ce şi-a servit colegii cu clasicul tort comandat special pentru întoarcerea sa acasă, Mani a mai dezvăluit presei şi alte aspecte din cursă, precum căzăturile.

”Nu am căzut doar o dată. În prima săptămână nu am căzut deloc. În ziua 10, în 30 km am luat două trânte. Cred că nu eram concentrat acolo. La 12 noaptea m-au trezit cei de la Honda pentru a semna contestaţia şi pe urmă nu am mai putut dormi, tot la asta mă gândeam şi la 3:50 îmi suna telefonul să mă trezesc să mă pregătesc de probă. Am căzut prima dată pe un drum cu piatră, m-am lovit şi eu la mână şi am zgâriat şi motocicleta, s-au stickere, s-au dus sponsorii de pe ea. A doua oară m-am uitat în spate să văd dacă vine cineva şi am luat un dâmb cu iarbă. Am căzut în cap şi mi-am lovit şi casca”, afirmă Mani, care a continuat „Atunci am zis stop, că nu e ok, că trebuie să mă concentrezmai mult”.

Acesta îi este profund recunoscător celuilalt român, Butuza, care şi-a împărţit confortul automobilului destinat dormitului cu Mani, bucurându-se astfel de condiţii semnificativ mai bune decât cele pe care le-ar fi avut în cort. Motociclistul afirmă că pentru el a fost cu siguranţă cel mai greu Dakar din cele la care a participat până acum, remarcând în special organizarea deficitară faţă de anii trecuţi.

Pentru 2018 Emanuel Gyenes îşi face planuri de a participa la Dakar, dar va şti acest lucru cu siguranţă doar după o discuţie cu sponsorii lui.