Cele mai exotice destinaţii pentru vacanţa din 2017. „În topul preferinţelor turiştilor se află Republica Dominicană“

Pe măsură ce turistul român se obişnuieşte ca în fiecare an să îşi facă măcar un concediu în afara ţării, acesta îşi rafinează şi gusturile. Dacă marea majoritate încă preferă destinaţiile de masă precum Turcia, Grecia, Spania, Italia, România sau Bulgaria, procentul celor care aleg să îşi petreacă vacanţa în locuri exotice este în continuă creştere de la an la an.

„În topul preferinţelor turiştilor se află Republica Dominicană, fiind o zonă în care se poate călători aproape tot anul din cauza climei prielnice. Aici găsim resorturi de 4 şi 5* cu regimul de masă all inclusive atât de căutat de români. Sejururile în această destinaţie exotică încep de la 990 euro/persoană pentru un sejur de 7 nopti.

Pe locul al doilea în ultimul an a urcat Thailanda,cu cea mai căutată locaţie insula Phuket, atât pentru cupluri cât şi pentru familii.Un sejur de 7 nopţi la hotel de 4*, bilet de avion cu plecare din Budapesta sau Bucuresti începe de la 699 euro/pers taxe incluse”, afirmă Mircea Spătar, directorul agenţiei de turism Paralela 45 din Satu Mare

Acesta mai prezintă şi croazierele ca fiind unele dintre vacanţele speciale la care românii apelează. Alaska şi Canada precum şi insulele din Caraibe au fost în topul preferinţelor românilor în 2016 şi se păstrează şi pentru acest an,cu toate că preţurile încep de la 1890 de euro pe persoană.Acestea sunt atât de căitate pentru că în decursul unei croaziere se vizitează mai multe locaţii

„Tot mai căutate în ultimul, şi sunt locaţii exotice pentru 2017 pentru cei care vor ceva mai deosebit şi încă nu şi-au luat bilete, destinatii precum: Mauritius, Maldive, Sri Lanka, Filipine şi tarile din America de Sud, cu Brazilia şi Argentina în topul listei”, mai completează Mircea Spătar.